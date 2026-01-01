Slack は、会社での働き方を変える新しい方法です。Slack では、あらゆるコミュニケーションをチャンネルで行えます。チャンネルの作成や検索、参加は簡単です。メールの代わりにチャンネルを使うことで、すばやく安全で、整理されたコミュニケーションを実現できます。社内のあらゆる事柄をチャンネルにまとめることで、必要な情報を誰もがスムーズに得られるようになります。

さらに Slack なら、仕事の流れのなかで AI を利用できます。必要な情報をすばやく見つけ、それに基づいて行動できることで、1 日を通して仕事の効率を高められます。メールと違って、すでに導入済みのシステムやツールとも連携できる Slack は、あらゆる仕事を進めるための基本システム「Work OS」になります。仕事に必要なすべての人と要素が 1 か所にまとまり、ツールの切り替えで集中力が妨げられることがなくなります。データの分断やナレッジの喪失の心配もありません。

詳しくは、リソースライブラリをご覧ください。