경영진 및 EA를 위한 Slack: 커뮤니케이션을 향상하고 작업을 간소화하는 11가지 방법

경영진과 경영진 비서는 직원들의 지속적 참여를 유도하고 전략을 효과적으로 전달하고 셀 수 없이 많은 회의에 참석하고 조직 간 조율을 이끌어내는 등 수많은 일을 처리해야 합니다. Slack이 도움이 될 수 있습니다. 이번 가이드에서는 Slack을 사용해 커뮤니케이션을 향상하고 협업을 간소화하고 일상적인 작업을 자동화해 생산성을 극대화하고 회사 성장을 이끌어내는 방법에 대해 알아보겠습니다.

컨텍스트 전환 감소

회사를 운영할 때는 가변적인 요소가 매우 많습니다. 팀 관리, 회의 일정 조정, 출장 준비 조율, 정책 개발 등 산적한 업무 사이에서 경영진과 그 비서들은 지속적으로 컨텍스트를 변환해야 할 수 있습니다. 하지만 현실적으로 대부분의 사람은 멀티태스킹을 효과적으로 수행하기 어렵습니다. Slack을 활용하면 컨텍스트 전환을 줄이고 생산성을 높일 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

회의의 관리 가능성 향상

Slack에서는 2,600가지 이상의 앱 중에서 선택할 수 있으므로 Slack에서 일하기는 매우 수월합니다. 회의 관리를 개선 및 간소화하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 앱 통합이 마련되어 있습니다.

Google 캘린더: 회의 일정을 추적해 예정된 회의를 실수로 잊는 일이 없도록 해줍니다. 매일 아침 그날의 회의 리스트가 요약된 알림을 보내주며 회의 시작 시간 10분 전과 1분 전에도 알려줍니다. 또한 한 번의 클릭으로 Zoom 통화에 참여할 수 있습니다.

Outlook: 이메일 콘텐츠를 Slack 채널 또는 다이렉트 메시지에 원활하게 통합하는 방식으로 팀과의 효율적인 커뮤니케이션 및 협업을 지원합니다. 새로운 이메일에 관한 알림을 받아 이를 손쉽게 관련 채널로 전달할 수 있으며 Office 365 비즈니스 구독자의 경우 손쉽게 응답을 조정할 수 있습니다.

Fellow: 사용자가 Slack 메시지를 안건 항목으로 변환하고 리마인더를 설정하고 한 눈에 정리를 요약할 수 있도록 해 회의 효율성을 높여줍니다. 일일 리마인더와 자동화를 위한 워크플로 단계를 이용하면 경영진이 회의 준비를 간소화하고 Slack 내에서 바로 의미 있는 팀 상호작용을 유지할 수 있습니다.

Doodle: 시간 제안, 참여 가능 여부를 확인하는 초대장, 간편한 날짜 선택을 이용해 회의 일정을 간편하게 예약할 수 있습니다.

때로는 회의가 필요하지 않을 수 있습니다. 자동화된 워크플로로 커뮤니케이션을 간소화하여 시간을 절감하세요. 공식적인 회의 일정을 잡는 대신 팀 멤버가 특정한 이모티콘으로 메시지에 반응하는 방식으로 지속적으로 피드백을 제공할 수 있습니다. 그런 다음 간편한 형태로 피드백을 공유하라는 지침을 받게 될 것입니다.

다음 작업을 자동화할 수 있도록 워크플로를 생성하세요.

회의 요청 및 일정 예약

팀이나 조직 전체에 업데이트된 소식을 보낼 수 있도록 리마인더 설정

팀 멤버로부터 피드백 또는 정보 수집

출장 예약, 관리, 추적

고객 관계 구축을 위해 컨퍼런스에 참가하는 데는 수많은 출장이 필요합니다. 경영진 비서는 다음과 같은 유용한 통합을 이용해 이 모든 것을 관리하고 지속적으로 추적할 수 있습니다.

