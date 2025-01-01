基于工作对象构建
从平面预览到交互式工作。
我们正在重新构想应用在 Slack 中的呈现方式，将链接和通知转化为丰富、可操作的对象，让团队能够实时协作。
查看更多详细预览
突破基础链接的局限，分享文件、任务、工单等内容时呈现丰富的预览信息，还包含元数据和相关的 Slack 对话。
获取实时更新
无需切换上下文即可保持最新。工作对象会从已连接应用中提取最新数据，确保团队始终掌握最新动态。
立即采取行动
在共享位置直接完成工作，例如就地编辑记录、将任务标记为已完成或批准请求。
让你的应用焕发活力。
利用工作对象，已连接应用不再仅仅显示简单的预览。现在，它们会呈现实时文件详情、嵌入式图像，甚至帮助你执行操作。完成 Asana 任务、查看 Tableau 仪表板更新或接受 Google 日历邀请——一切尽在 Slack 中。
所有对话和应用，尽在一处。
工作对象可让你在任意位置查看已共享的文件、任务或仪表板以及讨论的内容。你可以直接在各相关问题、反馈和审批旁评论、编辑并采取行动。这为团队提供了更多上下文，也让工作内容的共享方式更具动态性。
找你想找。找你想找。
每个连接到 Slack 的应用都能让搜索功能更强大。可供提取的数据越多，搜索结果就越有用。通过将应用数据与相关对话配对，Slack 能够获取所需的上下文，从而提供更全面的搜索结果。
更多上下文意味着更智能的代理
如今，你的应用不会向代理提供太多信息。利用工作对象，代理能够访问你所共享内容背后的元数据，以及对话中的上下文。Slack 中的代理？它们比以往任何时候都更加智能。
“凭借动态文件预览和上下文洞察，团队能够在安全访问和共享 Box 内容的同时建立一致的工作流程，而无需离开 Slack。这意味着能够腾出更多时间专注于当前的战略性工作。”
常见问题
Slack 是公司工作的一种全新方式。与电子邮件相比，Slack 是一个更快、更有条理、更安全的平台，你可以在这里将所有沟通整理为便于建立、加入和搜索的频道。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。
Slack 还将 AI 引入工作流程，在整个工作日为你提供帮助，让你更快、更轻松地找到所需的信息并采取行动。此外，与电子邮件不同，Slack 可与你的技术堆栈中的所有其他系统集成，成为你所有工作的单一操作系统。Slack 将完成工作所需的所有事物和人员都集中在一个平台，因此再也不会出现上下文切换、数据孤岛或信息丢失的情况。
如需阅读更多有关主题的信息，建议你查看我们的资源库。
Slack 应用将工具和服务与 Slack 连接，让你无需离开工作区即可使用它们。应用通过创建一个中心化的平台，使你可以轻松快速地在整个技术堆栈中查找、共享和处理信息，让你保持专注并高效完成工作。单击此处了解更多信息。
从 Slack Marketplace 提供的 2,600 多个应用中进行选择，以支持你的各项工作。现在，随着我们的合作伙伴将 AI 技术集成到他们的应用中，再加上 Slack AI 带来的所有优势，Slack 成为了一个真正由 AI 驱动的工作操作系统。
如果你使用自定义工具或遵循公司的特定流程，还可尝试使用工作流程构建器来建立自己的工作流程，或使用 Slack API 构建自定义应用。
要安装应用，请先在 Slack Marketplace 中找到它。在应用页面上，单击“添加到 Slack”按钮。然后按照提示安装应用或连接你的帐户。如果你的工作区中已经安装了该应用，则单击“添加到 Slack”之后，你将看到连接帐户的选项。你还可以从工作区中查找并安装应用。单击左边侧栏中的“应用”，然后从那里浏览目录。要详细了解如何智能、安全地管理应用，请参阅该指南了解更多信息。
使用 Slack API 构建应用，将你的组织高效运转所需的各种工具和数据源无缝连接起来。要获取开始构建应用所需的所有资源，请访问 Slack API 并加入 Slack 开发者计划，以独家访问专为帮助开发者构建和成长而打造的测试版功能、开发工具及资源。
如果你有兴趣向其他在我们平台上进行开发的开发者、设计师和产品经理学习，不妨考虑加入 Slack 平台社区小组。