Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Gültig ab: 10. Oktober 2025

Diese Nutzungsbedingungen für die Slack-API (die „API-Bedingungen“) beschreiben deine Rechte und Pflichten hinsichtlich deiner Nutzung unserer Anwendungsprogrammierschnittstellen, Software Development Kits, unseres Beispielcodes, unserer Befehlszeilen-Tools, Entwickler-Tools mitsamt der zugehörigen Dokumentation und den Materialien, die dir von Slack zur Verfügung gestellt werden, insbesondere über die Slack-API-Website (zusammengefasst „APIs“). Bitte lies sie dir aufmerksam durch. Wir freuen uns, dass du dabei bist.

Das Wichtigste zuerst

Beziehungen & Definitionen

Diese API-Bedingungen bilden zusammen mit der Richtlinie für Entwickler von Slack-Anwendungen einen bindenden „Vertrag“ zwischen dir und uns. „Wir“, „unser/unsere“ und „uns“ beziehen sich auf das jeweilige Slack-Unternehmen im Abschnitt „Mit welchem Slack-Unternehmen schließt du einen Vertrag ab?“ weiter unten, und „du“, „dein/deine“ und „dich“ beziehen sich auf die Person, Gesellschaft oder juristische Person, die du vertrittst. Der Vertrag gewährt dir keinerlei Rechte an unseren Online-Produktivitätstools und -Plattformen (die „Services“). Diese Rechte werden durch eine gesonderte Vereinbarung mit uns geregelt (z. B. durch unsere Nutzungsbedingungen für Kunden).

Die erweiterte Slack-Familie

Wir können bei der Ausübung unserer Rechte und der Erfüllung unserer Pflichten aus dem Vertrag auf unsere Mitarbeiter sowie die unserer verbundenen Unternehmen und Drittanbieter (die „erweiterte Slack-Familie“) zurückgreifen. Wir sind dafür verantwortlich, dass die erweiterte Slack-Familie unsere Pflichten aus dem Vertrag erfüllt.

Zugriff auf unsere APIs

Anwendungen

Vorbehaltlich der nachstehenden Einschränkungen gewähren wir dir eine nicht ausschließliche, weltweite, nicht übertragbare (vorbehaltlich des Abschnitts „Abtretung“) und eingeschränkte Lizenz für den Zugriff auf unsere APIs, ausschließlich soweit dieser erforderlich ist, um eine Anwendung (eine „Anwendung“ oder „App“) mit den Services zu entwickeln, zu testen und zu unterstützen. Du darfst eine Gebühr für deine Anwendung verlangen (vorbehaltlich der Einschränkungen im Abschnitt „Kommerzielle Verbreitung“ weiter unten). Du darfst jedoch nicht den Zugang zu unseren APIs verkaufen, vermieten, verleasen, per Unterlizenz anbieten, weiterverbreiten oder syndizieren.

API-Zugriff

Deine Lizenz für den Zugriff auf unsere APIs ist eingeschränkt und wird vorbehaltlich deiner Einhaltung unserer Richtlinie für Entwickler von Slack-Anwendungen und den Markenrichtlinien von Slack gewährt. Du darfst die APIs nur in Übereinstimmung mit diesem Vertrag und der Slack API-Dokumentation („Dokumentation“) nutzen. Du musst zudem Richtlinien für deine Anwendung einhalten und pflegen, die in angemessener Weise mit den Richtlinie über die zulässige Nutzung übereinstimmen, aber du bist nicht für Verstöße durch Kund:innen oder Endbenutzer:innen verantwortlich. Darüber hinaus darfst du nicht: (A) auf unsere APIs zugreifen und damit gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift verstoßen; (B) auf unsere APIs in einer Weise zugreifen, die (i) unsere technischen Prozesse oder Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Services kompromittiert, unterbricht oder umgeht, (ii) eine Sicherheitslücke für Kund:innen oder Benutzer:innen der Services darstellt, (iii) die Anfälligkeit unserer Systeme oder Netzwerke testet, es sei denn, dies ist im Rahmen eines Slack-Sicherheitstests oder Bug Bounty-Programms ausdrücklich erlaubt, oder (iv) die Zugangskontrollen der Services untergräbt, z. B. indem Daten von Geschlossenen Channels einer:einem Benutzer:in ohne Zugang offengelegt werden; (C) auf unsere APIs zugreifen, um die Services zu replizieren oder mit ihnen zu konkurrieren; (D) versuchen, den Quellcode, Geschäftsgeheimnisse oder das Know-how unserer APIs oder Services durch Reverse Engineering oder anderweitig abzuleiten; oder (E) versuchen, unsere APIs in einer Weise zu nutzen, die zulässige Grenzwerte überschreitet oder eine übermäßige oder missbräuchliche Nutzung darstellt.

