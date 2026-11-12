Punti chiave La gestione dei processi aziendali è un ciclo continuo in cinque fasi: analisi, modellazione, esecuzione, monitoraggio e ottimizzazione.

BPM, Lean, Six Sigma e BPMN non sono alternative: ogni approccio risponde a un’esigenza diversa e può essere combinato anche in una PMI.

Parti da un solo processo concreto, mappalo, misuralo con pochi KPI e solo dopo valuta digitalizzazione e automazione.

Introduzione

Quando un’azienda cresce, spesso i processi non crescono con lei. Le informazioni restano nelle e-mail, le attività vengono tracciate su fogli Excel e alcune operazioni dipendono dalla memoria della persona con più esperienza, che sa come fare. Il risultato sono colli di bottiglia, errori ripetuti e richieste che rischiano di perdersi.

Il divario digitale tra PMI e grandi imprese resta importante anche in Italia. Secondo l’Istat, nel 2025, il 41,9% delle PMI ha svolto attività di analisi dei dati, contro l’83,6% delle grandi imprese. Non è solo una questione di tecnologia: senza processi definiti, i dati restano sparsi tra e-mail e file diversi ed è difficile capire dove si perde tempo.

La buona notizia è che mettere ordine non significa necessariamente trasformare tutta l’azienda: si può partire da un singolo processo e procedere per passi.

In questa guida troverai una definizione chiara della gestione dei processi aziendali, le cinque fasi del ciclo BPM, un confronto tra i principali metodi, tre esempi concreti e gli indicatori da utilizzare per misurare i risultati. Partiamo dalla definizione.

Cosa sono i processi aziendali e cosa significa gestirli

Un processo aziendale è una sequenza ripetibile di attività che trasforma uno o più input in un output di valore; in forma semplificata, input → trasformazione → output. La gestione dei processi aziendali consiste nel rendere questa sequenza visibile, misurabile e migliorabile nel tempo.

Il BPM (Business Process Management) è la disciplina che permette di osservare e migliorare i processi lungo il loro intero ciclo di vita, coordinando persone, attività, informazioni e tecnologie.

È utile distinguerlo dalla BPR (Business Process Reengineering), sviluppata soprattutto negli anni ’90: mentre la reingegnerizzazione puntava a ripensare radicalmente i processi, anche partendo da zero, il BPM privilegia un miglioramento continuo e iterativo. Per una PMI questo significa poter intervenire progressivamente, senza dover ridisegnare contemporaneamente tutta l’organizzazione.

Come si classificano i processi aziendali

Esistono due classificazioni complementari. La prima, legata alla catena del valore di Michael Porter, guarda al contributo a favore del cliente:

Processi primari: creano direttamente valore per il cliente, come produzione, logistica, vendite e assistenza.

Processi di supporto: sostengono quelli primari, per esempio HR, acquisti, tecnologia e infrastruttura.

La seconda, di Robert Anthony, guarda al livello decisionale:

Processi direzionali: riguardano strategia e orientamento dell’azienda.

Processi gestionali: comprendono pianificazione, controllo e coordinamento.

Processi operativi: corrispondono all’esecuzione delle attività quotidiane.

Lo stesso processo può rientrare in entrambe: le vendite sono un processo primario e, nell’esecuzione quotidiana, operativo.

Processo, procedura e progetto: le differenze

Processo: attività continua e ripetibile orientata al valore.

Procedura: documento che spiega come eseguire uno specifico passaggio del processo.

Progetto: attività temporanea, con inizio, fine e obiettivo specifico.

Per esempio, “assumere persone” è un processo; il manuale per inserire una nuova persona nel gestionale paghe è una procedura; “aprire la sede di Roma” è un progetto.

Chiarito cosa siano i processi, la domanda diventa: come è possibile gestirli concretamente?

Le 5 fasi della gestione dei processi aziendali

La gestione dei processi aziendali segue un ciclo iterativo: si analizza ciò che accade, si progetta il miglioramento, lo si mette in pratica, si misurano i risultati e si interviene di nuovo. Le cinque fasi riprendono il ciclo di vita del BPM descritto da IBM (progettazione, modellazione, esecuzione, monitoraggio e ottimizzazione), che qui si apre con l’analisi del processo attuale.

