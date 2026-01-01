Trasforma semplici app in strumenti dinamici.
Non fermarti a una semplice anteprima: ottieni una panoramica completa. Grazie agli oggetti di lavoro, puoi visualizzare in modo dinamico e completo i dati delle app di terze parti, insieme alle conversazioni.
ELEMENTO CREATO CON GLI OGGETTI DI LAVORO
Da semplice anteprime ad attività interattive.
Stiamo lavorando per migliorare il modo in cui visualizzi le app su Slack, trasformando collegamenti e notifiche in oggetti interattivi e completi, che consentono al tuo team di collaborare in tempo reale.
Visualizza anteprime più dettagliate
Dimentica i semplici collegamenti. Condividi file, attività, ticket e molto altro con anteprime complete, arricchite da metadati e conversazioni di Slack.
Ottieni aggiornamenti in tempo reale
Scopri le novità più recenti senza cambiare contesto. Grazie agli oggetti di lavoro, il tuo team ha sempre a disposizione i dati aggiornati delle app connesse.
Agisci subito
Completa il lavoro direttamente sul file condiviso: modifica record in linea, chiudi attività o approva richieste.
Rendi le tue app più dinamiche.
Grazie agli oggetti di lavoro, le app connesse offrono molto più di una semplice anteprima. Ora puoi visualizzare i dettagli del file in tempo reale, le immagini incorporate e gli strumenti utili per lavorare subito. Completa un’attività Asana, controlla gli aggiornamenti sulle dashboard di Tableau oppure accetta un invito di Google Calendar: tutto senza uscire da Slack.
Tutte le tue conversazioni e app. Tutte in un unico posto.
Grazie agli oggetti di lavoro, puoi visualizzare un file, un’attività o una dashboard condivisi e il relativo contenuto ovunque ti trovi. Puoi commentare, modificare e gestire ogni elemento, insieme a relativi feedback, domande e approvazioni. Il tuo team avrà a disposizione maggiore contesto e un modo più dinamico di condividere i progetti in corso.
Trova qualsiasi cosa. In ogni app.
Ogni app connessa a Slack contribuisce a rendere la ricerca più precisa. Con più dati a disposizione, i risultati saranno più utili. Inoltre, associando i dati delle app alle relative conversazioni, Slack avrà abbastanza informazioni per offrire risultati più pertinenti.
Più contesto significa migliore qualità del lavoro degli agenti.
Oggi le app condividono poche informazioni con gli agenti. Grazie agli oggetti di lavoro, gli agenti possono accedere ai metadata dei contenuti che condividi e al contesto delle conversazioni. Gli agenti di Slack? Non hanno mai lavorato meglio.
“Con anteprime dinamiche dei file e informazioni dettagliate sul contesto, i team possono costruire flussi di lavoro coerenti, accedendo ai contenuti Box e condividendoli in modo sicuro, senza uscire da Slack. Ciò implica più tempo da dedicare al lavoro strategico”.
Domande frequenti
Slack rappresenta una nuova modalità di lavoro per l’azienda. Rispetto alle e-mail, Slack è una piattaforma più veloce, organizzata e sicura; tutte le tue comunicazioni si trovano all’interno di canali dedicati, facili da creare, cercare e a cui ci si può aggiungere in pochi clic. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro.
Inoltre, Slack introduce l’IA nel flusso di lavoro, aiutandoti durante la giornata lavorativa e rendendo più facile e veloce cercare le informazioni di cui hai bisogno e agire di conseguenza. Al contrario delle e-mail, Slack si integra con tutti gli altri sistemi all’interno del tuo stack tecnologico, diventando l’unico sistema operativo per tutto il tuo lavoro. Slack riunisce tutto quello che ti serve per completare il lavoro in un unico posto, eliminando i cambi di contesto, i silo di dati o la perdita di informazioni.
Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
Le app di Slack connettono strumenti e servizi con Slack, in modo da poterli utilizzare senza uscire dall’area di lavoro. Le app semplificano la ricerca, la condivisione e l’utilizzo delle informazioni nel tuo stack tecnologico creando un posto centrale che favorisce la concentrazione e aiuta a portare a termine il lavoro. Scopri di più qui.
Puoi scegliere tra le oltre 2.600 app disponibili su Slack Marketplace per supportare il tuo lavoro. Inoltre, ora che i nostri partner possono integrare l’IA nelle loro app e grazie a tutti i vantaggi dell’IA di Slack, Slack è senza ombra di dubbio il sistema operativo basato sull’IA per il lavoro.
Se utilizzi strumenti personalizzati o segui processi aziendali specifici, ti consigliamo di esplorare Workflow Builder per creare i tuoi flussi di lavoro o realizzare app personalizzate utilizzando l’API di Slack.
I partner di Slack contribuiscono allo sviluppo di un’ampia gamma di strumenti, servizi e soluzioni che aiutano le aziende a distribuire Slack tra le organizzazioni e fare in modo che i team ne sfruttino al massimo le funzionalità. Contattaci se vuoi far parte dei nostri partner tecnologici oppure visita la pagina Partner per saperne di più.
Innanzitutto trova l’app che ti interessa su Slack Marketplace. Dalla pagina dell’app clicca sul pulsante “Aggiungi a Slack”. Segui le istruzioni per installare l’app o connettere il tuo account. Se l’app è già installata nella tua area di lavoro, dopo aver cliccato su “Aggiungi a Slack” visualizzerai l’opzione per connettere il tuo account. È inoltre possibile trovare e installare le app dalla tua area di lavoro. Fai clic su “App” nella barra laterale sinistra ed esplora la directory. Per ulteriori informazioni su come gestire le app in modo intelligente e sicuro, consulta questa guida.
Tramite l’API di Slack puoi realizzare un’app che collega gli strumenti e le origini dati di cui la tua organizzazione ha bisogno, integrandoli in modo ottimale. Per conoscere tutte le risorse che ti servono per iniziare a creare la tua app, visita l’API di Slack ed entra nel programma per sviluppatori di Slack per ottenere l’accesso esclusivo a funzioni beta, strumenti e risorse creati per aiutare gli sviluppatori a creare e a crescere.
Se ti interessa conoscere il parere di altri sviluppatori, progettisti e manager dei prodotti riguardo alla realizzazione di app sulla nostra piattaforma, unisciti al gruppo Slack Platform Community.