Eddy Travels: AI 출장 도우미의 강력한 성능을 이용해 항공편 및 호텔 검색을 단순화하거나 필요할 수 있는 다른 모든 것에 대해 도움을 받아 보세요. 개별적으로 채팅을 하거나 한 채널에 추가해 협업하여 출장을 준비할 수도 있습니다.

Kayak for Business: 모든 출장 예약을 Slack에서 바로 조정하세요. 개인이나 팀은 여행 일정을 보내고 일정 업데이트에 대한 알림을 받을 수 있습니다.

Concur: 출장 중에 손쉽게 예산 추적을 수행할 수 있습니다. Slack 내에서 예산을 설정하고 영수증을 업로드하고 비용 보고서를 내보내 보세요.

이벤트 계획을 지속적으로 추적

Grove는 이벤트 계획의 판도를 바꿉니다. Grove는 다양한 부서 전반의 이벤트를 관리하는 것부터 일정과 매끄럽게 통합하는 것에 이르는 과정을 개선합니다. 이벤트 데이터베이스는 검색과 정렬을 간소화하며 전용 이벤트 페이지는 참여도를 높입니다. Slack이나 이메일을 통해 이벤트를 손쉽게 공유할 수 있으며 설문조사와 참석자 양식 등의 도구가 내장되어 상호작용이 향상됩니다.

Slack의 이벤트 준비 스타터 템플릿은 미리 서식이 지정된 캔버스, 작업 추적을 위한 리스트, 항목 상태 알림이 포함된 채널을 생성해 주므로 계획 문서를 작성하는 데 시간을 보내기보다는 이벤트 계획에 집중할 수 있습니다.

커뮤니케이션 및 협업 개선

커뮤니케이션과 협업은 업무 공간에서 성공을 이끌어내는 데 대단히 중요합니다. 업무를 간소화하고 주목할 만한 결과를 달성하는 데 도움이 되는 Slack의 특별한 기능을 살펴보세요.

건강한 회사 문화 조성

Future Forum Pulse 연구는 직원들을 위한 유연한 업무 환경의 중요성을 강조했습니다. 직장에서 이러한 유연성을 지원하는 Slack 기능을 사용하여 건강한 회사 문화 조성을 촉진하세요.

상태 업데이트: 팀 멤버는 Slack 채널의 자동화된 양식을 통해 자택이든 다른 시간대든 근무 위치를 손쉽게 공유할 수 있습니다.

휴식 리마인더: 직원들이 당연히 누려야 할 휴식을 취할 수 있도록 독려하기 위해 자동화된 리마인더를 설정하세요.

업무 시간 예약: 팀이 양식을 사용해 언제든지 질문을 던질 수 있게 하세요. 사무실이 필요하지 않습니다.

채널

경영진이 전사적 목표를 주기적으로 전달하고 조직 전반의 직원들과 교류할 경우 일관성이 향상됩니다. Slack 채널은 이를 수행하고 고위 경영진과 광범위한 팀 간의 인식된 장벽을 극복하는 좋은 방법입니다.

채널 예시:

#글로벌 채널은 팀의 위치와 상관없이 모든 팀에 정책 및 전사적 목표를 전달하는 데 사용되는 채널입니다.

채널은 팀의 위치와 상관없이 모든 팀에 정책 및 전사적 목표를 전달하는 데 사용되는 채널입니다. 각 분과, 부서 또는 직무에 대한 #부서-리드 채널은 리더와 커뮤니케이션하고 채용 인원을 예측하고 지속적으로 분기별 목표를 고지하는 데 사용됩니다.

채널은 리더와 커뮤니케이션하고 채용 인원을 예측하고 지속적으로 분기별 목표를 고지하는 데 사용됩니다. #합병 또는 #인수 내부 채널은 가능성 있는 합병 기회의 비즈니스 성장 계획에 대해 눈에 띄지 않고 안전하게 논의하는 데 사용됩니다. 이 채널은 모두에게 공개해서는 안 되는 대화를 위해 비공개로 설정할 수 있습니다.