1. Analizzare il processo attuale

Parti dalla situazione as-is: mappa chi fa cosa, quali strumenti utilizza, quanto tempo impiega e in quali punti il processo si blocca. Non cercare subito una soluzione tecnologica. Per una PMI conviene scegliere un solo processo che genera un problema evidente, come ad esempio l’approvazione delle spese, e ricostruirlo dall’inizio alla fine.

2. Modellare il processo futuro

Ipotizza lo stato desiderato, cioè il to-be, eliminando i passaggi inutili e chiarendo responsabilità e decisioni.

Alcuni strumenti utili:

BPMN: notazione standard per rappresentare graficamente eventi, attività e decisioni.

Swimlanes: corsie che separano i diversi ruoli e rendono visibile chi è responsabile di ogni passaggio.

SIPOC: Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers; serve a inquadrare il processo prima di scendere nel dettaglio.

3. Eseguire e digitalizzare

Metti in pratica il nuovo modello, forma le persone coinvolte e assegna responsabilità precise. Digitalizzare significa, per esempio, sostituire e-mail e moduli cartacei con un modulo unico e tracciabile. Una sequenza utile è: mappare → analizzare → semplificare → digitalizzare → automatizzare.

Semplificare prima di digitalizzare evita di trasformare un processo inefficiente in un processo inefficiente, ma più veloce.

4. Monitorare con i KPI giusti

Non servono decine di indicatori. Scegline pochi, misurabili e confrontabili prima e dopo l’intervento:

Tempo di ciclo: quanto dura il processo dall’inizio alla fine.

Tasso di errore o rilavorazione: quante pratiche devono essere corrette o ripetute.

Tempo di attesa: quanto resta ferma una richiesta, per esempio durante un’approvazione.

Costo per esecuzione: quante ore-persona servono per completare il processo.

L’obiettivo è capire dove si concentra l’inefficienza e verificare se il nuovo processo migliora davvero.

5. Ottimizzare e ricominciare

Usa i dati raccolti per intervenire sui colli di bottiglia e torna alla prima fase. La gestione dei processi aziendali funziona proprio perché è continua.

Come evoluzione, puoi introdurre anche process mining e IA: analizzando i log dei sistemi, aiutano a individuare percorsi, ritardi e anomalie che non sempre emergono dalla sola osservazione. Non sono però un prerequisito per iniziare.

Il ciclo dice cosa fare; resta da capire quale metodo utilizzare.

BPM, Lean, Six Sigma e BPMN: quale metodo usare e quando

BPM, Lean, Six Sigma e BPMN vengono spesso messi sullo stesso piano, ma svolgono funzioni differenti: non devi adottarli tutti; scegli l’approccio in base al problema che vuoi risolvere.

Metodo A cosa serve Quando usarlo Esempio in una PMI BPM Governa l’intero ciclo di vita dei processi Quando serve una visione d’insieme e un miglioramento continuo Definire, monitorare e migliorare il processo di gestione degli ordini Lean Elimina sprechi, attese, duplicazioni e passaggi inutili Quando il processo è lento o ridondante Ridurre i passaggi nell’approvazione di una richiesta d’acquisto Six Sigma Riduce variabilità ed errori attraverso un approccio basato sui dati Quando la qualità del risultato è incostante Ridurre gli errori nelle pratiche amministrative con il ciclo DMAIC (definire, misurare, analizzare, migliorare, controllare) BPMN Rappresenta graficamente i processi con una notazione standard Quando serve descrivere e condividere il funzionamento di un processo Disegnare responsabilità e decisioni nel processo di gestione di un ordine

BPMN, quindi, non è un metodo di miglioramento, ma un linguaggio per rappresentare i processi. Puoi, per esempio, mappare con BPMN, snellire con Lean e governare nel tempo con il ciclo BPM. La teoria, però, diventa davvero utile solo quando la si vede applicata a processi reali.

Esempi concreti: tre processi aziendali da organizzare

I tre casi seguenti rappresentano situazioni comuni: un processo centrato sulle persone, uno sui documenti e uno sull’integrazione tra sistemi. In tutti i casi si parte da un flusso poco strutturato e si arriva a un processo con responsabilità e KPI definiti.

Onboarding di un nuovo dipendente

In una PMI manifatturiera, HR, IT e il responsabile di funzione si coordinano via e-mail. L’account arriva dopo giorni e la persona appena assunta non sa a chi rivolgersi.

