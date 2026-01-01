認識 Slack 範本：最快速啟動工作的方式

啟動工作往往是最困難的部分。開始一項重要任務前，必須知道從何處著手、如何「完成」任務。但是，如果花時間理出這些頭緒，就拖延了進度。這樣的效率可能會消耗公司高達 三分之一的年收入，讓組織難以優先選擇高價值的工作，例如達成交易、建立產品和啟動新的宣傳活動。當團隊所需的全部工具、資料、人員和流程都集中在一處，團隊就能立即開始運作，穩穩取得長期的成功。

今天，我們隆重推出 Slack 範本，幫助你在組織中啟動及擴展專案、計畫和流程。範本包括預先設定的畫板、清單、和工作流程 (依照業務線和一般使用案例策劃)。只要按一下，就可以建立包含範本的新頻道，團隊即可共同合作，推動工作進度。

不論是推出行銷宣傳活動、增加新客戶、簡化核准流程，或者只是啟動跨職務的專案，都有適合的範本供你使用。一起來看看這些範本的內容和重要性以及它們如何運作吧。

「團隊不應該每次有新專案時就重新創造工具。範本針對每個業務線提供設定與架構，如此就無需猜測該如何啟動工作了。」 Slack 產品總監 Rob Seaman

一鍵就能啟動專案

還記得搜尋數個工具或系統，只為找出所需資訊的日子嗎？這就是我們將多年客戶回饋的最佳做法引入範本的原因。根據業務線 (例如銷售或行銷) 的解決方案、整體生產力和團隊協作，我們策劃了各種範本；當然，你也可以建立自己的範本集。

以下是它的運作方式：從範本圖庫中選擇，啟動你的工作流。只要按一下，Slack 就會自動建立頻道，讓你立刻進入工作狀態。在頻道中，你可以找到畫板和清單，並且會提示你輸入目前在進行的工作的詳細資訊。另外也有預先建立的工作流程協助你更快完成相關任務。有了這些範本，保證每一次都能有標準化、可預測的產出；因此任何人都能輕鬆達到預期的目標。

每一步驟都自動化，工作更有效率

懂得完成工作的方法有助於加快進度，這就是在範本的每一步驟中內建自動化的原因。

工作流程將耗時費力、需要手工的低價值工作自動化，讓你專心投入在最重要的任務上。工作流程可協助收集傳入請求並將其儲存在清單中、提醒團隊成員分享最新進度、及時傳送警示到頻道中，以及產生由 AI 支援的每週活動摘要等等。

開始使用時，系統會自動建立頻道，內含該專案所需的一切內容。此外你可以連接你的應用程式和工具，將你的外部流程帶入 Slack，讓大家可以更快速地合作。

例如，你必須為團隊建立一個新的內部服務台。你可以使用服務台範本，而無需將零碎的東西都湊在一起。只要有人需要提出請求，他們會填寫工作流程收集所有必要的詳細資料 (可以在畫板中找到知識)。將請求提交後，你的 IT 團隊即可在清單的協助下分類、管理和關閉請求。現在，在整個組織中提送支援單是個簡單且標準化的流程，而且可以快速地檢查工作。

建立專屬的範本，應付更複雜的工作

每個組織各自有其流程與最佳做法，因此並非一種規格全數適用。這就是範本可以自訂的原因；團隊可依照自己的工作方式和整個組織的規模量身製作自己的範本。

要建立自己的範本，可以將你最有用的畫板和清單與適合團隊所需的預製工作流程合併。如果你目前使用的是 自訂畫板範本，也可以選擇該範本。然後，只要將它發布到你的範本中心，附上範本所涵蓋的專案類型、計畫或流程的詳細資料，你的團隊就能輕鬆地找到該範本來使用。

Enterprise Grid 方案的客戶可使用自訂範本解決方案具備全組織發布功能。

馬上開始使用 Slack 範本

「新的範本解決方案是全新的變革，因為結合了 Slack 最強大的功能，從頻道到工作流程都包括在內，讓我們的團隊能夠更快開始進行工作。它將 Slack 的最佳做法全部集中在一處，省下寶貴的時間。」 Slalom 科技產業領導人 Christine McHone

從小公司到大企業，每條業務線和產業的團隊都可以使用範本，將執行新專案和流程所需的時間減到最低，節省寶貴的時間。

運用範本功能，Slack 持續傳遞我們的願景，將所有人員、工作流程、工具和資料集中在單一的工作作業系統。付費方案現已推出範本功能。前往範本庫開始使用，並參加我們的網路研討會(僅限英文)以深入瞭解。