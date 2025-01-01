了解 Slack 模板：开始工作最快的方式

开始工作通常是最难的部分。在开始一项重要任务之前，你必须知道从哪里开始，以及如何“完成”。但是如果你把时间花在解决这个问题上，任务进度就会延缓。这些低效率可能会耗费公司多达三分之一的年收入，使组织难以优先处理高价值的工作，例如达成交易、开发产品以及启动新营销活动。当团队所需的所有工具、数据、人员和流程都集中在一处时，他们就能立即投入工作，并为长期成功做好准备。

今天，我们为你介绍 Slack 模板，它能帮助你在整个组织中发起和扩展项目、计划以及流程。模板包括预配置的画板、列表和工作流程，它们都是根据业务部门和常见的使用场景精心挑选的。只需单击一下，你就可以建立一个包含模板的新频道，方便团队协作并推进工作。

无论你是要启动营销活动、新客户引导、简化审批，还是只是发起一个跨职能项目，都有适用的模板，甚至具有更多功能。让我们深入了解一下模板是什么、模板为什么重要以及模板的运作方式。

“团队不应该为每个新项目都重新制定解决方案。模板为每个业务部门提供了设置和框架，因此无需猜测如何开始工作。” Slack 首席产品官 Rob Seaman

单击一下即可启动项目

还记得那些需要在多个工具或系统中搜索才能找到所需信息的日子吗？正因如此，我们将多年客户反馈中的最佳实践融入到了模板中。模板是根据业务部门（如销售或市场营销）、整体工作效率和团队协作的解决方案精心挑选的——当然，您也可以创建自己的模板集。

其运作方式如下：从模板库中进行选择，启动你的工作流程。只需单击一下，Slack 就会自动建立一个频道，这样你就可以立即开展工作。在你的频道中，你会发现一个画板和一个列表，其中会提示输入关于你正在处理的工作的详细信息。此外还有预建立的工作流程，可以帮助你更快地完成相关任务。借助模板，你每次都能获得标准化、可预测的输出结果，因此任何人都能轻松实现预期目标。

使用自动化来让每一步工作都更快捷

知道工作的完成方式能帮助你更快推进项目，因此我们在模板的每个步骤中都内置了自动化功能。

工作流程可以将耗费时间和精力的低价值手动任务自动化，从而让你专注于最重要的工作。工作流程可以帮助你收集传入的请求并将其存储在列表中，提醒团队成员共享进度更新、及时向频道发送警报、生成由 AI 驱动的每周活动摘要等。

当你开始工作时，频道会自动创建，并提供项目所需的一切。此外，你还可以连接应用和工具，将外部流程直接导入 Slack，以便每个人都能更快地协同工作。

假设你需要为团队建立一个新的内部服务台，你可以使用服务台模板，而无需零碎地拼凑。当有人需要提出请求时，他们将填写一个工作流程来收集所有必要的详细信息（相关知识可以在画板中找到）。提交请求后，你的 IT 团队可以借助列表对请求进行分类、管理和关闭操作。现在，提交工单已成为全组织范围内的一个简单且标准化的流程，并且该步骤能得到迅速处理。

为更复杂的工作建立你自己的模板

每个组织都有自己的流程和最佳实践，所以一个模板可能适用于大部分情况，但不是全部。这就是为什么模板支持自定义，这样团队就可以根据自己的工作方案对模板进行自定义，并在整个组织内进行扩展。

要建立自己的模板，你可以将最有用的画板和列表与适合团队需求的现成的工作流程相结合。如果你正在使用自定义画板模板，也有可供选择的选项。然后只需将其发布到你的模板中心，并详细说明其适用的项目、计划或流程类型，你的团队就能轻松查找并使用此模板。

使用 Enterprise Grid 套餐的客户可使用具有全组织发布功能的自定义模板解决方案。

现在就开始使用 Slack 模板

“新的模板解决方案将带来颠覆性的影响，因为它将 Slack 最强大的功能（从频道到工作流程都包括在内）整合在一起，让我们的团队能够更快地开始工作。它将 Slack 的最佳实践集于一身，是能够节省时间的工具。” Slalom 科技行业领导者 Christine McHone

从小型企业到大型企业，各行各业的团队都可以使用模板来最大限度地缩短实施新项目和流程所需的时间，从而缩短实现价值的时间。

通过模板，Slack 将继续实现我们的愿景，即在一个工作操作系统中汇集所有人员、工作流程、工具和数据。模板现可在付费套餐中使用。前往模板库以开始使用，并参与我们的网络会议(仅英语)以了解更多。