Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2025

Queste Condizioni d’uso delle API di Slack (le “Condizioni delle API”) descrivono i diritti e le responsabilità dell’utente quando accede alle interfacce di programmazione delle applicazioni, ai kit di sviluppo software, al codice di esempio, agli strumenti da riga di comando, agli strumenti di sviluppo e ad altri documenti e materiali correlati resi disponibili da Slack, incluso, a titolo esemplificativo, tramite il sito web delle API di Slack (collettivamente “API”). L’utente è invitato a leggerle con attenzione. Grazie per essere qui.

Procediamo con ordine

Relazioni e definizioni

Queste Condizioni delle API, insieme ai Criteri di sviluppo delle applicazioni di Slack, costituiscono un “Contratto” vincolante tra l’utente e Slack. "Noi", "nostro" e "Slack" si riferisce all’entità Slack applicabile nella sezione intitolata "Entità Slack con cui l’utente stipula il Contratto" in basso e "utente" e "dell’utente" si riferisce alla persona giuridica, all’azienda o all’entità individuale che l’utente rappresenta. Il Contratto non concede all’utente alcun diritto di accedere alla piattaforma e agli strumenti per la produttività in un ambiente di lavoro online di Slack (i “Servizi”) né concede il diritto di utilizzare tali elementi, che saranno disciplinati da un accordo separato con Slack (ad esempio Condizioni d’uso per il cliente).

La Famiglia estesa di Slack

Slack può coinvolgere i propri dipendenti, quelli delle proprie consociate e gli appaltatori di terze parti (la “Famiglia estesa di Slack”) nell’esercizio dei propri diritti e nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto. Slack sarà responsabile del rispetto dei propri obblighi ai sensi del Contratto da parte della Famiglia estesa di Slack.

Accesso alle API

Applicazioni

Ferme restando le limitazioni riportate in basso, Slack garantisce all’utente una licenza limitata non esclusiva, mondiale, non trasferibile (soggetta alla sezione intitolata “Divieto di cessione”) per accedere alle API solo nella misura necessaria per sviluppare, testare, utilizzare e supportare un applicazione ("Applicazione" o "App") con i Servizi. L’utente può richiedere un pagamento per l’Applicazione (soggetto alle restrizioni nella sezione Distribuzione commerciale qui sotto); tuttavia, non può vendere, noleggiare, cedere in leasing, cedere in sub-licenza, concedere in altre forme o ridistribuire l’accesso alle API di Slack.

Accesso API

La licenza dell’utente per accedere alle API di Slack è limitata e soggetta alla conformità con la Criteri di sviluppo delle applicazioni di Slack e le Linee guida del marchio di Slack. L’utente deve utilizzare le API solo in conformità al presente Contratto e Documentazione delle API Slack (“Documentazione”). Devi inoltre rispettare e mantenere le policy relative alla tua Applicazione in modo ragionevolmente conforme al Criteri di utilizzo, ma non sei responsabile di eventuali violazioni da parte dei clienti o degli utenti finali. Inoltre, non potrai: (A) accedere alle API in violazione di leggi o normative; (B) accedere alle API in alcun modo che (i) comprometta, violi o eluda nessuno dei processi tecnici o misure di sicurezza associati ai Servizi, (ii) rappresenti una vulnerabilità di sicurezza per i clienti o gli utenti dei Servizi, (iii) testi la vulnerabilità dei sistemi o delle reti di Slack; a meno che non sia espressamente autorizzato da un programma di test di sicurezza o di individuazione dei bug di Slack, o (iv) compromettere i controlli di accesso ai Servizi, ad esempio esponendo i dati di un canale privato a un utente che non ha accesso; (C) accedere alle API allo scopo di replicare o competere con i Servizi; (D) tentare di sottoporre a reverse engineering o ricavare in altri modi il codice sorgente, commercializzare segreti o know-how delle API o dei Servizi di Slack; oppure (E) tentare di usare le API in un modo che ecceda i limiti di velocità o costituisca un utilizzo eccessivo o ingiusto.

