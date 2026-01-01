快速成長的 ManoMano 運用生產力平台保持敏捷和創新

ManoMano 是發展極為快速的法國公司之一，其運用 Slack 建立可擴展的數位總部，使分散於全球各地的團隊得以靈活共事，因而榮獲 Slack 的卓越獎—法國。

ManoMano 是歐洲 DIY 計畫、家居產品和園藝產品市場的領導品牌，每月吸引 5 千萬名訪客瀏覽，並擁有 700 萬名活躍客戶和 1,600 萬種產品。ManoMano 自 2015 年以來持續使用 Slack，使其得以在 2020 年將超過 650 名員工的工作方式轉換為混合模式時相對順暢。Slack 也有效取代了大部分的電子郵件通訊 (尤其是 ManoMano 技術團隊之間的通訊)，同時他們更憑藉超過 50 個 Slack Connect 頻道，將以頻道為基礎的傳訊溝通模式成功擴展至外部合作夥伴和賣家。

ManoMano 已採用 Slack 機器人和自動化功能，提高工作生產力。IT 團隊打造的機器人可在員工需要重設密碼時發出警示，也能為 1,000 名使用 Slack 的同事提供自動化內部支援。透過機器人，技術團隊還可全程管理及追蹤事件，並能隨時使用 Slack 微型會議召開衝刺回顧會議。

「在 ManoMano 這種快速成長的環境中，每個人能省下時間，專注於發揮創造力及採取可創造附加價值的行動，可說相當重要。Slack 提供的協助十分有利於提高生產力，並將大量操作自動化。」 ManoMano 平台和安全部門副總裁 Fabien Lemarchand

如今，ManoMano 可以完全以遠端工作的方式處理員工就職事宜，包括介紹新員工、在 Slack 頻道內釘選相關資訊，以及安排早餐外送，歡迎員工加入。之所以可以有上述流程，在 Slack 中透過 Haiilo Insights 發布調查並收集意見回饋是主要助力；Haiilo Insights 是一款整合工具，可協助掌握員工的整體想法，並提供可據以採取因應行動的深入分析資訊，。為確保員工在就職後持續與團隊保持聯繫與交流，ManoMano 在 Slack 中透過 Donut 應用程式培養團隊成員之間的情誼。

ManoMano 也為其年度團隊建立活動 ManoGames 使用 Slack 快速協調團隊，並協助不同國家/地區的新同事展開快速有效的人際溝通。

無論是促進內部協作、建立獨特公司文化，還是與外部合作夥伴建立聯繫，ManoMano 的團隊能同時享有靈活性和自主性，在 Slack 的協助下締造最佳工作表現，不受工作地點約束。