Slack 子处理方（已归档）
此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。
生效日期：2022 年 11 月 15 日
为了支持我们的服务交付，Slack Technologies, LLC（或其下列附属公司之一）可以处理和使用可访问某些客户数据的数据处理方（简称为“子处理方”）。本页面提供有关每个子处理方身份、位置和角色的重要信息。本页面上使用但未定义的条款具有《客户服务条款”》（或如果适用，客户与 Slack 或 Slack 附属公司之间的替代书面协议）（简称为“协议”）中规定的含义。
第三方
Slack 当前使用第三方子处理程序提供基础设施服务，并帮助我们提供客户支持和电子邮件通知。在涉及任何第三方子处理程序之前，Slack 会认真评估其隐私、安全性和机密性实践，并执行协议履行其适用义务。
基础设施子处理程序
Slack 可能使用以下子处理程序主管客户数据或提供其他有助于交付我们的服务的基础设施：
|实体名称
|处理目的
|子处理方所在位置
|其他详细信息
|Amazon Web Services, Inc.
|第三方托管服务提供商
|客户或许可以选择数据区域，但如本帮助中心文章中所述，某些客户数据可能被存储在这一数据区域之外。德国地区的客户数据在法国进行备份，反之亦然。
|Amazon Web Services, Inc.
|第三方托管服务提供商 可用区/边缘服务器的第三方托管服务提供商
|客户数据可以通过任何边缘区域进行传输，以提供更好更快的服务响应时间，具体取决于 Slack 用户所在位置等因素。
|Google LLC
|云端服务提供商
|United States
|Slack 服务发送的电子邮件通知（如工作区邀请）由 Google Cloud 提供技术支持
其他子处理程序
Slack 可使用以下子处理程序执行其他服务功能：
|实体名称
|处理目的
|子处理方所在位置
|Zendesk, Inc.
|客户支持工具的第三方服务提供商
|United States
|Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.)
|CDN
|全球
|Fastly, Inc.
|CDN
|全球
Slack 附属公司
根据客户或其授权用户的地理位置以及所提供服务的性质，Slack 可能还会将其一个或多个附属公司作为子处理方，以便向客户交付所提供的部分或全部服务。
更新
随着业务的增长和发展，我们使用的子处理方可能会变化。我们将努力在协议要求的范围内，向客户账户的拥有者通知任何新的子处理程序，并在此处发布此类更新。请定期返回此处，了解更新信息。