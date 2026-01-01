Year Up 巧妙轉向虛擬計畫，為有需求且積極的年輕人提供協助

因為有著縮小機會分配不均的目標，確保年輕人獲得技能、經驗和支援，協助他們在職業生涯和高等教育中發揮自身潛能，Year Up 利用 Slack 培養出一群全國遠端員工，他們能夠發揮力量促進有效協作、應對挑戰，並為學生提供更優質的服務，Year Up 也因此榮獲「Slack 社群版獎」。

Year Up 也協助全國各地的年輕人尋找優質工作，自 2000 年以來，已成功服務超過 36,000 名學生，80% 的畢業生在完成 Year Up 計畫後四個月內成功就業或接受高等教育。

這個獲獎的非營利組織於 2017 年首次在當地範圍內使用 Slack，並於 2019 年將範圍擴展至全國。而疫情期間 Year Up 不得不迅速採取行動，將計畫和營運事務全部轉移至虛擬環境。領導階層不僅要考量自家員工，還要顧及眾多仰賴 Year Up 的年輕人。

在 14 天內，1000 多名員工入駐了數位總部 Slack。在一個月內，Year Up 團隊透過遠端協作，將計畫全面虛擬化，並提供給全國超過 4,000 名學生和實習生。

Year Up 的計畫、IT、營運和財務等各部門在 Slack 中相互連結，推出員工導向的新冠肺炎資訊中心，用於溝通現場結案、分享對員工和學生的影響、提供針對特定角色的協助，並保持技術一致性。他們還建立了一個網站，涵蓋了有關新冠病毒的常見問答和針對學生的遠端計畫。

Year Up 的員工習慣當面解決學生的問題和意見，但疫情讓這件事幾乎成為不可能。透過 Slack 頻道和整合功能，Year Up 將學生與講師和計畫人員聯絡的方式集中化，打造互動和搜尋答案的空間，提供順暢無比的體驗。Year Up 還將 Slack 工作空間作為全國各地的中心樞紐，連結波士頓、灣區、芝加哥和南佛羅里達等地。

Year Up 的業務和實習團隊利用 Slack 發現、建立和追蹤實習機會，以滿足快速變化的經濟需求。

「Slack 重新定義了我們員工與學生的協作、互動和相互支援能力，利用了大量工具和資源，同時打造出有趣的虛擬文化。」 舊金山 Year Up 計畫總監 Kaysi Valencia

Year Up 是個十分有遠見的組織，在疫情到來前，已將上述部分專案內容列為重點，疫情後更是加快了虛擬化的腳步。這個非營利組織以 Slack 為基石，因此能夠迅速調整和確定解決方案的優先順序，這不僅滿足了計畫需求，同時還能以平等、包容的方式對待不同家庭環境的學生、實習生和員工。