Statische Apps in dynamische Tools verwandeln
Statt einer statischen Vorschau erhältst du den gesamten Kontext. Arbeitsobjekte bieten eine dynamische Ansicht detaillierter Daten aus Drittanbieter-Apps, direkt in deinen Unterhaltungen.
ERSTELLT MIT ARBEITSOBJEKTEN
Von simplen Vorschauen zur interaktiven Arbeit
Wir haben die Art und Weise revolutioniert, wie Apps in Slack angezeigt werden: Links und Benachrichtigungen sind jetzt informative Objekte, an denen deine Teammitglieder in Echtzeit gemeinsam arbeiten können.
Vorschauen mit mehr Details ansehen
Einfache Links sind passé. In informativen Vorschauen, die Metadaten und verwandte Slack-Unterhaltungen anzeigen, kannst du jetzt Dateien, Aufgaben, Tickets und vieles mehr teilen.
In Echtzeit aktuelle Informationen erhalten
Bleib auf dem Laufenden, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Arbeitsobjekte rufen die neuesten Daten aus deinen vernetzten Apps ab, sodass dein Team immer auf dem neuesten Stand ist.
Sofort handeln
Erledige an dem Ort mehr Aufgaben, an dem sie geteilt werden, wie z. B. Datensätze bearbeiten, Aufgaben als erledigt markieren oder Anfragen genehmigen.
Erwecke deine Apps zum Leben.
Mit Arbeitsobjekten zeigen deine vernetzten Apps mehr an als eine simple Vorschau. Jetzt zeigen sie Dateiinformationen und eingebettete Bilder in Echtzeit und helfen dir sogar dabei, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Schließe eine Asana-Aufgabe ab, überprüfe Tableau-Dashboards auf Aktualisierungen oder akzeptiere eine Google Kalender-Einladung – alles direkt in Slack.
Alle deine Unterhaltungen und Apps an einem zentralen Ort
Mit Arbeitsobjekten siehst du immer, wo eine Datei, eine Aufgabe oder ein Dashboard geteilt und was dafür besprochen wurde. Du kannst jedes Element kommentieren, bearbeiten und Maßnahmen dafür ergreifen sowie zugehörige Fragen, Kommentare und Genehmigungen anzeigen. Arbeitsobjekte bieten mehr Kontext für dein Team und sind eine dynamischere Möglichkeit, deine Arbeit zu teilen.
Alles aus jeder App finden
Jede App, die mit Slack verknüpft ist, verbessert die Leistungsfähigkeit der Suchfunktion. Je mehr Daten bei der Suche abgefragt werden können, desto hilfreicher sind die Ergebnisse. Und indem die App-Daten mit zugehörigen Unterhaltungen gekoppelt werden, bietet Slack den Kontext, der nötig ist, um umfassendere und sinnvollere Ergebnisse zu liefern.
Mehr Kontext bedeutet mehr Informationen für Agenten.
Heute erfahren deine Agenten nicht viel aus deinen Apps. Mit Arbeitsobjekten können Agenten auf die Metadaten hinter den von dir geteilten Inhalten und den Kontext deiner Unterhaltungen zugreifen. Agenten in Slack? So schlau waren sie noch nie.
„Mit dynamischen Dateivorschauen und kontextorientierten Erkenntnissen können Teams konsistente Workflows einrichten und gleichzeitig sicher auf Box-Inhalte zugreifen und diese teilen – ohne dafür Slack verlassen zu müssen. Damit gewinnen wir wieder Zeit für unsere strategischen Aufgaben.“
Häufig gestellte Fragen
Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine neue Art der Arbeit. Slack ist eine schnellere, besser organisierte und sicherere Plattform als E-Mails – deine gesamte Kommunikation ist in Channels organisiert, die einfach zu erstellen, zugänglich und zu durchsuchen sind. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können.
Slack integriert außerdem KI in die Arbeitsabläufe und unterstützt dich während deines Arbeitstages, damit du schneller und einfacher die benötigten Informationen findest und entsprechend handeln kannst. Im Gegensatz zu E-Mails lässt sich Slack in alle anderen Systeme in deinem Tech-Stack integrieren und wird so zum einzigen Betriebssystem für deine gesamte Arbeit. Mit Slack findest du alle Informationen und alle Personen, die du für deine Arbeit benötigst, an einem einzigen Ort, sodass Kontextwechsel, Datensilos und Informationsverluste der Vergangenheit angehören.
Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Slack-Apps vernetzen Tools und Services mit Slack, damit du diese verwenden kannst, ohne deinen Workspace zu verlassen. Apps erleichtern die rasche Suche nach und das schnelle Teilen und Bearbeiten von Informationen in deinem gesamten Tech-Stack, indem sie einen zentralen Ort schaffen, an dem du dich vollständig auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Hier erfährst du mehr.
Wähle aus über 2.600 Apps im Slack Marketplace die aus, die dir bei deiner Arbeit helfen. Und da unsere Partner:innen jetzt KI-Funktionen in ihre Apps integrieren und alle Vorteile von Slack AI zur Verfügung stehen, ist Slack wirklich dein KI-gestütztes Betriebssystem für die Arbeit.
Wenn du benutzerdefinierte Tools verwendest oder unternehmensspezifische Prozesse befolgst, kannst du auch den Workflow-Builder ausprobieren, um selbst Workflows zu erstellen, oder eine benutzerdefinierte App mit der Slack-API entwickeln.
Slack-Partner:innen bringen zahlreiche Tools, Services und Lösungen ein, die Unternehmen dabei unterstützen, Slack unternehmensweit einzusetzen und sicherzustellen, dass Teams optimal von Slack profitieren. Kontaktiere uns, um Technologiepartner:in zu werden, oder besuche unsere Partnerseite, um weitere Informationen zu erhalten.
Suche nach einer App, die du installieren möchtest, zuerst im Slack Marketplace. Klicke auf der Seite der App auf den Button „Zu Slack hinzufügen“. Befolge dann die Anweisungen, um die App zu installieren oder deinen Account zu verknüpfen. Wenn eine App bereits in deinem Workspace installiert wurde, siehst du die Option zum Verknüpfen deines Accounts, nachdem du auf „Zu Slack hinzufügen“ geklickt hast. Du kannst Apps auch von deinem Workspace aus suchen und installieren. Klicke in der linken Seitenleiste auf „Apps“ und erkunde von dort aus das Verzeichnis. Weitere Informationen zur intelligenten und sicheren Verwaltung von Apps findest du in diesem Leitfaden.
Verwende die Slack-API, um ein Arbeitsobjekt zu entwickeln, das die Tools und Datenquellen vernetzt, die dein Unternehmen für eine reibungslose Arbeitsweise benötigt. Alle Ressourcen, die du für den Start und die Entwicklung deiner App benötigst, findest du in der Slack-API. Außerdem kannst du dem Entwicklungsprogramm von Slack beitreten und so exklusiven Zugang zu Beta-Funktionen, Tools und Ressourcen erhalten, mit denen Entwickler:innen Anwendungen erstellen und sich weiterentwickeln können.
Und falls du daran interessiert bist, von anderen Entwickler:innenn, Designer:innenn und Produkt-Manager:innen zu lernen, die Lösungen auf unserer Plattform entwickeln, kannst du einer Community-Gruppe der Slack-Plattform beitreten.