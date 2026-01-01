Transforme apps estáticos em ferramentas dinâmicas.
Em vez de uma visualização estática, tenha a visão completa. Os objetos de trabalho oferecem uma visão rica e dinâmica dos dados de apps de terceiros, lado a lado com suas conversas.
DESENVOLVIDOS COM OBJETOS DE TRABALHO
Das visualizações estáticas ao trabalho interativo.
Estamos reinventando a forma como os apps aparecem no Slack, transformando links e notificações em objetos ricos e acionáveis nos quais sua equipe pode colaborar em tempo real.
Tenha visualizações mais detalhadas
Vá além dos links básicos. Compartilhe arquivos, tarefas, tíquetes e muito mais com visualizações detalhadas, completas com metadados e conversas relacionadas no Slack.
Obtenha atualizações em tempo real
Fique por dentro de tudo sem trocar de contexto. Os objetos de trabalho buscam os dados mais recentes dos seus apps conectados, mantendo sua equipe sempre atualizada.
Aja instantaneamente
Conclua o trabalho exatamente onde ele é compartilhado, como edição de registros em linha, marcação de tarefas como concluídas ou aprovação de solicitações.
Dê vida aos seus apps.
Com os objetos de trabalho, seus apps conectados mostram mais do que uma simples prévia. Agora, eles mostram detalhes do arquivo em tempo real e imagens incorporadas e até ajudam você a realizar ações. Conclua uma tarefa do Asana, verifique atualizações nos painéis do Tableau ou aceite um convite do Google Agenda, tudo no Slack.
Todos os seus apps e conversas. Tudo em um único lugar.
Os objetos de trabalho permitem que você veja todos os lugares em que um arquivo, uma tarefa ou um painel foram compartilhados e o que foi discutido. Você pode comentar, editar e realizar ações em cada um deles, diretamente ao lado de perguntas, feedbacks e aprovações relacionadas. É mais contexto para a sua equipe e uma maneira mais dinâmica de compartilhar seu trabalho.
tudo o que quiser. Em qualquer app.
Cada app conectado ao Slack ajuda a tornar a pesquisa mais eficiente. Quanto mais dados ele puder acessar, mais úteis serão os resultados. E, combinando os dados do app com as conversas relacionadas, o Slack obtém o contexto necessário para fornecer resultados mais completos.
Mais contexto leva a agentes mais inteligentes.
Atualmente, seus apps não fornecem muitas informações aos seus agentes. Com os objetos de trabalho, os agentes têm acesso aos metadados do que você compartilha e ao contexto das suas conversas. Agentes no Slack? Eles nunca foram tão inteligentes.
“Com visualizações dinâmicas de arquivos e insights contextuais, as equipes podem estabelecer fluxos de trabalho consistentes enquanto acessam e compartilham conteúdo do Box com segurança, sem sair do Slack. Isso permite ter mais tempo para se concentrar no trabalho estratégico em questão.”
Perguntas frequentes
O Slack oferece uma nova forma de trabalho para a sua empresa. O Slack é uma plataforma mais rápida, organizada e segura do que o e-mail. Toda a comunicação é estruturada em canais que são fáceis de criar, participar e pesquisar. Quando existe um canal para cada detalhe da empresa, todos sabem exatamente onde consultar para realizar as tarefas.
O Slack também incorpora a IA ao fluxo de trabalho, ajudando você ao longo do dia e tornando mais rápido e fácil encontrar e usar as informações necessárias. E, ao contrário do e-mail, o Slack se integra a todos os outros sistemas da sua pilha tecnológica, tornando-se o sistema operacional único para todo o seu trabalho. A plataforma reúne tudo e todos que você precisa para trabalhar em um único lugar, eliminando a mudança de contexto, o isolamento de dados e a perda de informações.
Para ler mais sobre o assunto, recomendamos que você confira nossa Biblioteca de recursos.
Os apps do Slack conectam ferramentas e serviços com o Slack, para que seja possível usá-los sem sair do seu workspace. Os apps fazem com que seja fácil e rápido encontrar, compartilhar e usar informações em toda a sua pilha tecnológica, por meio da criação de um único lugar central para manter o foco e trabalhar. Saiba mais aqui.
Escolha entre mais de 2.600 apps no Slack Marketplace para fornecer suporte a qualquer trabalho que você faça. E agora, com nossos parceiros integrando inteligência de IA aos apps, além de todos os benefícios da IA do Slack, o Slack é realmente o sistema operacional com tecnologia de IA para o trabalho.
Se você usa ferramentas personalizadas ou segue processos específicos para a sua empresa, também é possível criar seus próprios fluxos de trabalho com o Criador de fluxo de trabalho ou desenvolver um app personalizado com a API do Slack.
Os parceiros do Slack contribuem com uma ampla variedade de ferramentas, serviços e soluções que ajudam as empresas a implantar o Slack em toda a organização, garantindo que as equipes aproveitem o Slack ao máximo. Entre em contato conosco para se tornar um parceiro de tecnologia ou acesse nossa Página de parceiros para saber mais.
Para instalar um app, primeiro procure-o no Slack Marketplace. Na página do app, clique no botão “Adicionar ao Slack”. Em seguida, siga as instruções para instalar o app ou conectar sua conta. Se o app já estiver instalado no seu workspace, você verá a opção de conectar a conta depois de clicar em “Adicionar ao Slack”. Também é possível encontrar e instalar apps no seu workspace. Clique em “Apps” na barra lateral esquerda e explore o diretório. Para obter mais informações sobre como gerenciar apps de forma inteligente e segura, confira este guia.
Use a API do Slack para criar um app que conecta as ferramentas e as fontes de dados de que sua organização precisa para funcionar perfeitamente. Para ter todos os recursos de que você precisa para começar e criar seu app, acesse a API do Slack e participe do Programa de Desenvolvedor do Slack para ter acesso exclusivo a recursos beta, ferramentas e recursos criados para ajudar os desenvolvedores a criar e crescer.
E, se tiver interesse em aprender com outros desenvolvedores, designers e gerentes de produtos que criam na nossa plataforma, participe do grupo da Comunidade da Plataforma do Slack.