Transformez les applications statiques en outils dynamiques
Au lieu d’un aperçu statique, obtenez une vue d’ensemble. Les objets de travail offrent une vue enrichie et dynamique des données des applications tierces, parallèlement à vos conversations.
CONÇU AVEC DES OBJETS DE TRAVAIL
Passer d’aperçus plats à un travail interactif
Nous repensons la manière dont les applications s’affichent dans Slack en transformant les liens et les notifications en objets enrichis et exploitables sur lesquels votre équipe peut collaborer en temps réel.
Voir des aperçus plus détaillés
Ne vous contentez pas de liens basiques. Partagez des fichiers, des tâches, des tickets et bien plus encore grâce à des aperçus enrichis, accompagnés de métadonnées et des conversations Slack associées.
Obtenir des mises à jour en temps réel
Restez à jour sans changer d’environnement. Les objets de travail récupèrent les données de vos applications connectées pour que votre équipe soit toujours à jour.
Agir instantanément
Effectuez votre travail directement là où il est partagé, par exemple en modifiant des enregistrements en ligne, en marquant des tâches comme terminées ou en approuvant des demandes.
Donnez vie à vos applications
Grâce aux objets de travail, vos applications connectées affichent bien plus que de simples aperçus. Désormais, elles affichent les détails des fichiers en temps réel, les images intégrées, et vous aident même à entreprendre des actions. Terminez une tâche Asana, consultez les mises à jour des tableaux de bord Tableau ou acceptez une invitation Google Agenda, le tout dans Slack.
Toutes vos conversations et vos applications au même endroit
Les objets de travail vous permettent de consulter où un fichier, une tâche ou un tableau de bord ont été partagés, ainsi que les discussions associées. Vous pouvez commenter, modifier et agir sur chacun d’entre eux, en parallèle des questions, commentaires et approbations associés. Cela donne plus de contexte à votre équipe et constitue un moyen plus dynamique de partager ce sur quoi vous travaillez.
Trouvez tout, depuis n’importe quelle application
Chaque application connectée à Slack contribue à rendre la recherche plus performante. Plus les données à exploiter sont nombreuses, plus les résultats sont pertinents. Et en associant les données des applications aux conversations liées, Slack dispose du contexte nécessaire pour fournir des résultats plus complets.
Plus de contexte pour des agents plus intelligents
Aujourd’hui, vos applications ne fournissent pas beaucoup d’informations à vos agents. Grâce aux objets de travail, les agents ont accès aux métadonnées qui se cachent derrière ce que vous partagez, ainsi qu’au contexte de vos conversations. Des agents dans Slack ? Ils n’ont jamais été aussi intelligents.
« Grâce à l’aperçu dynamique des fichiers et aux informations contextuelles, nos équipes peuvent établir des flux de travail cohérents tout en accédant et en partageant en toute sécurité le contenu Box, sans quitter Slack. Cela signifie que nous pouvons à nouveau nous concentrer sur les tâches stratégiques. »
Questions fréquentes
Slack offre à votre entreprise une nouvelle manière de travailler. Contrairement aux e-mails, Slack est plus rapide, mieux organisé et plus sûr. Toute votre communication est organisée en canaux faciles à créer, à rejoindre et à retrouver. Si vous créez un canal pour chaque projet, thème ou équipe, tous les collaborateurs de votre entreprise sauront exactement où exécuter leurs tâches.
Slack intègre également l’IA dans les flux de travail pour vous aider tout au long de votre journée de travail. Vous pouvez ainsi trouver et exploiter plus rapidement et plus facilement les informations dont vous avez besoin. Et contrairement aux e-mails, Slack s’intègre à tous les autres systèmes de votre pile technologique pour devenir votre unique système d’exploitation professionnel. Slack centralise tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Finis les changements d’environnement, les silos de données et la perte d’informations.
Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Les applications Slack permettent de connecter Slack à des services et des outils, pour ensuite les utiliser sans avoir à quitter votre espace de travail. Les applications permettent de trouver, partager et utiliser rapidement des informations dans vos outils, et ainsi de profiter d’un emplacement centralisé pour rester concentré sur le travail. En savoir plus ici.
Choisissez parmi plus de 2 600 applications dans Slack Marketplace pour soutenir vos activités. Et maintenant, grâce à nos partenaires intégrant l’IA dans leurs applications, plus tous les avantages de Slack AI, Slack est vraiment devenu le système d’exploitation professionnel alimenté par l’IA de référence.
Si vous utilisez des outils personnalisés ou suivez des processus propres à votre entreprise, vous pouvez également explorer le générateur de flux de travail pour créer vos propres flux de travail, ou créer une application personnalisée à l’aide de l’API de Slack.
Nos partenaires proposent une variété d’outils, de services et de solutions pour aider les entreprises à déployer Slack et pour que les équipes tirent le meilleur parti de la plateforme. Contactez-nous pour devenir partenaire technologique, ou rendez-vous sur la page des partenaires pour en savoir plus.
Pour installer une application, accédez à sa page dans Slack Marketplace. Sur la page d’une application, cliquez sur le bouton « Ajouter à Slack ». Suivez ensuite les indications pour installer l’application ou pour connecter votre compte. Si une application a déjà été installée dans votre espace de travail, vous aurez la possibilité de connecter votre compte après avoir cliqué sur « Ajouter à Slack ». Vous pouvez également rechercher et installer des applications depuis votre espace de travail. Cliquez sur « Applications » dans la barre latérale gauche et explorez le répertoire d’applications. Pour plus d’informations sur la gestion intelligente et sécurisée des applications, consultez ce guide.
Utilisez l’API Slack pour créer une application qui relie les outils et les sources de données dont votre entreprise a besoin pour fonctionner correctement. Pour obtenir toutes les ressources dont vous aurez besoin pour démarrer et créer votre application, visitez l’API de Slack et rejoignez le programme des développeurs de Slack pour un accès exclusif aux fonctionnalités bêta, aux outils et aux ressources créés pour aider les développeurs à créer et à s’améliorer.
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