Diritto di sospendere l’accesso ed eseguire controlli

Se ritiene vi sia una violazione del Contratto a cui l’utente può porre rimedio semplicemente modificando o aggiornando l’applicazione, nella maggior parte dei casi Slack richiederà all’utente di agire direttamente, senza intervenire. In questi casi, Slack potrebbe usare il nome, l’indirizzo e altri dettagli di contatto dell’utente per contattarlo oppure fornire queste informazioni di contatto a una terza parte che ragionevolmente, a sola discrezione di Slack, asserisca che l’utente non possiede tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari. Slack può intervenire direttamente e intraprendere le azioni che ritiene appropriate qualora l’utente non sia reattivo o se ritiene che sia presente un rischio credibile di danni per sé, per i Servizi, per i clienti o gli utenti oppure per una qualsiasi terza parte. Slack si riserva inoltre il diritto di eseguire controlli sull’Applicazione per assicurarsi che non violi le condizioni e i criteri di Slack. L’utente accetta di cooperare alle indagini correlate a tali controlli e fornire a Slack prova che l’Applicazione sia conforme alle condizioni e ai criteri di Slack.

Distribuzione oltre la tua organizzazione (terzi)

Distribuzione commerciale

Non puoi distribuire commercialmente un’Applicazione che integra con le API di Slack a meno che tu non sia autorizzato a farlo in base a un accordo separato con Slack o con la nostra società madre, Salesforce. Per “distribuzione commerciale” intendiamo qualsiasi situazione in cui l’Applicazione integra con le API di Slack e gli utenti potrebbero pagare per il tuo prodotto, servizio o funzionalità, che si tratti di un costo diretto per accedere all’App, di un modello “freemium” in cui alcune funzionalità sono limitate o di un’App gratuita che si collega a un prodotto o servizio a pagamento. Per la maggior parte delle Applicazioni, ottenere un accordo separato che permette la Distribuzione commerciale, significa semplicemente inviare il nostro Marketplacee accettare il Contratto di Marketplace. In alternativa, puoi firmare un accordo di partnership con Slack o Salesforce che ti dà il permesso di distribuire commercialmente. Le restrizioni in questa sezione valgono per tutte le Applicazioni distribuite commercialmente, sia che tu pubblichi un’Applicazione standard o che fornisca ai clienti un’Applicazione personalizzata o un modello di Applicazione che si collega ad altri prodotti, servizi o funzionalità. Queste restrizioni non valgono se la tua Applicazione e qualsiasi prodotto o servizio collegato sono stati creati solo per essere usati da una sola terza parte.

Trasparenza e reportistica di terzi

Se l’utente mette a disposizione di altri utenti all’esterno della propria organizzazione la propria Applicazione, questa dovrà essere corredata da un contratto dell’utente e un’informativa sulla privacy, che devono essere chiaramente identificabili o collocati nel punto in cui gli utenti scaricano l’Applicazione o vi accedono. L’informativa sulla privacy dell’utente deve essere conforme agli standard legali applicabili e descrivere la raccolta, l’utilizzo, l’archiviazione e la condivisione dei dati in termini chiari, comprensibili e accurati. L’utente è tenuto a rispettare i requisiti legali applicabili se l’utilizzo dell’app comporterà il trasferimento internazionale di dati personali. È necessario comunicarci tempestivamente per iscritto tramite e-mail all'indirizzo security@slack.com qualsiasi incidente di sicurezza che comporti l'accesso non autorizzato o la perdita di dati Slack da parte dei clienti dei Servizi o qualsiasi violazione nota del contratto di utilizzo o dell'informativa sulla privacy che abbia o possa avere un impatto sui clienti o sugli utenti dei Servizi. Per ulteriori informazioni sulle modalità con cui Slack raccoglie e utilizza i dati relativi all’uso e alle prestazioni dei propri prodotti e siti web, consultare l’Informativa sulla privacy.