Unser Recht auf Zugriffsbeschränkung und Auditierung

Wenn wir der Meinung sind, dass eine Vertragsverletzung vorliegt, die durch eine Änderung oder Aktualisierung deiner Anwendung durch dich einfach behoben werden kann, werden wir dich in den meisten Fällen bitten, direkt Maßnahmen zu ergreifen, statt selbst einzugreifen. In diesen Fällen dürfen wir deinen Namen, deine Anschrift und weitere Kontaktinformationen verwenden, um dich zu kontaktieren, oder diese Kontaktinformationen an Dritte weitergeben, die nach vernünftiger Einschätzung von Slack behaupten, dass du nicht über alle erforderlichen geistigen Eigentumsrechte verfügst. Wir können direkt eingreifen und die von uns als angemessen erachteten Maßnahmen ergreifen, wenn du nicht reagierst oder wenn wir der Ansicht sind, dass ein ernst zu nehmendes Risiko eines Schadens für uns, die Services, unsere Kund:innen oder Benutzer:innen bzw. Dritte besteht. Slack behält sich außerdem das Recht vor, deine Anwendung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass diese nicht gegen unsere Bedingungen und Richtlinien verstößt. Du erklärst dich damit einverstanden, dass du bei Anfragen im Zusammenhang mit einem solchen Audit zusammenarbeiten und uns Nachweise dafür erbringen wirst, dass deine Anwendung unseren Bedingungen und Richtlinien entspricht.

Organisationsübergreifende Verbreitung (Drittparteien)

Kommerzielle Verbreitung

Du darfst eine Anwendung, die mit Slack-APIs integriert werden kann, nicht kommerziell vertreiben, es sei denn, du bist im Rahmen einer separaten Vereinbarung mit Slack oder unserer Muttergesellschaft Salesforce dazu berechtigt. Mit „Kommerzieller Vertrieb“ meinen wir jede Situation, in der deine Anwendung mit Slack-APIs integriert wird und Benutzer:innen für dein Produkt, deinen Service oder deine Funktionen Gebühren zahlen könnten – egal, ob es sich um eine direkte Gebühr für den Zugriff auf die App, ein „Freemium“-Modell, bei dem einige Funktionen eingeschränkt sind, oder eine kostenlose App handelt, die mit einem kostenpflichtigen Produkt oder Service verbunden ist. Für die meisten Anwendungen ist zum Erhalt einer separaten Genehmigung zur kommerziellen Verbreitung einfach eine Einreichung in unserem Marketplace sowie die Zustimmung zur Marketplace-Vereinbarung erforderlich. Alternativ kannst du auch eine Partnervereinbarung mit Slack oder Salesforce abschließen, die dich zur kommerziellen Verbreitung berechtigt. Die Einschränkungen in diesem Abschnitt gelten für alle Anwendungen, die kommerziell vertrieben werden, unabhängig davon, ob du eine Standardanwendung veröffentlichst oder ob du Kund:innen eine benutzerdefinierte Anwendung oder eine Anwendungsvorlage zur Verfügung stellst, die mit anderen Produkten, Services oder Funktionen verbunden ist. Diese Einschränkungen gelten nicht, wenn deine Anwendung und alle damit verbundenen Produkte oder Services nur für die Nutzung durch eine einzige Drittpartei erstellt wurden.

