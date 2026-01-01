생산성 플랫폼을 통해 민첩성과 혁신성을 유지하며 급성장 중인 ManoMano

프랑스에서 빠르게 성장하고 있는 회사 중 하나인 ManoMano는 Slack을 사용하여 전 세계에 분산된 민첩한 팀들을 위해 확장성이 뛰어난 Digital HQ를 구축한 점을 인정받아 Slack에서 선정하는 글로벌 엑설런스 어워드(프랑스)를 수상하게 되었습니다.

유럽의 DIY 프로젝트, 가정용품 및 원예 분야의 선도업체인 ManoMano는 월 방문 고객이 5천만 명에 이르며, 700만 명의 활성 고객과 1,600만 개의 제품을 보유하고 있습니다. ManoMano는 2015년부터 Slack을 사용해 왔으며, 2020년에는 650명 이상의 직원을 비교적 원활하게 하이브리드 모델 환경으로 전환할 수 있었습니다. 또 특히 ManoMano의 기술 팀 전반에서 대부분 이메일로 이뤄지던 커뮤니케이션을 Slack으로 효과적으로 대체하였으며, Slack의 채널 기반 메시징을 외부 파트너 및 판매자로 확대하여 50개 이상의 활성 Slack Connect 채널을 사용하게 되었습니다.

이미 진행 중인 업무의 생산성 향상을 위해 ManoMano는 Slack 봇과 자동화를 채택했습니다. IT 팀은 직원에게 비밀번호 재설정 시기를 알리고 동료 1,000명에게 자동화된 내부 지원을 제공하는 Slack 봇을 구축했습니다. 기술 팀은 또한 봇을 활용하여 처음부터 끝까지 문제를 관리 및 추적하고 문제를 되짚어 보기 위해 Slack 허들에 참여합니다.

“ManoMano와 같이 빠르게 성장하는 환경에서는 모두가 시간을 절약하고 창의성과 부가 가치를 창출하는 작업에 집중할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. Slack의 지원은 생산성을 높이고 많은 작업을 자동화하는 일에 있어 너무나 중요합니다.” ManoMano 플랫폼 및 보안 부문 부사장 Fabien Lemarchand

이제 ManoMano에서는 온보딩을 진행할 때 신입 사원 소개에서부터 Slack 채널에 관련도 높은 정보 고정하기, 그리고 환영용 아침 식사 배달에 이르기까지 완전히 원격으로 이루어지고 있습니다. 이 과정은 실행 가능한 통찰력과 더불어 직원 정서에 대한 전인적 관점을 제공하는 통합 도구, Haiilo Insights를 통해 Slack에서 진행된 설문 조사에서 수집한 피드백을 기반으로 구성되었습니다. 온보딩 후 직원들이 서로 지속적으로 소통할 수 있도록, ManoMano는 Donut 앱을 통해 Slack에서 끈끈한 동료애를 만들어 줍니다.

매년 열리는 사내 친목 이벤트인 ManoGames에서, ManoMano는 Slack을 사용하여 팀을 신속히 조율하고, 다른 국가에 있는 동료들을 처음 만나는 상황에서 빠르고 효과적인 대인 커뮤니케이션이 가능하도록 지원합니다.

내부 협업 촉진, 고유 문화 구축, 외부 파트너와 연결 등 어떤 업무든, ManoMano의 팀은 Slack을 최대한 활용하여 최고의 성과를 달성할 수 있는 유연성과 자율성을 갖추고 있습니다.