열심히 노력하는 청년들에게 필요한 서비스를 제공하기 위해 가상 프로그램으로 빠르게 전환한 Year Up

Year Up은 청년들이 직업 세계와 고등 교육에서 잠재력을 발휘할 수 있도록 기술, 경험, 지원을 제공하여 기회의 격차를 없애겠다는 사명 아래, Slack을 통해 전국에 원격 직원을 확장함으로써 효과적으로 협업하고, 도전 과제를 해결하고, 학생에게 더 나은 서비스를 제공하여 Slack for Good 어워드를 받게 되었습니다.

Year Up은 청년이 주거지와 상관없이 양질의 일자리를 찾을 수 있도록 도우며, 2000년 이후부터 36,000명이 넘는 학생에게 성공적으로 서비스를 제공했고, 졸업생의 80%가 Year Up 프로그램을 수료한 지 4개월 내에 일자리를 구하거나 고등교육 기관에 등록했습니다.

수상 경력에 빛나는 이 비영리 단체는 2019년에 Slack 사용을 전국으로 확장하기 이전인 2017년 처음으로 지역 규모로 Slack을 도입하였고, 팬데믹 기간에는 모든 프로그램과 운영을 가상 환경으로 옮기기 위해 빠르게 조치해야 했습니다. 리더들은 직원뿐만 아니라 Year Up에 의존하고 있는 많은 청년을 고려해야 했습니다.

14일 만에 1,000명이 넘는 직원들이 Digital HQ로서 Slack에 정착하게 되었습니다. Year Up 팀은 원격으로 함께 작업하여 한 달 만에 4,000명 이 상의 전국 학생과 인턴에게 모든 프로그램을 가상으로 제공할 수 있도록 전환했습니다.

프로그램 팀, IT 팀, 운영 팀, 재무 팀에 이르는 Year Up 부서들이 Slack으로 연결되었고, 이를 통해 직원 대면의 코로나19 정보 허브를 만들어 현장 폐쇄에 대한 정보를 주고, 직원과 학생에게 미칠 수 있는 영향을 공유하고, 역할에 맞는 도움을 제공하고, 기술에 일관성을 갖출 수 있었습니다. 또한 학생을 위해 바이러스 및 원격 프로그램에 대한 FAQ 코너가 포함된 웹사이트를 만들었습니다.

Year Up 직원은 학생들의 질문과 코멘트를 현지에서 처리하는 데 익숙했지만 이는 팬데믹으로 인해 거의 불가능했습니다. Year Up은 Slack 채널 및 통합을 사용하여 학생이 강사 및 프로그램 직원과 연락하는 방식을 중앙 집중화하였고, 이로써 매끄럽게 소통하며 질문에 대한 답변을 찾을 수 있는 공간이 탄생하게 되었습니다. Year Up은 또한 Slack 워크스페이스를 활용하여 보스턴, 베이 에리어, 시카고, 남부 플로리다 등 전국 다양한 장소들을 위한 중앙 허브 역할을 했습니다.

Year Up 영업 팀 및 인턴십 팀은 빠르게 변화하는 경제 환경에 맞춰 Slack을 사용함으로써 인턴십 기회를 식별, 구축, 추적했습니다.

“Slack은 저희 직원과 학생이 다양한 도구와 리소스를 활용하여 협업하고, 참여하고, 서로 지원하며 즐거운 가상 문화를 만들어 가도록 새롭게 능력을 정의해 주었습니다. Year Up 샌프란시스코 프로그램 디렉터 Kaysi Valencia

Year Up은 미래지향적인 조직이므로 이미 우선순위 목록에 이러한 프로젝트가 여러 개 있었으며, 팬데믹은 그 기간을 단축해 주었습니다. 이 비영리 단체는 Slack을 기반으로 하여, 다양한 주거 환경에 있는 학생, 인턴, 직원을 공평하고 포용적으로 대할 뿐만 아니라 프로그램 수요까지 맞출 수 있는 솔루션으로 전환하고, 솔루션의 우선순위 또한 정할 수 있었습니다.