Utilizzo dei dati da parte di terzi

Se offri la tua Applicazione ad altri al di fuori della tua organizzazione, è necessario ottenere l’autorizzazione esplicita dall’organizzazione che installa la tua Applicazione per l’uso, l’elaborazione e l’archiviazione dei Dati API. “Dati API” include messaggi, file, metadati e altri dati ottenuti dalle API di Slack. Bisogna limitare l’uso, l’elaborazione e la conservazione dei Dati API provenienti dall’esterno dell’organizzazione al minimo necessario per sviluppare, testare, gestire e supportare le funzionalità dell’Applicazione, in conformità con la Documentazione. In quanto fornitore di un’Applicazione offerta per l’utilizzo al di fuori della tua organizzazione, non puoi: (A) usare i Dati API per addestrare un modello linguistico di grandi dimensioni; (B) esportare in blocco i messaggi Slack e i dati dei file, tranne nei casi espressamente consentiti da un accordo aggiuntivo, come ad esempio dalle Applicazioni che usano l’API Discovery per casi d’uso approvati relativi alla sicurezza e alla conformità; oppure (C) usare i dati raccolti da un’organizzazione a diretto vantaggio di un’altra organizzazione o di terzi.

Termine specifico API

API Discovery

API Discovery può essere utilizzata solo per casi d’uso relativi alla sicurezza e alla conformità, in particolare per sviluppare Applicazioni di eDiscovery, archiviazione e prevenzione della perdita dei dati.

API di accesso ai dati e API di ricerca in tempo reale

L’API accesso ai dati e le API di ricerca in tempo reale sono fatte apposta per rendere più facile la ricerca e l’accesso ai dati in tempo reale. L’uso di queste API da parte della tua Applicazione dovrebbe essere chiaro e prevedibile per chi usa i Servizi; non è permesso raccogliere dati in background o estrarre dati che non hanno a che fare con le richieste degli utenti. Durante l’utilizzo di queste API, in quanto fornitore di un’Applicazione di terzi, non puoi creare copie permanenti, archivi, indici o conservare a lungo termine i Dati API di altre organizzazioni. La gestione, la memorizzazione nella cache o l'archiviazione limitata e temporanea dei dati API di altre organizzazioni recuperati è consentita solo nella misura necessaria per il funzionamento, le prestazioni o la fornitura immediati dell'Applicazione dell'utente, o come richiesto dalla legge. Questi dati devono essere minimizzati ed eliminati prontamente una volta soddisfatti tali requisiti specifici e non possono essere utilizzati per i miglioramenti del prodotto.

Proprietà e diritti di proprietà

Riserva di diritti

L’utente conserva i diritti di proprietà nella propria Applicazione e Slack possiede e continua a possedere le API e i Servizi, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale correlati. Tutti i diritti di Slack non espressamente concessi dal Contratto vengono qui mantenuti.

Apprezziamo il feedback degli utenti

Maggiore è il numero dei suggerimenti forniti dagli sviluppatori, migliori diventano le API. Se l’utente invia feedback o suggerimenti relativi alle API, è possibile che Slack li utilizzi, quindi l’utente concede a Slack una licenza illimitata, irrevocabile, perpetua, cedibile in sub-licenza, trasferibile e priva di royalty per utilizzare tali feedback o suggerimenti per un qualsiasi scopo, senza obblighi o compensi all’utente. Se Slack sceglie di non implementare il suggerimento, invitiamo l’utente a non considerarla una questione personale. Il suggerimento viene apprezzato ugualmente.