또는 내부 채널은 가능성 있는 합병 기회의 비즈니스 성장 계획에 대해 눈에 띄지 않고 안전하게 논의하는 데 사용됩니다. 이 채널은 모두에게 공개해서는 안 되는 대화를 위해 비공개로 설정할 수 있습니다. #뉴비즈 채널은 큰 규모의 거래를 협업 및 전략화하는 데 사용됩니다.

채널은 큰 규모의 거래를 협업 및 전략화하는 데 사용됩니다. #이해관계자 채널은 성장 기회와 재무 목표에 대해 논의하는 데 사용됩니다.

채널은 성장 기회와 재무 목표에 대해 논의하는 데 사용됩니다. #무엇이든물어보세요 채널은 투명성을 고취하고 직원들에게 고위 경영진과 교류하면서 모든 종류의 질문을 물어볼 수 있는 기회를 제공합니다.

팀(#마케팅-팀), 프로젝트 및 계정(#acct-wiremax), 지역(#운영-아시아) 및 직무(#벤더-알림 또는 #글로벌-공지사항)별로 채널을 구성하여 대화가 제 궤도를 유지하게 하세요. 자주 사용되는 채널을 즐겨찾기에 추가하면 사이드바 상단에 고정되므로 쉽게 찾을 수 있습니다. 사이드바를 정돈된 상태로 유지하려면 유사한 채널을 그룹화해 섹션을 만드세요. 예를 들어 팀 리더(예: #마케팅-리더), 다이렉트 메시지, 팀 패널 및 프로젝트용 섹션을 만들 수 있습니다.

경영진과의 적절한 커뮤니케이션

경영진이 팀 전체의 질문 제기를 독려하고 적합한 커뮤니케이션 전략을 시행하여 위계 질서보다 지식을 우선시할 경우 조직 내에 열린 커뮤니케이션과 신뢰의 문화를 조성할 수 있습니다. 도움이 될 몇몇 팁은 다음과 같습니다.

실시간 커뮤니케이션 지원: 직접적인 Q&A용으로 무엇이든 물어보세요(AMA)와 같은 채널을 설정하세요.열린 대화를 독려하는 AMA는 투명한 커뮤니케이션을 위한 플랫폼을 제공하며 연결을 강화하고 협업을 유도합니다. 또한 공지를 위한 Slack의 예약 전송 기능을 사용해 메시지를 미리 준비할 수도 있습니다.

직접적인 Q&A용으로 무엇이든 물어보세요(AMA)와 같은 채널을 설정하세요.열린 대화를 독려하는 AMA는 투명한 커뮤니케이션을 위한 플랫폼을 제공하며 연결을 강화하고 협업을 유도합니다. 또한 공지를 위한 Slack의 예약 전송 기능을 사용해 메시지를 미리 준비할 수도 있습니다. 피드백 받기: 팀으로부터 피드백을 받는 것은 협업과 개선에 대한 노력을 보여주는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 수행하기 위해 강력한 직원 피드백 및 인사이트를 위해 Teamspective를 사용할 수 있습니다. Slack 내에서 짧은 주기의 간단한 설문조사를 실시하고 360도 피드백을 받는 등의 작업을 수행하세요.

팀으로부터 피드백을 받는 것은 협업과 개선에 대한 노력을 보여주는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 수행하기 위해 강력한 직원 피드백 및 인사이트를 위해 Teamspective를 사용할 수 있습니다. Slack 내에서 짧은 주기의 간단한 설문조사를 실시하고 360도 피드백을 받는 등의 작업을 수행하세요. 참여를 통한 신뢰 구축: 참여는 접근성을 보여주며 팀 연계를 강화해 개방성과 협업을 향상합니다. 비공식 채널과 Slack 허들에 참여해 즉흥 채팅, 브레인스토밍 세션 등을 통해 멀리서도 신뢰와 연대감을 쌓을 수 있습니다.