Transparenz und Berichterstattung von Drittparteien

Wenn du deine Anwendung für die Nutzung durch andere außerhalb deiner Organisation anbietest, musst du eine Nutzungsvereinbarung und eine Datenschutzerklärung für deine Anwendung vorhalten und gut sichtbar dort zur Verfügung stellen, wo die Benutzer:innen deine Anwendung herunterladen oder darauf zugreifen. Deine Datenschutzrichtlinie muss geltende gesetzliche Normen erfüllen und die Erfassung, Nutzung, Speicherung und Weitergabe von Daten in deutlicher, verständlicher und genauer Form beschreiben. Du bist verpflichtet, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu befolgen, wenn durch die Nutzung deiner App eine internationale Übertragung von personenbezogenen Daten erfolgt. Du musst uns sofort per E-Mail an security@slack.com benachrichtigen, wenn es zu einem Sicherheitsvorfall kommt, der unbefugten Zugriff auf oder Verlust von Slack-Daten von Kund:innen der Services zur Folge hat, oder wenn Verstöße gegen deine Nutzungsvereinbarung oder Datenschutzrichtlinie bekannt werden, die Kund:innen oder Benutzer:innen der Services betreffen oder betreffen könnten. In unserer Datenschutzrichtlinie wird erläutert, wie wir Daten über die Benutzung und Leistung unserer Websites und Produkte erheben und verwenden.

Datennutzung durch Drittparteien

Wenn du deine Anwendung zur Nutzung durch andere außerhalb deiner Organisation anbietest, musst du von der Organisation, die deine Anwendung installiert, eine ausdrückliche Genehmigung für die Nutzung, Verarbeitung und Speicherung von API-Daten einholen. „API-Daten“ umfassen Nachrichten, Dateien, Metadaten und andere Daten, die aus Slack-APIs stammen. Du musst deine Nutzung, Verarbeitung und Speicherung von API-Daten anderer außerhalb deiner Organisation auf das Minimum beschränken, das für die Entwicklung, das Testen, den Betrieb und die Unterstützung der Funktionen deiner Anwendung in Übereinstimmung mit der Dokumentation erforderlich ist. Als Anbieter einer Anwendung, die außerhalb deiner Organisation genutzt werden kann, darfst du nicht: (A) API-Daten verwenden, um ein großes Sprachmodell zu trainieren; (B) Slack-Nachrichten- und -Dateidaten in großen Mengen exportieren, es sei denn, dies ist durch eine zusätzliche Vereinbarung ausdrücklich erlaubt, z. B. durch Anwendungen, die die Ermittlungs-API für genehmigte Sicherheits- und Compliance-Nutzungsfälle verwenden; oder (C) die von einer Organisation erfassten Daten verwenden, um einer anderen Organisation oder einem Dritten direkt zu nutzen.

API-spezifische Begriffe

Ermittlungs-API

Die Ermittlungs-API darf nur für Sicherheits- und Compliance-Anwendungen verwendet werden, insbesondere für die Entwicklung von eDiscovery- und Archivierungsanwendungen sowie für Anwendungen zum Schutz vor Datenverlust.

Datenzugriffs-API und Echtzeit-Such-API

Die Datenzugriffs-API und die Echtzeit-Such-APIs sollen die Echtzeitsuche und den Datenzugriff erleichtern. Die Nutzung dieser APIs durch deine Anwendung sollte für die Benutzer:innen der Services transparent sein und von ihnen vernünftigerweise erwartet werden; das Erfassen von Daten im Hintergrund oder das Scraping von Daten, die nicht im Zusammenhang mit Benutzeranfragen stehen, ist verboten. Wenn du diese APIs als Drittanbieter von Anwendungen nutzt, darfst du keine dauerhaften Kopien, Archive, Indizes oder langfristigen Datenspeicher der API-Daten anderer Organisationen erstellen. Eine begrenzte und vorübergehende Verarbeitung, Zwischenspeicherung oder Speicherung der abgerufenen API-Daten anderer Organisationen ist nur insoweit zulässig, als sie für den unmittelbaren Betrieb, die Leistung oder die Bereitstellung deiner Anwendung unerlässlich ist. Diese Daten müssen auf ein Minimum reduziert und umgehend gelöscht werden, sobald der spezifische Zweck erfüllt ist, und dürfen nicht für Produktverbesserungen verwendet werden.