Riservatezza

Informazioni riservate

Ciascuna parte (“Parte divulgante”) può divulgare “Informazioni riservate” all’altra parte (“Parte ricevente”) in relazione al presente Contratto, ovvero tutte le informazioni che devono essere ragionevolmente intese come confidenziali data la loro natura e le circostanze della divulgazione, incluse le informazioni commerciali, sui prodotti, sulla tecnologia e sul marketing non pubbliche. L’etichetta “Riservato” associata a un materiale indica chiaramente alla Parte ricevente la riservatezza del materiale. Fatto salvo quanto precede, le Informazioni riservate non includono le informazioni che (a) sono o diventano generalmente disponibili al pubblico senza violazione di alcun obbligo nei confronti della Parte divulgante; (b) erano a conoscenza della Parte ricevente prima della divulgazione eseguita dalla Parte divulgante senza violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; (c) vengono ricevute da una terza parte senza violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; o (d) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente.

Protezione e uso delle Informazioni riservate

La Parte ricevente (a) adotterà almeno misure ragionevoli per impedire la divulgazione o l’utilizzo non autorizzato delle Informazioni riservate e limitare l’accesso a dipendenti, affiliati e appaltatori che hanno bisogno di conoscere tali informazioni in relazione al Contratto; e (b) non utilizzerà né divulgherà le Informazioni riservate della Parte divulgante per alcuno scopo al di fuori dell’ambito del presente Contratto. Niente di quanto esposto in precedenza impedirà a una delle parti di condividere le Informazioni riservate con consulenti finanziari e legali, a condizione, tuttavia, che i consulenti siano vincolati a obblighi di riservatezza restrittivi almeno quanto quelli del presente Contratto.

Divulgazione o accesso obbligatorio

La Parte ricevente può accedere o divulgare le Informazioni riservate della Parte divulgante se richiesto dalla legge, a condizione, tuttavia, che la Parte ricevente dia comunicazione alla Parte divulgante dell’accesso o della divulgazione obbligatoria (nella misura consentita dalla legge) e fornisca un’assistenza ragionevole, a spese della Parte divulgante, se la Parte divulgante desidera opporsi all’accesso o alla divulgazione. Se la Parte ricevente è obbligata per legge ad accedere alle Informazioni riservate della Parte divulgante e a divulgarle, la Parte divulgante rimborserà alla Parte ricevente il costo ragionevole di compilazione e di accesso a tali Informazioni riservate, nonché il costo ragionevole per qualsiasi supporto fornito in connessione alla richiesta della Parte divulgante di un’ordinanza restrittiva o di un trattamento riservato per la produzione delle Informazioni riservate.

Risoluzione

L’utente può rescindere dal Contratto interrompendo l’utilizzo delle API di Slack. Slack può rescindere dal Contratto con o senza causa e senza alcun preavviso all’utente. Alla risoluzione del Contratto, tutte le licenze e i diritti concessi all’utente termineranno immediatamente. L’utente riconosce che le API non rese generalmente disponibili ma altrimenti rese disponibili all’utente sono informazioni riservate di Slack. Alla risoluzione del Contratto, l’utente distruggerà immediatamente copie della documentazione e qualsiasi altra informazione di Slack in suo possesso o controllo ricevuta ai sensi del Contratto.

Dichiarazioni ed esclusione di garanzie

L’utente dichiara e garantisce di aver stipulato validamente il Contratto e di avere l’autorità legale per farlo.

SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, LE API E TUTTI I COMPONENTI E LE INFORMAZIONI CORRELATI VENGONO FORNITI DA SLACK “COSÌ COME SONO” E “COME DISPONIBILI” SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA E SLACK DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI E TUTTE LE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, TITOLO, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. L’UTENTE RICONOSCE CHE SLACK NON GARANTISCE CHE LE API SARANNO ESENTI DA INTERRUZIONI, TEMPESTIVE, SICURE O PRIVE DI ERRORI.

Limitazione di responsabilità

IN NESSUNA CIRCOSTANZA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI SLACK O DELLA FAMIGLIA ESTESA DI SLACK DERIVANTE DA O CORRELATA AL CONTRATTO (SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI) SUPERERÀ US $100.

