Convierte las aplicaciones estáticas en herramientas dinámicas.
En lugar de una vista previa dinámica, obtén una vista completa. Los objetos de trabajo ofrecen una vista excelente y dinámica de los datos de aplicaciones de terceros junto con tus conversaciones.
GENERADO CON OBJETOS DE TRABAJO
De vistas previas simples a trabajo interactivo.
Estamos dándole una vuelta a cómo se mostrarían las aplicaciones en Slack si transformamos los enlaces y las notificaciones en excelentes objetos accionables con los que tu equipo pueda colaborar en tiempo real.
Consulta más vistas previas detalladas
Ve más allá de los enlaces básicos. Comparte archivos, tareas, tickets y mucho más con excelentes vistas previas completadas con metadatos y conversaciones de Slack relacionadas.
Obtén actualizaciones en tiempo real
Mantente al corriente sin cambiar entre aplicaciones. Los objetos de trabajo extraen los últimos datos de tus aplicaciones conectadas para que tu equipo siempre esté al día.
Actúa, al instante
Lleva a cabo el trabajo justo donde se comparte, como editar registros en línea, finalizar tareas o aprobar solicitudes.
Da vida a tus aplicaciones.
Gracias a los objetos de trabajo, tus aplicaciones conectadas muestran más que una simple vista previa. Ahora muestran detalles en tiempo real, imágenes incorporadas e incluso te ayudan a realizar acciones. Completa una tarea de Asana, comprueba las actualizaciones de los paneles de Tableau o acepta una invitación de Google Calendar. Todo ello en Slack.
Todas tus conversaciones y aplicaciones. Todo en un solo lugar.
Los objetos de trabajo te permiten ver todos los lugares en los que se haya compartido un archivo, tarea o panel y lo que se ha debatido. Puedes comentar, editar y actuar en cada uno, además de formular preguntas relacionadas, comentarios y aprobaciones. Supone más contexto para tu equipo y una forma más dinámica de compartir aquello en lo que estás trabajando.
Busca lo que quieras. De cualquier aplicación.
Cada aplicación conectada a Slack ayuda a que la búsqueda sea más potente. Cuantos más datos haya para extraer, más útiles serán los resultados. Además, al emparejar datos de aplicaciones con conversaciones relacionadas, Slack obtiene el contexto que necesita para proporcionar resultados más completos.
Más contexto significa agentes más inteligentes.
Hoy en día, tus aplicaciones no proporcionan mucha información a los agentes. Con objetos de trabajo, los agentes obtienen acceso a los metadatos detrás de lo que compartes, así como el contexto de tus conversaciones. ¿Agentes de Slack? Nunca han sido tan inteligentes.
"Mediante las vistas previas dinámicas de archivos y las perspectivas del contexto, los equipos pueden establecer flujos de trabajo sólidos mientras que acceden de forma segura al contenido de Box y lo comparten. Todo ello sin salir de Slack. Eso significa que es hora de volver a centrarse en el trabajo estratégico que tenemos entre manos".
Preguntas frecuentes
Slack es una nueva forma de trabajar para tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que el correo electrónico: toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que puedes unirte y buscar en ellos. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante.
Slack también incorpora la IA al flujo de trabajo para ayudarte durante tu jornada laboral, pues te permite encontrar la información que necesitas y tomar las decisiones pertinentes de forma más rápida y sencilla. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tu pila tecnológica, con lo que se convierte en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne en un único lugar todo lo que necesitas para realizar tu trabajo y a todas las personas implicadas en él, para que no vuelvas a tener que cambiar de un entorno a otro, almacenar los datos de forma aislada o perder información.
Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
Las aplicaciones de Slack conectan herramientas y servicios con Slack. De esta forma, puedes usarlas sin salir de tu espacio de trabajo. Las aplicaciones te facilitan encontrar, compartir y utilizar información en toda la tecnología actual con rapidez mediante la creación de una ubicación centralizada para concentrarte y trabajar sin problemas. Obtén más información aquí.
Tienes más de 2600 aplicaciones esperándote en Slack Marketplace para llevar a cabo todo tipo de trabajos. Y ahora con todos nuestros socios que integran la IA en sus aplicaciones, además de todas las ventajas de IA de Slack, Slack es, sin duda, el sistema operativo con la tecnología de IA para tu trabajo.
Si usas herramientas personalizadas o sigues procesos específicos para tu empresa, también puedes explorar el creador de flujos de trabajo para crear tus propios flujos de trabajo, o bien crear una aplicación personalizada mediante la API de Slack.
Nuestros socios aportan una amplia gama de herramientas, servicios y soluciones que ayudan a las empresas a implementar Slack en todas las organizaciones y garantizar que los equipos aprovechen Slack al máximo. Ponte en contacto con nosotros para convertirte en un socio tecnológico o visita nuestra Página de socios para obtener más información.
Para instalar una aplicación, en primer lugar búscala en Slack Marketplace. Desde la página de una aplicación, haz clic en el botón “Añadir a Slack”. A continuación, sigue las indicaciones para instalar la aplicación o conectar tu cuenta. Verás la opción de conectar tu cuenta después de hacer clic en “Añadir a Slack” si ya se ha instalado una aplicación en tu espacio de trabajo. También puedes buscar e instalar aplicaciones desde tu espacio de trabajo. Haz clic en “Aplicaciones” en la barra lateral izquierda y navega por el directorio desde ahí. Para obtener más información sobre cómo gestionar aplicaciones de manera inteligente y segura, echa un vistazo a esta guía.
Utiliza la API de Slack para desarrollar una aplicación que conecte las herramientas y fuentes de datos que tu organización necesite para funcionar sin un solo problema. Para todos los recursos que necesitarás para ponerte en marcha y diseñar tu aplicación, consulta la API de Slack y únete al Programa de desarrolladores de Slack para el acceso exclusivo a las funciones beta, herramientas y recursos creados para que los desarrolladores puedan diseñar y escalar.
Si te interesa estar en contacto con otros desarrolladores, diseñadores y gestores de productos que trabajan en nuestra plataforma, puedes unirte a un grupo de la Comunidad de la plataforma de Slack.