Eigentum und Eigentumsrechte

Rechtsvorbehalt

Du behältst deine Eigentumsrechte an deiner Anwendung vor, und wir sind und bleiben auch in Zukunft Eigentümer unserer APIs und Services, einschließlich aller damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte. Alle unsere nicht ausdrücklich durch den Vertrag gewährten Rechte bleiben vorbehalten.

Feedback ist willkommen

Je mehr Vorschläge unsere Entwickler:innen machen, desto besser werden unsere APIs. Wenn du uns Feedback oder Vorschläge zu den APIs sendest, werden wir diese möglicherweise verwenden, weshalb du uns eine unbegrenzte, unwiderrufliche, unbefristete, unterlizenzierbare, übertragbare und gebührenfreie Lizenz gewährst, dieses Feedback oder diese Vorschläge für jegliche Zwecke zu verwenden, ohne dass Pflichten dir gegenüber oder Entschädigungsansprüche deinerseits entstehen. Falls wir uns dafür entscheiden, den Vorschlag nicht umzusetzen, nimm dies bitte nicht persönlich. Wir wissen es trotzdem zu schätzen.

Geheimhaltung

Vertrauliche Informationen

Jede Partei („offenlegende Partei“) kann im Zusammenhang mit dem Vertrag „vertrauliche Informationen“ an die andere Partei („empfangende Partei“) weitergeben, die angesichts der Art der Informationen und der Umstände der Weitergabe einschließlich nicht öffentlicher Geschäfts-, Produkt-, Technologie- und Marketinginformationen als vertraulich zu betrachten sind. Wenn etwas als „vertraulich“ bezeichnet wird, ist das ein klarer Indikator für die empfangende Partei, dass das Material vertraulich ist. Ungeachtet des Vorstehenden beinhalten vertrauliche Informationen nicht Informationen, die (a) der Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind oder werden, ohne eine der offenlegenden Partei geschuldete Verpflichtung zu verletzen; (b) der empfangenden Partei vor ihrer Offenlegung durch die offenlegende Partei ohne Verletzung einer der offenlegenden Partei geschuldeten Verpflichtung bekannt waren; (c) von einer dritten Partei ohne Verletzung einer der offenlegenden Partei geschuldeten Verpflichtung erhalten wurden; oder (d) von der empfangenden Partei unabhängig erarbeitet wurden.

Schutz und Verwendung vertraulicher Informationen

Die empfangende Partei wird (a) mindestens angemessene Maßnahmen ergreifen, um die unbefugte Weitergabe oder Nutzung vertraulicher Informationen zu verhindern und den Zugang zu denjenigen Mitarbeitern, verbundenen Unternehmen und Auftragnehmern zu beschränken, die diese Informationen im Zusammenhang mit dem Vertrag kennen müssen; und (b) keine vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei für Zwecke außerhalb des Geltungsbereichs dieses Vertrags verwenden oder offenlegen. Keine der obenstehenden Bedingungen hindert die Parteien daran, vertrauliche Informationen mit Finanz- und Rechtsberatern zu teilen, vorausgesetzt, die Berater sind an Vertraulichkeitsverpflichtungen gebunden, die mindestens ebenso restriktiv sind wie die des Vertrages.

Erzwungener Zugriff oder Offenlegung

Die empfangende Partei kann auf vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei zugreifen oder diese offenlegen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, jedoch unter der Voraussetzung, dass die empfangende Partei der offenlegenden Partei eine vorherige Mitteilung über einen solchen erzwungenen Zugriff oder eine solche erzwungene Offenlegung (soweit rechtlich zulässig) und angemessene Unterstützung auf Kosten der offenlegenden Partei zukommen lässt, sofern die offenlegende Partei den Zugriff oder die Offenlegung anfechten möchte. Wenn die empfangende Partei gesetzlich verpflichtet ist, auf die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei zuzugreifen oder diese offenzulegen, erstattet die offenlegende Partei der empfangenden Partei angemessene Kosten für die Zusammenstellung und die Gewährung des Zugriffs auf diese vertraulichen Informationen sowie angemessene Kosten für jegliche Unterstützung im Zusammenhang mit einer durch die offenlegende Partei angestrebten Schutzanordnung oder einer vertraulichen Behandlung der zu erzeugenden vertraulichen Informationen.

