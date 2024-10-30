업무를 시작하는 가장 빠른 방법, Slack 템플릿을 만나보세요

업무는 시작할 때가 가끔은 제일 어렵습니다. 중요한 업무를 시작하려면 어디서부터 시작해야 하고 어떻게 “완료”해야 할지 먼저 알아야 합니다. 하지만 이를 파악하느라 시간을 허비한다면 진행 속도는 느려질 수 밖에 없습니다. 이러한 비효율성 때문에 회사 연간 매출의 최대 3분의 1이 소모될 수 있으며, 조직은 거래 성사, 제품 제작, 새 캠페인을 시작하는 일 등과 같이 가치 높은 업무에 우선순위를 두기가 힘들어집니다. 팀이 필요한 모든 도구, 데이터, 인력, 프로세스를 한 곳에 모아두면 바로 업무를 시작하고 장기적인 성공을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.

오늘 조직 전체의 프로젝트, 프로그램, 프로세스를 시작하고 확장할 수 있는 Slack 템플릿을 소개하려고 합니다. 템플릿에는 비즈니스 부문 및 일반적인 사용 사례별로 선별되어 미리 구성된 캔버스, 리스트, 워크플로가 포함됩니다. 클릭 한 번으로 템플릿이 포함된 새 채널을 만들 수 있으므로 팀이 함께 협업하고 업무를 진행할 수 있습니다.

마케팅 캠페인을 시작하든, 새로운 고객을 온보딩하든, 승인 프로세스를 간소화하든, 부서 간 프로젝트를 시작하든, 템플릿은 이 모든 작업뿐 아니라 그 외의 다양한 용도로도 사용할 수 있습니다. 템플릿의 정의, 템플릿이 중요한 이유, 템플릿의 작동 방식에 대해 자세히 알아보겠습니다.

“팀이 새로운 프로젝트를 시작할 때마다 백지에서 처음 업무를 시작하는 일은 없어야 합니다. 템플릿은 모든 비즈니스 부문을 위한 초기 설정과 프레임워크를 제공하므로 업무를 시작하는 방법에 대해 더 이상 고민할 필요가 없죠.” Slack 최고 제품 책임자 Rob Seaman

클릭 한 번으로 프로젝트를 시작

필요한 정보를 찾기 위해 여러 도구나 시스템을 오가며 검색해야 했던 때를 기억하시나요? 그래서 Slack은 수년간의 고객 피드백을 통해 얻은 모범 사례를 템플릿에 담았습니다. 비즈니스 부문(예: 영업 또는 마케팅), 일반적인 생산성, 팀 협업을 위한 솔루션을 기반으로 선별된 템플릿을 사용하거나, 직접 원하는 템플릿을 만들 수 있습니다.

작동 방식은 다음과 같습니다. 템플릿 라이브러리에서 필요한 템플릿을 선택하여 업무를 시작하면 됩니다. 클릭 한 번으로 Slack에서 채널을 자동으로 생성하므로 바로 업무를 시작할 수 있습니다. 채널에는 진행 중인 업무에 대한 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시되는 캔버스와 리스트가 있습니다. 또한 사전에 구축된 워크플로가 있어 더 빠르게 관련 업무를 완료할 수 있습니다. 템플릿 덕분에 매번 표준화된 형식의 예측 가능한 결과물을 얻을 수 있으므로 누구나 쉽게 기대에 부응할 수 있습니다.

모든 단계마다 자동화를 사용해 업무 가속화

템플릿의 모든 단계에 자동화가 구축되어 있는 이유는 작업을 완료하는 방법을 알면 작업을 빠르게 진행할 수 있기 때문입니다.

워크플로를 통해 시간과 노력이 드는 수동적이고 가치가 낮은 작업을 자동화하여 가장 중요한 업무에 집중할 수 있습니다. 워크플로를 사용하면 제출된 요청을 수집하여 리스트에 보관하고, 팀원에게 업무 진행 상황에 대한 업데이트를 공유하라는 리마인더를 보내고, 적시에 채널로 알림을 보내고, AI로 생성된 주간 활동 요약을 만드는 등 다양한 작업이 가능해집니다.

프로젝트를 시작하면 그에 필요한 모든 것이 포함된 채널이 자동으로 생성됩니다. 또한 외부 프로세스를 Slack에 바로 가져오는 도구와 앱을 연결할 수 있으므로 모두가 함께 더욱 빠르게 작업할 수 있습니다.

팀을 위해 새로운 내부 지원 센터를 만들어야 한다고 가정해 볼까요. 단편적인 자료를 모으는 대신 내부 지원 템플릿을 사용할 수 있습니다. 누군가 요청을 제출해야 할 때 워크플로를 작성하여 필요한 모든 세부 정보를 수집할 수 있습니다. 또한 캔버스에서 지식을 검색할 수도 있습니다. 요청이 제출되면 IT 팀은 리스트의 도움으로 요청을 분류하고 관리하고 마무리할 수 있습니다. 이제 조직 전체에서 티켓을 제출하는 일은 간편하고 표준화된 프로세스가 되었으며, 그 작업들을 빠르게 해결할 수 있습니다.

더 복잡한 업무에는 필요에 맞게 직접 템플릿 제작

모든 조직에는 조직만의 프로세스와 모범 사례가 있으므로 하나의 템플릿이 대부분의 업무에 적합하겠지만 모든 업무에 적합한 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 템플릿은 상황에 맞게 조정 가능하므로 팀은 각자 일하는 방식에 맞게 수정하고 조직 전체로 확장할 수 있습니다.

자신만의 템플릿을 만들기 위해 가장 유용하게 사용하는 캔버스와 리스트를 팀의 요구 사항에 맞춰 미리 만들어 둔 워크플로와 결합할 수 있습니다. 그리고 현재 사용자 지정 캔버스 템플릿을 사용하고 있는 경우, 이를 선택할 수도 있습니다. 그런 다음 템플릿 허브에 이를 게시하고 프로젝트, 프로그램 또는 프로세스에 대한 세부 정보를 작성하면 팀이 쉽게 찾고 사용할 수 있습니다.

조직 전체에 게시할 수 있는 기능이 있는 맞춤형 템플릿은 Enterprise Grid 플랜의 고객에게 제공됩니다.

오늘부터 Slack 템플릿을 사용해 보세요

“새로운 템플릿 솔루션은 채널에서 워크플로에 이르기까지 Slack의 가장 강력한 기능을 가져와 팀이 훨씬 더 빠르게 업무를 시작할 수 있다는 점에서 정말 획기적인 혁신이 아닐 수 없습니다. Slack의 모범 사례를 한 곳에 가져와 시간을 아낄 수 있죠.” Slalom 기술 업계 부문 리더 Christine McHone

소규모 기업부터 대기업까지 모든 업계 및 비즈니스 부문의 팀들은 템플릿을 사용하여 새로운 프로젝트와 프로세스를 구현하는 데 필요한 시간을 최소화하여 가치를 실현하는데 더 많은 시간을 사용할 수 있습니다.

Slack은 템플릿을 통해 모든 인력, 업무 프로세스, 도구, 데이터를 하나의 업무용 운영 체제에 모으려는 Slack의 비전을 지속적으로 실현하고 있습니다. 이제 유료 플랜에서 템플릿을 사용할 수 있습니다. 템플릿 갤러리로 이동하여 시작하고, 웨비나(영어로만 제공됨)에 참여하여 자세히 알아보세요.