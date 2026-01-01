Slack es una nueva forma de trabajar para tu empresa. Es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que los correos electrónicos. Todas tus comunicaciones se organizan en canales que son sencillos de crear y buscar, y a los que es fácil unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que ocurre en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo.

Slack también incorpora la IA en el flujo de trabajo. Al usarla a lo largo de la jornada laboral, se agiliza y facilita la búsqueda de la información que necesitas y la ejecución de acciones al respecto. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tus componentes tecnológicos para transformarse en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne todas las herramientas y personas que necesitas para trabajar en un solo lugar y dejar de cambiar de contexto, eliminar los silos de datos y evitar la pérdida de información.

Para obtener más información acerca de este tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.