IN NESSUNA CIRCOSTANZA SLACK O LA FAMIGLIA ESTESA DI SLACK SARÀ RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE O DI UNA TERZA PARTE PER EVENTUALI PERDITE DI PROFITTI O FATTURATO O PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, COMPENSATORIO O PUNITIVO COMUNQUE CAUSATO, SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI, E A PRESCINDERE DAL FATTO CHE L’UTENTE O LA TERZA PARTE SIA STATA INFORMATA O MENO DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON È VALIDA QUALORA SIA PROIBITA DALLA LEGGE APPLICABILE.

Le restrizioni contenute in questa sezione “Limitazione di responsabilità” si applicano a tutte le teorie giuridiche, sia in contratto, torto o altrimenti, e nella misura consentita dalla legge. Le disposizioni contenute in questa sezione “Limitazione di responsabilità” attribuiscono i rischi ai sensi del Contratto tra le parti e le parti si sono basate su tali limitazioni per determinare se stipulare il Contratto.

Applicazione della legge a tutela dei consumatori

Le API sono intese per uso professionale da parte di aziende e organizzazioni e non sono destinate al mercato consumer. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, l’utente conferma di riconoscere e accettare che le leggi a tutela dei consumatori non sono applicabili. Qualora, tuttavia, siano applicabili eventuali leggi a tutela dei consumatori (ad esempio, in Australia, il Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) e non possano essere altrimenti e legalmente escluse, nessuna parte di queste Condizioni delle API limiterà, escluderà o modificherà le garanzie, i diritti o i rimedi a disposizione dell’utente, e la responsabilità di Slack è limitata (a sua scelta) alla sostituzione o alla riparazione delle API.

Indennizzo di Slack da parte dell’utente

L’utente difenderà Slack e i membri della Famiglia estesa di Slack (collettivamente, “Parti indennizzate Slack”) da e contro qualsiasi rivendicazione, azione, causa, procedimento e richiesta di terzi derivante da o correlata a (A) l’uso delle API Slack e dei Dati API; (B) la violazione o presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di un terzo; o (C) la violazione o presunta violazione del presente Contratto o del contratto dell’utente o dell’informativa sulla privacy da parte dell’utente (una “Rivendicazione contro Slack”) e risarcirà le Parti indennizzate Slack per tutte le ragionevoli spese legali sostenute, nonché per i danni e altri costi riconosciuti a una Parte indennizzata Slack in relazione a tale rivendicazione o come risultato della stessa e per gli importi pagati da una Parte indennizzata Slack in base a un accordo approvato dall’utente in relazione alla Rivendicazione contro Slack. Slack deve fornire all’utente tempestiva comunicazione scritta di qualsiasi Rivendicazione contro Slack, concedendogli il diritto di assumere la difesa e il controllo esclusivi, ed è tenuta a agire sulla base di qualsiasi ragionevole richiesta per collaborare alla difesa dell’utente e alla risoluzione del problema. In questa sezione vengono dichiarati l’unica responsabilità dell’utente in relazione a una Rivendicazione contro Slack e l’esclusivo rimedio delle Parti indennizzate Slack nei confronti dell’utente a tale riguardo.

Limiti agli indennizzi

Nonostante quanto stabilito nella sezione precedente, (a) Slack sarà sempre libera di scegliere il proprio legale se paga il costo di tale consulenza; e (b) nessuna transazione può essere stipulata dall’utente senza l’esplicito consenso scritto di Slack (tale consenso non deve essere negato senza un ragionevole motivo), se: (i) la terza parte che fa valere la rivendicazione è un ente governativo, (ii) la transazione implica verosimilmente le ammissioni, (iii) la transazione non include un esonero completo di responsabilità o (iv) la transazione include condizioni diverse da un esonero completo di responsabilità e un pagamento in denaro.

Ultrattività

Le sezioni intitolate “Diritti di Slack di sospensione dell’accesso e controllo”, “Proprietà e diritti di proprietà”, “Riservatezza”, “Risoluzione”, “Dichiarazioni ed esclusione di garanzie”,”Limitazione di responsabilità”, “Indennizzo di Slack da parte dell’utente”, “Limitazioni agli indennizzi” e “Ultrattività”, nonché tutte le disposizioni contenute nella sezione “Disposizioni generali”, manterranno la propria efficacia anche oltre la risoluzione o la scadenza del Contratto.