Kündigung

Du kannst den Vertrag kündigen, indem du die Nutzung unserer APIs einstellst. Wir können den Vertrag aus wichtigem Grund oder grundlos und ohne dich zu benachrichtigen kündigen. Nach Kündigung des Vertrages erlöschen alle dir gewährten Rechte und Lizenzen. Dir ist bekannt, dass alle APIs, die nicht allgemein zugänglich gemacht, dir aber anderweitig zur Verfügung gestellt werden, vertrauliche Informationen von Slack sind. Nach Beendigung des Vertrages wirst du Kopien der Dokumentation und aller sonstigen Slack-Informationen, die sich in deinem Besitz oder unter deiner Kontrolle befinden und die du im Rahmen des Vertrages erhalten hast, unverzüglich vernichten.

Zusicherungen; Gewährleistungsausschluss

Du sicherst zu und gewährleistest, dass du den Vertrag rechtsgültig abgeschlossen hast und dazu rechtlich befugt bist.

SOFERN HIERIN NICHT AUSDRÜCKLICH VORGESEHEN, WERDEN DIE APIS UND ALLE DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDEN KOMPONENTEN UND INFORMATIONEN WIE BESEHEN (OHNE MÄNGELGEWÄHR) UND JE NACH VERFÜGBARKEIT SOWIE OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG BEREITGESTELLT. WIR LEHNEN AUSDRÜCKLICH ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH MARKTGÄNGIGKEIT, EIGENTÜMERSCHAFT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. DU ERKENNST AN, DASS WIR NICHT GEWÄHRLEISTEN, DASS DIE APIS STÖRUNGSFREI, ZEITGERECHT, SICHER ODER FEHLERFREI SEIN WERDEN.

Haftungsausschluss

UNSERE GESAMTHAFTUNG ODER DIE DER ERWEITERTEN SLACK-FAMILIE, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM VERTRAG ERGIBT (OB AUFGRUND VERTRAGLICHER PFLICHTEN, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE), ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL EINHUNDERT US-DOLLAR (100 US$).

IN KEINEM FALL HAFTEN WIR ODER DIE ERWEITERTE SLACK-FAMILIE GEGENÜBER DIR ODER DRITTEN FÜR ENTGANGENE UMSÄTZE ODER GEWINNE ODER FÜR INDIREKTE, KONKRETE, BEGLEIT-, FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN, UNABHÄNGIG VON DEREN VERURSACHUNG, OB AUFGRUND VERTRAGLICHER PFLICHTEN, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER SONSTIGEN HAFTUNGSTHEORIE, SOWIE UNABHÄNGIG DAVON, OB DU ODER DER BETREFFENDE DRITTE AUF DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRITTS SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. DER VORSTEHENDE HAFTUNGSAUSSCHLUSS GILT NUR IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

Die Einschränkungen in diesem Abschnitt „Haftungsbeschränkung“ gelten für alle Rechtstheorien, gleich, ob diese vertragliche Pflichten, unerlaubte Handlungen oder sonstiges betreffen, und soweit gesetzlich zulässig. Durch die Bestimmungen dieses Abschnitts „Haftungsbeschränkung“ werden die Risiken aus dem Vertrag zwischen den Parteien aufgeteilt, und die Parteien haben sich bei der Entscheidung, ob sie den Vertrag abschließen wollen, auf diese Einschränkungen gestützt.

Anwendung des Verbraucherrechts

Unsere APIs sind für die Verwendung durch Unternehmen und Organisationen und nicht für Verbraucher:innen bestimmt. Im größtmöglichen, nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang erkennst du hiermit an und stimmst zu, dass Verbrauchergesetze nicht gelten. Falls jedoch Verbrauchergesetze (wie z. B. in Australien der Competition and Consumer Act 2010 (Cth)) gelten und nicht anderweitig rechtmäßig ausgeschlossen werden können, so werden durch diese API-Bedingungen gesetzliche Gewährleistungen, Garantien, Rechte oder Rechtsmittel, die du möglicherweise hast, nicht eingeschränkt, ausgeschlossen oder geändert. Unsere Haftung ist (nach unserem Ermessen) auf den Ersatz oder die Reparatur der APIs beschränkt.

