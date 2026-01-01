정적인 앱을 동적인 도구로 전환하세요
정적인 미리보기 대신 전체적인 내용을 파악할 수 있습니다. 워크 오브젝트는 타사 앱 데이터의 상세하고 동적인 보기를 대화 옆에 나란히 배치하여 보여줍니다.
워크 오브젝트로 구축된 앱
단순한 미리보기에서 상호 작용이 이뤄지는 작업 환경으로!
링크와 알림을 팀이 실시간으로 협업할 수 있는 상세하고 실행 가능한 오브젝트로 전환하여 Slack에서 앱이 표시되는 방식을 새롭게 혁신하고 있습니다.
더욱 상세한 미리보기로 확인하기
단순한 링크 이상의 가치를 제공합니다. 메타데이터 및 관련된 Slack 대화와 함께 파일, 작업, 티켓 등을 상세한 미리보기와 함께 공유하세요.
실시간으로 업데이트 받기
업무 맥락 전환 없이 최신 정보를 확인하세요. 워크 오브젝트는 연결된 앱의 최신 데이터를 가져오므로 팀이 언제나 최신 정보를 확인할 수 있습니다.
바로 업무 조치 취하기
레코드에 대한 즉각적인 편집, 업무에 대한 완료 표시 또는 요청 승인과 같은 작업을 공유된 공간에서 바로 수행하세요.
앱을 보다 역동적인 도구로 바꾸세요
워크 오브젝트를 활용하면 연결된 앱들이 단순한 미리보기 이상의 효과를 제공합니다. 이제는 실시간 파일 세부 정보와 삽입된 이미지를 표시할 뿐만 아니라, 필요한 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다. Asana 작업을 완료하거나, Tableau 대시보드를 확인하거나, Google Calendar 초대를 수락하는 등의 모든 작업을 Slack에서 수행하세요.
모든 대화 및 앱을 한 곳에 모으세요
워크 오브젝트를 사용하면 파일, 작업 또는 대시보드가 공유된 모든 위치와 논의된 모든 내용을 확인할 수 있습니다. 관련 질문, 피드백, 승인과 함께 코멘트를 작성하고 편집하고 각 작업에 조치를 취할 수 있습니다. 워크 오브젝트는 팀에 더 많은 배경 정보와 진행 중인 업무를 공유할 수 있는 더욱 역동적인 방식입니다.
무엇이든 찾아보세요. 무엇이든 찾아보세요.
Slack에 연결된 모든 앱을 통해 검색 기능이 더욱 강력해집니다. 가져올 데이터가 더 많을수록 결과는 더 유용해집니다. 또한 앱 데이터와 관련 대화를 연결하여 Slack은 필요한 배경 정보를 확보함으로써 더 종합적인 결과를 제공합니다.
정보가 많아질수록 에이전트는 더 똑똑해집니다
지금까지는 앱이 에이전트에게 많은 정보를 제공하지 못했습니다. 하지만 이제 에이전트가 워크 오브젝트를 활용하여 사용자가 공유하는 콘텐츠의 메타데이터 및 대화의 정보에 액세스할 수 있습니다. Slack의 에이전트가 그 어느 때보다 스마트해졌습니다.
“동적인 파일 미리보기와 맥락이 담긴 인사이트를 통해, 팀은 Slack을 벗어나지 않고도 Box 콘텐츠에 안전하게 액세스하고 공유하며 일관된 업무 흐름을 구축할 수 있습니다. 다시 말해, 당면한 전략적 업무에 집중할 시간을 되찾게 됐다는 뜻이죠.”
자주 묻는 질문
Slack은 회사가 일하는 새로운 방식입니다. 이메일을 대체할 수 있는 Slack은 더 빠르고, 더 체계적이며, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션은 생성하고, 참여하고, 검색하기 쉬운 채널 내에 정리됩니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다.
또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 도입해, 업무 시간 내내 도움을 줘 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과 달리 Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 작업을 위한 단일 OS(운영 시스템)가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 항목과 인력을 한 공간에 모아주므로 더 이상 업무 맥락 전환, 데이터 단절, 또는 정보 유실이 발생할 일이 없습니다.
이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
Slack 앱은 도구 및 서비스를 Slack과 연결하므로 워크스페이스를 벗어나지 않고도 이러한 도구 및 서비스를 사용할 수 있습니다. 앱을 사용하면 집중력을 유지하고 업무를 처리할 수 있는 하나의 중앙 공간을 만들어, 기술 스택 전반에서 정보를 빠르게 찾고, 공유하며, 조치를 취할 수 있습니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
어떤 업무를 수행하든 지원하는 Slack Marketplace의 2,600개 이상의 앱 중에서 선택하세요. 이제 파트너와 함께 앱들에 AI 지능을 통합하고 Slack AI의 모든 혜택까지 더하게 되면서 Slack은 진정한 업무용 AI 기반 운영 시스템이 되었습니다.
맞춤형 도구를 사용하거나 귀사의 고유 프로세스를 따르는 경우에도 워크플로 빌더를 탐색하여 자체 워크플로를 생성하거나, Slack API를 사용하여 사용자 지정 앱을 구축할 수 있습니다.
앱을 설치하려면 먼저 Slack Marketplace에서 앱을 찾습니다. 앱 페이지에서 ‘Slack에 추가’ 버튼을 클릭하세요. 그런 다음, 프롬프트에 따라 앱을 설치하거나 계정을 연결합니다. 워크스페이스에 앱이 이미 설치되어 있는 경우에는 ‘Slack에 추가’를 클릭하면 계정을 연결하는 옵션이 표시됩니다. 워크스페이스에서 앱을 찾아 설치할 수도 있습니다. 왼쪽 사이드바에서 ‘앱’을 클릭하고 그곳에서 디렉터리를 탐색하세요. 앱을 스마트하고 안전하게 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 가이드를 참조하세요.
Slack API를 사용하여 조직이 원활하게 운영되는 데 필요한 도구와 데이터 소스를 연결하는 앱을 구축하세요. 앱을 시작하고 구축하는 데 필요한 모든 자원을 확인하려면 Slack API 페이지를 방문하고 Slack 개발자 프로그램에 참여해 보세요. 개발자가 구축하고 확장시킬 수 있도록 만들어진 베타 기능, 도구, 자원에 독점적으로 액세스할 수 있습니다.
Slack 플랫폼에 기반해 구축하는 다른 개발자, 설계자, 제품 관리자로부터 배우고 싶다면 Slack 플랫폼 커뮤니티 그룹에 참여해 볼 수도 있습니다.