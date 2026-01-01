Os apps do Slack conectam ferramentas e serviços com o Slack, para que seja possível usá-los sem sair do seu workspace. Os apps fazem com que seja fácil e rápido encontrar, compartilhar e usar informações em toda a sua pilha tecnológica, por meio da criação de um único lugar central para manter o foco e trabalhar. Saiba mais aqui.

Escolha entre mais de 2.600 apps no Slack Marketplace para fornecer suporte a qualquer trabalho que você faça. E agora, com nossos parceiros integrando inteligência de IA aos apps, além de todos os benefícios da IA do Slack, o Slack é realmente o sistema operacional com tecnologia de IA para o trabalho.

Se você usa ferramentas personalizadas ou segue processos específicos para a sua empresa, também é possível criar seus próprios fluxos de trabalho com o Criador de fluxo de trabalho ou desenvolver um app personalizado com a API do Slack.