Disposizioni generali

Pubblicità

L’utente concede a Slack il diritto di utilizzare il nome e il logo della sua azienda come riferimento per scopi di marketing o promozionali sul sito web di Slack e in altre comunicazioni pubbliche o private con sviluppatori e clienti Slack esistenti o potenziali, in base alle linee guida sull’utilizzo del marchio standard fornite a Slack di volta in volta.

Forza maggiore

Né Slack né l’utente saranno ritenuti responsabili per qualsiasi mancanza o ritardo nell’adempimento dei propri obblighi a causa di eventi al di fuori del ragionevole controllo di una parte, che possono includere attacchi denial-of-service, un guasto da parte di un provider di hosting o di un provider di servizi di terze parti, scioperi, carestie, rivolte, incendi, calamità naturali, guerre, terrorismo e interventi governativi.

Relazioni delle parti, nessun beneficiario di terze parti

Le parti sono imprenditori indipendenti. Il Contratto non crea alcun rapporto di collaborazione, franchising, joint venture, agenzia, fiduciario o lavoro dipendente tra le parti. Il Contratto non prevede alcun beneficiario di terze parti.

Messaggi Slack ed e-mail

Salvo quanto diversamente qui specificato, tutte le comunicazioni relative al Contratto avverranno tramite e-mail, sebbene, nel caso in cui l’utente disponga di un account per i Servizi, sia facoltà di Slack scegliere di informare l’utente mediante i Servizi (ad esempio una notifica di Slackbot). Le comunicazioni generali devono essere pubblicate anche su changelog. Le comunicazioni a Slack vanno inviate a feedback@slack.com, ad eccezione delle comunicazioni legali, come gli avvisi di risoluzione, che devono essere inviate a legal@slack.com. Le comunicazioni saranno considerate inviate in modo appropriato (a) il giorno successivo alla data in cui sono state inviate, in caso di comunicazioni inviate via e-mail o changelog; e (b) il giorno stesso, in caso di comunicazioni inviate tramite i Servizi.

Controlli delle esportazioni e sanzioni

Le applicazioni disponibili nella piattaforma Slack possono essere soggette alle leggi e ai regolamenti in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni degli Stati Uniti e di altre giurisdizioni. L’utente accetta di rispettare rigorosamente tali leggi e regolamenti in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni applicabili alla distribuzione o all’utilizzo di applicazioni e API, compresi, a titolo esemplificativo, i requisiti in Criteri di sviluppo delle applicazioni di Slack.

Modifiche alle API di Slack

Slack è in costante evoluzione e pertanto necessita della flessibilità di apportare modifiche occasionali alle API, incluse modifiche non compatibili con le versioni precedenti. Slack proverà a comunicare con un po' di anticipo queste modifiche, ma è consigliabile seguire i changelog per gli aggiornamenti. Inoltre, parti delle API non sono documentate, inclusi alcuni metodi, eventi e proprietà. Poiché questi aspetti non documentati delle API possono cambiare in qualsiasi momento, non è consigliabile fare affidamento sul loro comportamento.

Modifiche al Contratto

Con l’evoluzione della propria attività, Slack può modificare le presenti Condizioni delle API e gli altri componenti del Contratto. Qualora vengano apportate modifiche materiali al Contratto, prima che tali modifiche diventino effettive ti informeremo con congruo anticipo tramite e-mail all’indirizzo associato al tuo account oppure con l’invio di un messaggio tramite i Servizi. Se non riusciamo a contattarti, pubblicheremo anche un avviso di modifica del Contratto in changelog. L’utente può esaminare in qualsiasi momento la versione più recente delle Condizioni delle API visitando questa pagina e le versioni più aggiornate delle altre pagine cui si fa riferimento nel Contratto. Il Contratto modificato avrà efficacia a partire dalla data specificata nella comunicazione di Slack. Tutte le altre modifiche avranno efficacia a partire dalla pubblicazione della modifica stessa. Se si accede alle API dopo la data di entrata in vigore, tale accesso costituirà accettazione di tutti i termini e condizioni modificati.

