透過工作物件建置
從單調的預覽轉為互動式的工作。
我們正重新塑造應用程式在 Slack 的顯示方式；並將連結與通知轉變成豐富、可操作的物件，讓團隊可以即時協作。
不僅僅是基本連結。透過豐富的預覽分享檔案、工作與支援單；完整包括中繼資料和相關的 Slack 對話。
取得即時更新
不用切換情境資訊即可隨時掌握最新狀況。工作物件從已連線應用程式提取最新資料，讓團隊永遠掌握最新狀況。
即刻採取行動
在工作共享的位置完成工作；例如線上編輯記錄、將工作標記為完成或者核准請求。
靈活運用你的應用程式。
有了工作物件，你的已連線應用程式能做的可不只是簡單的預覽。它們現在還能顯示即時的檔案詳細資料、內嵌的影像，甚至還能幫你執行動作。完成 Asana 工作、檢查 Tableau 儀表板的更新狀況，或是接受 Google 日曆的邀請；所有這一切在 Slack 就可完成。
你的所有對話和應用程式，匯集在同一處。
工作物件讓你隨處都能查看分享的檔案、工作或儀表板以及討論的內容。你可以針對各別事項以及相關的問題、意見反應與核准進行留言、編輯和採取行動。這樣不僅能讓團隊獲得更多背景資訊，還能以更動態的方式分享你的工作進度。
任何內容都能找到。從任一應用程式搜尋即可。
每一個連線到 Slack 的應用程式，都能讓搜尋發揮更強的效力。應用程式提取的資料越多，可用的結果就越多。將應用程式資料與相關的對話配對，Slack 即可獲得所需的背景資訊，進而提供更為全面的結果。
背景資料越豐富，代理功能就越智慧。
目前，你的應用程式不會提供太多資訊給你的代理。有了工作物件，代理即可存取隱身於共享內容背後的中繼資料以及對話的背景資訊。Slack 的代理？前所未有的智慧功能。
「透過動態式的檔案預覽以及有脈絡可循的深入分析，團隊可以建立一致的工作流程，同時安全地存取及分享 Box 內容，完全無需離開 Slack。這就表示，團隊有更多時間可以專心處理手邊的策略性工作。」
常見問答集
Slack 是公司上下工作的全新方法，不同於電子郵件，Slack 是一個更快速、更有條理且更安全的平台；你的所有通訊都會整理到頻道中，而且頻道的建立、加入和搜尋都輕而易舉。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。
Slack 也將 AI 帶入工作流程中，協助你完成一整天的工作，讓你更快更輕鬆地找出所需的資訊並予以回應。而且不同於電子郵件，Slack 整合技術堆疊中的所有其他系統，將你的所有工作變成單一的作業系統。Slack 將完成工作所需的資源和成員整合到單一位置，讓你告別環境切換、資料隔閡或情報遺失。
如果想閱讀更多與此主題相關的內容，建議你查看我們的資源庫。
Slack 應用程式在 Slack 中連結工具與服務，因此無需離開工作空間即可使用。有了應用程式，所有資源都集中在一起，幫助你輕鬆快速地在技術堆疊中找出、分享和處理資訊，有助於保持專注和完成工作。欲深入瞭解，請參閱這裡的內容。
在 Slack Marketplace 有 2,600 多種應用程式可供選擇，能夠協助完成你所做的任何工作。現在，我們的合作夥伴將 AI 智慧功能整合到他們的應用程式中，再加上 Slack AI 的所有優點，都讓 Slack 真正成為專為完成工作打造的 AI 作業系統。
如果你使用自訂工具或遵循公司的特定流程，你可以瞭解如何運用工作流程建立工具來建立自己的工作流程，或使用 Slack API 建立自訂小程式。
如要安裝應用程式，請先在 Slack Marketplace 中找到應用程式。在應用程式頁面上，按一下「新增至 Slack」按鈕，然後按照提示安裝應用程式或連結帳戶。如果應用程式已安裝在工作空間中，則按一下「新增到 Slack」，然後你就會看到連結帳戶的選項。你也可以從工作空間中尋找和安裝應用程式。按一下左側欄中的「應用程式」，然後在當中瀏覽目錄。如果想進一步瞭解如何聰明安全地管理應用程式，請參閱此指南。
使用 Slack API 建立應用程式，輕鬆取得組織順利運作所需的工具和資料來源。如需開始使用和建立應用程式所需的所有資源，請造訪 Slack API 並加入 Slack 開發人員計畫，即可使用專為開發人員打造並幫助開發人員成長的 Beta 版功能、工具和資源。
如果有興趣向平台上的其他開發人員、設計師和產品經理學習，你可以考慮加入 Slack 平台社群群組。