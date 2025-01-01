快速发展的 ManoMano 利用工作效率管理平台保持敏捷性和创新力

作为法国发展最快的公司之一，ManoMano 荣获 Slack 的卓越奖（法国），这一奖项旨在表彰该公司使用 Slack 建立了可扩展的数字总部，为其遍布全球的敏捷型团队带来卓越的执行能力。

作为欧洲 DIY 项目、家居产品和园艺领域的领导者，ManoMano 每月吸引的访客数量达 5,000 万，活跃客户量 700 万，产品种类 1,600 万种。自 2015 年以来，该公司一直依赖 Slack，因此在 2020 年将 650 多名员工过渡到混合办公模式的过程相当顺畅。此外，该公司还有效取代了大部分的电子邮件沟通，尤其在 ManoMano 的技术团队中，这一趋势更为明显；同时，他们还将 Slack 基于频道的消息传递平台推广到了外部合作伙伴和卖家当中，其中活跃的 Slack Connect 频道就有 50 多个。

为了进一步提升现有的工作效率，ManoMano 积极采用了 Slack 机器人和自动化功能。IT 团队构建了一个机器人，可在员工需要重置密码时提醒他们，并为 Slack 中的 1,000 名同事提供自动化的内部支持。技术团队还利用机器人从头到尾全程管理和跟踪事故，并加入 Slack 抱团进行冲刺回顾。

“在 ManoMano 这样一个快速发展的环境中，每个人都可以节省时间，专注于创造力和增值行动，这一点十分重要。Slack 的支持在提高工作效率和自动执行许多操作方面发挥着重要作用。” ManoMano 平台和安全副总裁 Fabien Lemarchand

ManoMano 的入职事宜现在完全都是远程安排的，从介绍新人到在 Slack 频道中钉选相关信息，再到协调送上欢迎早餐，统统远程搞定。根据通过 Haiilo Insights 在 Slack 进行的调查中收集的反馈，这一流程日臻完善；Haiilo Insights 是一款集成式工具，用于全方位了解员工的情绪并提供行之有效的见解。为了确保员工在入职后保持紧密联系，ManoMano 会使用 Donut 应用在 Slack 中燃起友谊的火花。

在一年一度的增进同事感情活动 ManoGames 中，ManoMano 使用 Slack 来快速协调团队，让身在不同国家或地区的新人同事能够快速建立起有效的人际沟通。

无论是促进内部协作，建立独特的企业文化，还是与外部合作伙伴建立联系，ManoMano 的团队都将灵活性和自主权握在自己手中，因为在 Slack 中随时随地都可以出色地完成工作。