Unsere Haftungsfreistellung durch dich

Du wirst für uns und die Mitglieder der erweiterten Slack-Familie (zusammen die „von der Haftung freigestellten Slack-Parteien“) alle Ansprüche, Klagen, Verfahren und Forderungen Dritter abwehren, die sich aus oder im Zusammenhang mit (A) deiner Nutzung der Slack-APIs und API-Daten, (B) deiner Verletzung oder angeblichen Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum eines Dritten ergeben; oder (C) deinem Verstoß oder angeblichen Verstoß gegen diesen Vertrag oder deine Benutzervereinbarung oder Datenschutzrichtlinie ergeben (ein „Anspruch gegen uns“), und die von der Haftung freigestellten Slack-Parteien für alle angemessenen, anfallenden Anwaltskosten und Schäden sowie sonstigen Kosten entschädigen, die einer von der Haftung freigestellten Slack-Partei im Zusammenhang mit oder in Folge eines Anspruchs gegen uns entstehen, sowie für Beträge, die von einer von der Haftung freigestellten Slack Partei im Rahmen eines Vergleichs gezahlt werden, dem du im Zusammenhang mit einem Anspruch gegen uns zustimmst. Wir verpflichten uns, dich unverzüglich schriftlich über alle Ansprüche gegen uns zu informieren und dir das Recht einzuräumen, die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle zu übernehmen, sowie bei allen angemessenen Anfragen zur Unterstützung deiner Verteidigung gegen die betreffende Angelegenheit und deren Beilegung zu kooperieren. In diesem Abschnitt wird deine alleinige Haftung in Bezug auf jegliche Ansprüche gegen uns und das ausschließliche Rechtsmittel der von der Haftung freigestellten Slack-Parteien gegen dich niedergelegt.

Beschränkung von Haftungsfreistellungen

Ungeachtet der Bestimmungen im vorstehenden Abschnitt (a) steht es uns immer frei, unseren Rechtsbeistand selbst auszuwählen, wenn wir für dessen Kosten aufkommen, und (b) du kannst ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung (die nicht ohne triftigen Grund versagt werden darf) keinen Vergleich schließen, wenn: (i) der Dritte, der die Forderung geltend macht, eine Regierungsbehörde ist, (ii) der Vergleich mutmaßlich die Abgabe von Anerkenntnissen beinhaltet, (iii) der Vergleich keine vollständige Haftungsfreistellung beinhaltet oder (iv) der Vergleich andere Bedingungen als eine vollständige Haftungsfreistellung und Geldzahlungen beinhaltet.

Fortbestand

Die Abschnitte „Unser Recht auf Zugriffsbeschränkung und Auditierung“, „Eigentum und Eigentumsrechte“, „Vertraulichkeit“, „Kündigung“, „Zusicherungen; Gewährleistungsausschluss“, „Haftungsbeschränkung“, „Unsere Haftungsfreistellung durch dich“, „Beschränkung von Haftungsfreistellungen“ und „Fortbestand“ sowie alle Bestimmungen unter der allgemeinen Überschrift „Allgemeine Bestimmungen“ bleiben auch nach Kündigung oder Ablauf des Vertrages bestehen.

Allgemeine Bestimmungen

Werbung

Du gewährst uns das Recht, deinen Unternehmensnamen und dessen Logo von Zeit zu Zeit als Referenz für Marketing- und/oder Werbezwecke auf unserer Website und im Rahmen anderweitiger öffentlicher und privater Kommunikation mit unseren derzeitigen oder potentiellen Entwicklern unter Beachtung deiner uns von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellten standardmäßigen Richtlinien zur Verwendung deiner Markenzeichen zu verwenden.

Höhere Gewalt

Weder wir noch du haften für eine Nichterfüllung oder verzögerte Erfüllung unserer jeweiligen Pflichten infolge von Ereignissen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle einer Partei liegen. Dies kann Denial-of-Service-Angriffe, einen Ausfall eines Drittanbieters oder Versorgungsunternehmens, Streiks, Engpässe, Unruhen, Brände, höhere Gewalt, Krieg, Terrorismus und staatliche Maßnahmen umfassen.