Il processo può essere riorganizzato con una checklist standard, richieste IT e accessi avviati automaticamente e un referente per ogni passaggio.

Con Workflow Builder, l’ingresso di una persona in un team può avviare richieste a IT e HR, un messaggio di benvenuto e promemoria nei canali interessati. Il KPI principale diventa il tempo necessario per completare l’onboarding.

Approvazione di acquisti e fatture

In uno studio professionale, le richieste d’acquisto arrivano via e-mail. Le approvazioni si fermano quando il responsabile è assente e non sempre è possibile ricostruire chi abbia approvato una spesa.

Un modulo unico può raccogliere le richieste e applicare soglie di spesa che determinano automaticamente il responsabile dell’approvazione, mantenendo uno storico tracciabile.

La richiesta può arrivare al responsabile come messaggio con i pulsanti “approva” e “rifiuta”, mentre l’esito viene comunicato automaticamente al richiedente. Il KPI più utile è il tempo di attesa in fase di approvazione.

Gestione degli ordini tra CRM ed ERP

In un e-commerce, gli ordini vengono copiati manualmente dal CRM al gestionale ERP. La duplicazione dei dati genera errori di trascrizione e può ritardare la fatturazione.

La soluzione è sincronizzare automaticamente i sistemi, lasciando alle persone la gestione delle sole eccezioni. Il KPI da confrontare prima e dopo è il tasso di errore nella trasmissione dei dati.

Strumenti e automazione: dove i processi prendono vita

Una PMI non ha necessariamente bisogno di un software monolitico per iniziare. Conta soprattutto scegliere il livello di automazione adeguato e collegare gli strumenti che il team utilizza già.

La frammentazione tecnologica è infatti un tema concreto: crescendo, l’azienda aggiunge applicazioni per vendite, contabilità e HR spesso scollegate tra loro. Ogni passaggio di dati da un sistema all’altro diventa così un’attività manuale e un’occasione di errore.

Automazione dei processi: workflow no-code, BPA e RPA

Workflow no-code: automazioni configurabili senza sviluppatori, utili per notifiche, richieste e approvazioni.

BPA (Business Process Automation): automatizza processi più ampi, anche end-to-end, coordinando più attività e sistemi.

RPA (Robotic Process Automation): utilizza bot per replicare azioni ripetitive su interfacce esistenti, come copiare dati tra applicazioni.

Secondo McKinsey, nei casi analizzati l’automazione del 50-70% delle attività è stata associata a efficienze annuali sui costi del 20-35% a regime. È un dato di contesto, non una previsione automatica per ogni PMI: il risultato dipende dal processo, dalla tecnologia e dal livello di adozione.

Slack può funzionare come livello di coordinamento e comunicazione del processo, non come piattaforma BPM. I connettori di Workflow Builder permettono di portare azioni di applicazioni di terze parti nei workflow, senza dover spostare continuamente il lavoro tra strumenti.

Il fattore umano: far adottare i nuovi processi al team

Un nuovo processo può fallire anche quando è tecnicamente corretto: se viene percepito come procedura burocratica o di controllo, le persone tenderanno ad aggirarlo.

Tre accorgimenti aiutano a evitarlo:

coinvolgi chi esegue il processo già durante la mappatura;

parti da un processo pilota e mostra risultati misurabili;

integra il nuovo flusso negli strumenti che il team utilizza già, invece di aggiungerne uno separato.

È anche una lezione della BPR degli anni ’90: cambiamenti radicali imposti contemporaneamente dall’alto su tutta l’organizzazione aumentano il rischio di resistenza. Un approccio graduale permette invece di correggere il processo sulla base dell’esperienza reale.

Conclusioni

La gestione dei processi aziendali è un ciclo, non un progetto da chiudere una volta per tutte. Il metodo va scelto in base al problema: Lean per gli sprechi, Six Sigma per la variabilità, BPM per governare il miglioramento e BPMN per rappresentare il processo.

Per iniziare, scegli un solo processo con un attrito evidente e un periodo breve, come una settimana. Mappa il processo e misura il suo funzionamento attuale. Solo dopo valuta come digitalizzarlo o trasformarlo in un workflow. Per un processo già adatto all’automazione, puoi anche sperimentare Workflow Builder di Slack come punto di coordinamento operativo.

Domande frequenti