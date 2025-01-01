Year Up 巧妙地转向虚拟项目，为有需要的上进青年提供服务

Year Up 的使命是消除机会鸿沟，确保青年人能获得技能、经验和支持，并在他们的职业生涯和高等教育中发挥自身潜力。Year Up 借助 Slack 扩展了全国远程工作团队，使他们能够有效合作、解决挑战并更好地为学生服务，由此获得了 Slack 慈善奖。

Year Up 帮助各地青年找到合适的工作。从 2000 年起，Year Up 已经成功为超过 36,000 名学生提供服务，其中 80% 的毕业生在完成其 Year Up 项目的四个月内找到了工作或进入了高等教育。

这个获得殊荣的非营利组织在 2017 年首次将 Slack 应用于地方层面，在 2019 年将 Slack 扩展至全国，然后在疫情期间迅速行动，将其项目和运营完全转为虚拟环境。领导层不仅需要考虑其员工，还要考虑许多依赖 Year Up 的青年。

在 14 天内，有超过 1,000 名工作人员入驻 Slack，并将其作为他们的数字总部。在共同远程工作的一个月内，Year Up 团队将他们的所有项目虚拟化，为全国 4,000 多名学生和实习生提供服务。

从项目、IT 到运营及财务方面，Year Up 在 Slack 上建立了一个面向员工的 Covid-19 信息中心，用以沟通线下站点停业的情况、向员工和学生说明疫情的影响、提供特定职位的帮助并在技术层面保持一致。他们还创建了一个网站，列出了有关新冠病毒和学生远程项目的常见问题。

Year Up 工作人员已经习惯了在本地解答学生的疑问和意见，但疫情让这样的做法几乎不可能实现。Year Up 使用 Slack 频道和集成功能，集中了学生联系讲师和项目工作人员的渠道，创造了一个共同参与并找到答案的完美空间。Year Up 还将 Slack 工作区作为全国各地的中央枢纽，地点涵盖波士顿、湾区、芝加哥和佛罗里达州南部。

为满足经济领域快速变化的需求，Year Up 的销售和实习团队用 Slack 来确定、建立并追踪实习机会。

“Slack 重新定义了员工和学生相互合作、参与及支持的能力，在提供众多工具和资源的同时，也创造了一个有意思的虚拟环境。” 项目主任 旧金山 Year Up Kaysi Valencia

Year Up 是一个有远见的组织，有许多项目在疫情爆发前就已列入优先事项清单。Year Up 这个非营利组织以 Slack 为基础，能够快速转变并优先确定解决方案，不仅满足项目需求，还以平等、包容的方式对待不同家庭环境的学生、实习生和员工。