Verhältnis zwischen den Parteien; keine Drittbegünstigten

Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner. Dieser Vertrag begründet weder eine Partnerschaft noch ein Franchise-Modell noch eine Beauftragung noch ein Treuhandverhältnis noch ein Anstellungsverhältnis zwischen den beiden Parteien. Im Rahmen dieses Vertrags gibt es keine Drittbegünstigten.

E-Mails und Slack-Nachrichten

Sofern vorliegend nicht anders bestimmt, erfolgen Mitteilungen gemäß diesem Vertrag per E-Mail. Wenn du jedoch über einen Account für die Services verfügst, können wir dich stattdessen auch über die Services informieren (z. B. mittels einer Slackbot-Benachrichtigung). Allgemeine Bekanntmachungen werden auch im Änderungsprotokoll gepostet. Mitteilungen an Slack sollten an feedback@slack.com gesendet werden, mit Ausnahme von rechtlichen Mitteilungen, wie z. B. Kündigungen, die an legal@slack.com gesendet werden müssen. Als ordnungsgemäß zugestellt gilt eine Mitteilung (a) im Falle von Mitteilungen per E-Mail oder über das Änderungsprotokoll am Tag nach dem Absenden bzw. (b) im Falle der Benachrichtigung über die Services am selben Tag an dem sie erfolgt ist.

Export-Kontrollen und Sanktionen

Anwendungen, die auf der Slack-Plattform zur Verfügung gestellt werden, unterliegen möglicherweise den Gesetzen und Bestimmungen der Vereinigten Staaten und anderer Gerichtsbarkeiten zu Export-Kontrollen und Sanktionen. Du verpflichtest dich zur strikten Einhaltung aller derartigen Gesetze und Bestimmungen zu Export-Kontrollen und Sanktionen, die für deine Verbreitung oder Nutzung der APIs und Anwendungen gelten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderungen der Richtlinie für Entwickler von Slack-Anwendungen.

Änderungen an unseren APIs

Slack befindet sich noch in der Entwicklung, und deshalb benötigen wir die Flexibilität, an unseren APIs gelegentlich Änderungen vorzunehmen, und zwar auch solche, die nicht rückwärts kompatibel sind. Wir werden uns bemühen, solche Änderungen mit angemessenem Vorlauf anzukündigen. Du solltest jedoch in Betracht ziehen, unserem Änderungsprotokolle zu folgen, um dich über Änderungen zu informieren. Außerdem sind Teile unserer APIs, einschließlich bestimmter Methoden, Ereignisse und Eigenschaften, undokumentiert. Da diese nicht dokumentierten Bestandteile unserer APIs jederzeit geändert werden können, solltest du dich nicht auf deren Funktionsweise verlassen.

Änderungen des Vertrags

Im Rahmen der Entwicklung unseres Unternehmens werden wir diese API-Bedingungen und die anderen Bestandteile des Vertrags möglicherweise ändern. Wenn wir eine wesentliche Änderung am Vertrag vornehmen, werden wir dich angemessen vor Wirksamwerden der betreffenden Änderung für dich entweder per E-Mail an die mit deinem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse oder durch Übersendung einer Mitteilung über die Services benachrichtigen. Falls wir dich nicht erreichen können, werden wir die Änderungen am Vertrag auch im Änderungsprotokoll posten. Du kannst die jeweils aktuelle Version der API-Bedingungen jederzeit einsehen, indem du diese Seite und die jeweils aktuelle Version der anderen Seiten besuchst, auf die im Vertrag verwiesen wird. Der in wesentlichen Punkten überarbeitete Vertrag tritt an dem in unserer Mitteilung angegebenen Datum in Kraft, und alle sonstigen Änderungen werden mit der Veröffentlichung der Änderung wirksam. Wenn du nach dem Datum des Inkrafttretens auf unsere APIs zugreifst, stimmst du mit diesem Zugriff den überarbeiteten Bedingungen zu.

Rechtsverzicht

Übt eine Partei ein ihr gemäß diesem Vertrag zustehendes Recht nicht oder mit Verzögerung aus, stellt dies keinen Verzicht auf das betreffenden Recht dar. Ein solcher Verzicht einer Partei wird nur wirksam, sofern er schriftlich erfolgt und von einem hierzu berechtigten Vertreter der Partei unterzeichnet wird, die den Verzicht mutmaßlich geleistet hat.