Slack Connect

Slack Connect를 사용해 외부 파트너와 원활하게 커뮤니케이션하고 파일을 공유하세요. 신속한 협업을 위해 파트너를 다이렉트 메시지나 채널로 초대해 보세요. Slack Connect 채널은 채널이 내부 팀과 상호작용하는 것과 같은 방식으로 작동합니다. 최대 250곳에 달하는 서로 다른 회사의 직원들이 참여할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 템플릿 중 하나를 사용해 메시지를 공유하여 공유 채널에 파트너를 초대하고 효과적인 커뮤니케이션에 대한 모범 사례를 확립할 수도 있습니다.

안전한 파일 공유

경영진은 Slack을 통해 커뮤니케이션 요구 사항을 자신 있게 관리하면서 공유 문서의 보안과 무결성을 보장할 수 있습니다. Slack은 선택한 문서 공유 프로그램과 매끄럽게 통합하여 직접적인 파일 액세스와 모든 장치에서의 공유를 지원합니다. 사용자는 직관적인 끌어서 놓기 기능을 통해 파일을 신속히 업로드해 생산성을 높일 수 있습니다.

주요 파일 공유 솔루션:

Google Drive: 업계 표준 암호화와 Gmail, Docs 및 Slack과의 매끄러운 통합.

Box: 엔드 투 엔드 암호화, 데이터 손실 방지, 규정 준수 인증으로 보안을 우선시합니다.

Dropbox: 협업 향상을 위해 다양한 파일 형식, 오프라인 작업, Slack 통합을 지원합니다.

OneDrive 및 SharePoint: Microsoft의 솔루션은 Slack에 통합되어 Microsoft 365 사용자에게 익숙함을 제공합니다.

안전한 파일 공유에 관해 자세히 알아보고 선택한 서비스를 Slack에 통합하세요.

당사의 자동화 비밀 무기 중 하나는 Slack의 워크플로 빌더입니다. 이는 프로세스를 간소화하고 수동 오류를 없애고 컨텍스트 전환을 줄이고 혁신 및 성장에 집중할 수 있게 하는 노코드(No-Code) 도구입니다.

요청 접수 양식

접수 프로세스를 표준화하는 워크플로를 이용해 회사 전체의 요청 처리를 간소화해 보세요.

작성할 수 있는 요청 양식은 다음과 같습니다.

부서나 프로젝트 예산 승인

법무 보고

홍보 지원

운영 문제

채용 또는 분쟁 등의 직원 문제

빠른 액세스를 위해 비동기식 파일 공유 및 커뮤니케이션 도구인 적절한 각 채널의 캔버스에 관련 양식을 추가하세요. 캔버스는 다음 용도로도 사용할 수 있습니다.

팀에 정기적으로 필요한 정보를 구성하세요. 자주 참조하는 리소스를 추가하여 팀 멤버가 스크롤하지 않고도 리소스를 찾을 수 있도록 지원합니다.

메모를 하고 팀 멤버들과 주요 작업에 대한 의견을 조율하세요. 다이렉트 메시지 대화의 캔버스에서 우선순위를 구성하고 작업 항목과 관련해 협업할 수 있습니다.

반복적 업데이트

내부 팀에 합병이 어떤 의미인지 알고 싶으신가요? 올해 수익 목표 달성 상태는 어떤가요? 반복적 업데이트를 통해 더 손쉽게 최신 정보를 확보하세요. 이러한 업데이트에는 프로젝트나 결과물에 대한 주간 상태 보고서, 최초 상기도 또는 비즈니스 업데이트, 진행 중인 작업에 대한 일반적인 팀 업데이트 및 우선 사항 등이 포함될 수 있습니다.

반복적 업데이트는 관련 사용자에게 자동으로 메시지를 보내 응답을 수집하여 이들의 응답을 채널의 캔버스에 채웁니다.

자세히 알아보시겠어요?

여러분이 당면한 업무에 더욱 집중할 수 있도록 Slack이 새로운 커뮤니케이션 방법과 향상된 협업으로 여러분과 팀의 역량을 어떻게 향상해 생산성을 높이는지 알아보세요. Slack을 최대한 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 고객지원센터에서 확인하거나 지원 팀에 문의해 주세요.