Rinuncia

Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle parti di uno qualsiasi dei diritti stabiliti nel Contratto non costituirà una rinuncia a tale diritto. Nessuna rinuncia ai sensi del Contratto avrà efficacia se non espressa per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della parte che si ritiene abbia concesso la rinuncia.

Nullità parziale

Il Contratto verrà applicato nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia ritenuta contraria alla legge da una corte di giurisdizione competente, tale disposizione verrà modificata dalla corte e interpretata in modo da ottemperare al meglio e nella misura massima consentita dalla legge gli obiettivi della disposizione originale, e le restanti disposizioni del Contratto rimarranno pienamente in effetto.

Divieto di cessione

Nessuna delle parti può cedere o delegare alcuno dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente documento, sia per effetto di legge o altrimenti, senza il previo consenso scritto dell’altra parte (che non può negarlo senza un ragionevole motivo). Nonostante quanto stabilito in precedenza, ciascuna parte può cedere in toto, senza il consenso dell’altra parte, il presente Contratto a una consociata o in connessione a una fusione, acquisizione, riorganizzazione aziendale o vendita di tutti o sostanzialmente tutti i propri beni. Ogni presunta cessione in violazione di questa sezione è nulla. L’unico rimedio di una parte per una qualsiasi presunta cessione da parte dell’altra in violazione di questa sezione sarà, a scelta della parte non cedente, la risoluzione del Contratto previa comunicazione scritta alla parte cedente. Fatto salvo quanto sopra, il Contratto è vincolante per le parti, i rispettivi successori e cessionari autorizzati e si applica a loro vantaggio.

Entità Slack con cui l’utente stipula il Contratto

Tutti i riferimenti a “Slack”, “noi” o “ci” ai sensi del presente Contratto, la legge che si applicherà in qualsiasi controversia o azione legale derivante da o in connessione con il Contratto e i tribunali che hanno giurisdizione su tali controversie o azioni legali, dipendono dal luogo di domicilio dell’utente.

Domicilio Entità contraente Slack Legge applicabile Foro competente Stati Uniti e Canada Slack Technologies, LLC California Contea di San Francisco, California Resto del mondo Slack Technologies Limited Irlanda Dublino, Irlanda

Il Contratto e qualsiasi controversia da questo derivante oppure a questo correlata saranno regolati esclusivamente dalla legge applicabile, con esclusione delle norme in materia di conflitti di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita internazionale di beni. I tribunali del foro competente avranno giurisdizione esclusiva per dirimere qualsiasi controversia derivante da o correlata al Contratto o alla sua formulazione, interpretazione o applicazione. Ciascuna parte accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva di tali tribunali. Ciascuna parte rinuncia al diritto di richiedere un processo con giuria in relazione ad azioni o controversie derivanti dal presente Contratto o connesse a quest’ultimo. In qualsiasi azione o procedura legale per far valere i diritti ai sensi del Contratto, la parte prevalente avrà diritto al risarcimento degli oneri legali e dei ragionevoli costi da essa sostenuti.

Indivisibilità

Il Contratto, incluse le presenti Condizioni delle API, costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce tutti i contratti, le proposte o le dichiarazioni precedenti e contemporanei, scritti o orali, relativi all’oggetto dello stesso. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni delle presenti Condizioni delle API e qualsiasi altro documento o pagina cui le presenti Condizioni fanno riferimento, si applicherà l’ordine di precedenza seguente: (A) le Condizioni delle API, (B) i Criteri di sviluppo delle applicazioni di Slack e (C) qualsiasi altro documento o pagina cui il Contratto fa riferimento.