Salvatorische Klausel

Der Vertrag wird im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang durchgesetzt. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages von einem zuständigen Gericht für rechtswidrig befunden werden, wird diese Bestimmung durch das Gericht geändert und so ausgelegt, dass die mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgten Ziele im größtmöglichen, gesetzlich zulässigen Umfang erreicht werden. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen bleibt davon unberührt.

Abtretung

Keine der Parteien darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei (die nicht ohne triftigen Grund versagt werden darf) ihre Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag abtreten oder übertragen, sei es kraft Gesetzes oder anderweitig. Ungeachtet des Vorstehenden kann jede Partei den Vertrag in seiner Gesamtheit ohne Zustimmung der anderen Partei an ein verbundenes Unternehmen oder im Zusammenhang mit einer Fusion, einem Erwerb, einer Unternehmensreorganisation oder einem Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögenswerte übertragen. Jede behauptete Abtretung, die gegen diesen Abschnitt verstößt, ist nichtig. Das einzige Rechtsmittel einer Partei gegen eine behauptete Abtretung durch die andere Partei unter Verstoß gegen diesen Abschnitt besteht nach Wahl der nicht abtretenden Partei in der Kündigung des Vertrages durch schriftliche Mitteilung an die abtretende Partei. Vorbehaltlich des Vorstehenden ist der Vertrag zum Nutzen der Parteien, ihrer jeweiligen Nachfolger und zulässigen Abtretungsempfänger bindend und wirksam.

Mit welchem Slack-Unternehmen schließt du einen Vertrag ab?

Alle Verweise auf „Slack“, „wir“ oder „uns“ im Rahmen des Vertrags, welches Recht für alle Streitigkeiten oder Klagen gilt, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ergeben, und welche Gerichte für solche Streitigkeiten oder Klagen zuständig sind, hängen davon ab, wo du deinen Wohnsitz hast.

Wohnsitz Den Vertrag eingehende Slack-Entität Anwendbares Recht Gerichtsstand Vereinigte Staaten und Kanada Slack Technologies, LLC Kalifornien San Francisco County, Kalifornien Rest der Welt Slack Technologies Limited Irland Dublin, Irland

Der Vertrag und alle daraus bzw. im Zusammenhang damit entstehenden Streitfälle unterliegen ausschließlich dem vorstehend genannten, geltenden Recht, wobei dessen kollisionsrechtliche Bestimmungen sowie das UN-Kaufrecht keine Anwendung finden. Ausschließlicher Gerichtsstand für die gerichtliche Entscheidung aller Streitfälle, die aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag oder dessen Gestaltung, Interpretation oder Durchsetzung entstehen, sind die zuständigen Gerichte im vorstehend genannten Gerichtsstand. Alle Parteien erkennen die ausschließliche Zuständigkeit dieser Gerichte an und unterwerfen sich dieser. Darüber hinaus verzichten alle Parteien hiermit auf das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren im Zusammenhang mit Prozessen oder Rechtsstreitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehen. Bei allen Klagen oder Verfahren zur Durchsetzung von Rechten gemäß dem Vertrag hat die Partei, zu deren Gunsten entschieden wird, das Recht auf Erstattung ihrer Kosten und Anwaltsgebühren in angemessener Höhe.

Gesamtvereinbarung

Der Vertrag, einschließlich dieser API-Bedingungen, stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien dar und ersetzt alle früheren und zeitgleichen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen, Vorschläge oder Zusicherungen, die den Vertragsgegenstand betreffen. Im Falle eines Konflikts oder Widerspruchs zwischen den in diesen API-Bedingungen enthaltenen Bestimmungen und anderen Dokumenten oder Seiten, auf die in diesen API-Bedingungen verwiesen wird, gilt die folgende Rangfolge: (A) die API-Bedingungen, (B) die Richtlinie für Entwickler von Slack-Anwendungen und (C) alle übrigen Dokumente oder Seiten, auf die im Vertrag verwiesen wird.