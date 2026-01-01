Transforma aplicaciones estáticas en herramientas dinámicas.
En lugar de una vista previa estática, obtén la imagen completa. Los objetos de trabajo ofrecen una vista dinámica y completa de los datos de las aplicaciones de terceros a la que puedes acceder junto con tus conversaciones.
CREADO CON OBJETOS DE TRABAJO
Pasa de vistas previas estáticas a un trabajo interactivo.
Estamos rediseñando el modo en que las aplicaciones se muestran en Slack mediante la transformación de enlaces y notificaciones en objetos completos e interactivos en los que tu equipo puede intervenir en tiempo real.
Obtén vistas previas más detalladas
Ve más allá de los enlaces básicos. Comparte archivos, tareas, tickets y otros elementos con vistas previas completas que se complementan con metadatos y conversaciones de Slack relacionadas.
Obtén actualizaciones en tiempo real
Mantente al corriente de las últimas novedades sin tener que cambiar de entorno. Los objetos de trabajo extraen la información más reciente de las aplicaciones conectadas, por lo que tu equipo siempre está al día.
Emprende acciones al instante
Colabora directamente en el lugar donde el trabajo se comparte: edita registros en línea, marca tareas como completadas, aprueba solicitudes, etc.
Haz que tus aplicaciones cobren vida en Slack.
Con los objetos de trabajo, las aplicaciones conectadas muestran más que una simple vista previa. Ahora muestran imágenes incorporadas y detalles en tiempo real de los archivos, e incluso puedes emprender acciones. Completa una tarea de Asana, revisa dashboards de Tableau para comprobar si hay actualizaciones o acepta una invitación de Google Calendar, todo en Slack.
Todas las conversaciones y aplicaciones. En un solo lugar.
Los objetos de trabajo te permiten ver todos los sitios donde se compartió un archivo, una tarea o un dashboard, y lo que se habló al respecto. Puedes hacer comentarios o modificaciones y trabajar en todos estos elementos, en el mismo lugar donde puedes ver preguntas, comentarios y aprobaciones relacionados. Esto implica más información de contexto para el equipo y es una forma más dinámica de compartir aquello en lo que están trabajando.
Encuentra lo que necesites. De cualquier aplicación.
Todas las aplicaciones que se conectan a Slack ayudan a que la búsqueda tenga un mayor alcance. Conforme mayor sea la cantidad de datos disponibles, más útiles serán los resultados. Además, al combinar los datos de las aplicaciones con las conversaciones relacionadas, Slack tiene el contexto que necesita para generar resultados más completos.
Disponer de más contexto significa que los agentes serán más inteligentes.
En la actualidad, las aplicaciones no les dan mucha información a los agentes. Con los objetos de trabajo, los agentes adquieren acceso a los metadatos detrás del contenido que se comparte y al contexto que aportan las conversaciones. ¿Usas agentes en Slack? Nunca fueron tan inteligentes como ahora.
“Con las vistas previas dinámicas e información contextual, los equipos pueden crear flujos de trabajo coherentes al tiempo que acceden al contenido de Box y lo comparten de forma segura, todo sin salir de Slack. Esto significa que se dispone de más tiempo para dedicar a las tareas estratégicas”.
Preguntas frecuentes
Slack es una nueva forma de trabajar para tu empresa. Es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que los correos electrónicos. Todas tus comunicaciones se organizan en canales que son sencillos de crear y buscar, y a los que es fácil unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que ocurre en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo.
Slack también incorpora la IA en el flujo de trabajo. Al usarla a lo largo de la jornada laboral, se agiliza y facilita la búsqueda de la información que necesitas y la ejecución de acciones al respecto. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tus componentes tecnológicos para transformarse en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne todas las herramientas y personas que necesitas para trabajar en un solo lugar y dejar de cambiar de contexto, eliminar los silos de datos y evitar la pérdida de información.
Para obtener más información acerca de este tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
Las aplicaciones de Slack conectan las herramientas y los servicios con Slack para que puedas usarlos sin tener que salir de tu espacio de trabajo. Con las aplicaciones, es fácil encontrar y compartir información en tus componentes tecnológicos y actuar al respecto rápidamente mediante la creación de un espacio central donde concentrarse y realizar el trabajo. Obtén más información aquí.
Elige entre más de 2600 aplicaciones en Slack Marketplace para cualquier trabajo que hagas. Además, ahora que nuestros socios incorporan la IA en sus aplicaciones, lo que se suma a todas las ventajas de IA de Slack, Slack es el verdadero sistema operativo con tecnología de IA para el trabajo.
Si usas herramientas personalizadas o sigues procesos específicos para tu empresa, también puedes explorar el Generador de flujos de trabajo para crear tus propios flujos de trabajo, o bien crear una aplicación personalizada con la API de Slack.
Nuestros socios ofrecen una amplia gama de herramientas, servicios y soluciones que ayudan a las empresas a implementar Slack en sus organizaciones, lo que garantiza que los equipos aprovechen Slack al máximo. Contáctanos para convertirte en un socio tecnológico, o visita nuestra página de socios para obtener más información.
Para instalar una aplicación, primero búscala en Slack Marketplace. Desde la página de una aplicación, haz clic en el botón Agregar a Slack. Luego, sigue las indicaciones para instalar la aplicación o conectar tu cuenta. Si una aplicación ya se instaló en tu espacio de trabajo, verás la opción para conectar tu cuenta luego de hacer clic en Agregar a Slack. También puedes encontrar e instalar aplicaciones desde tu espacio de trabajo. Haz clic en Aplicaciones, en la barra lateral izquierda, y explora el directorio desde allí. Para obtener más información sobre cómo administrar aplicaciones de forma inteligente y segura, revisa esta guía.
Usa la API de Slack para crear una aplicación que conecte las fuentes de datos y herramientas que tu organización necesita para funcionar sin problemas. A fin de obtener todos los recursos que necesitarás para comenzar y crear tu aplicación, visita la API de Slack y únete al Programa para desarrolladores de Slack, donde obtendrás acceso exclusivo a funciones beta, herramientas y recursos creados con el propósito de ayudar a que los desarrolladores creen y crezcan.
Si te interesa aprender de otros desarrolladores, diseñadores y administradores de productos que desarrollan sus creaciones en nuestra plataforma, considera la posibilidad de unirte a un grupo de la comunidad de la plataforma de Slack.