Data de entrada em vigor: 15 de novembro de 2022

Para viabilizar a prestação dos nossos Serviços, a Slack Technologies, LLC ou uma das Afiliadas listadas abaixo pode contratar e usar processadores de dados com acesso a determinados Dados do Cliente (cada qual é um “Subprocessador”). A página atual oferece informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada Subprocessador. Os termos aqui usados, mas não definidos, têm o mesmo significado que nos Termos de Serviço do Cliente ou, quando aplicável, no contrato por escrito que substitua esses Termos entre o Cliente e o Slack ou uma ou mais Afiliadas do Slack (o “Contrato”).

Terceiros

No momento, o Slack usa Subprocessadores externos para prestar serviços de infraestrutura, assim como para nos ajudar a oferecer atendimento ao cliente e enviar notificações por e-mail. Antes de contratar qualquer Subprocessador externo, o Slack realiza uma avaliação cuidadosa das práticas de privacidade, segurança e confidencialidade dele e celebra um contrato que implementa as obrigações aplicáveis.

Subprocessadores de infraestrutura

O Slack pode usar os seguintes Subprocessadores para hospedar Dados do Cliente ou fornecer outros serviços de infraestrutura que ajudam na prestação dos nossos Serviços:

Nome da entidade Finalidade do tratamento Localização dos Subprocessadores Outros detalhes Amazon Web Services, Inc. Provedor de hospedagem externo Estados Unidos

Austrália

Canadá

França

Alemanha

Índia

Japão

Coreia do Sul

Reino Unido Os Clientes podem selecionar uma região de dados. No entanto, conforme descrito neste artigo da Central de Ajuda, é possível que alguns Dados do Cliente sejam armazenados fora dessa região. Os Dados do Cliente da região da Alemanha são armazenados em backup na França e vice-versa. Amazon Web Services, Inc. Provedor de hospedagem externo Provedor de hospedagem externo para zonas de disponibilidade ou servidores Edge Estados Unidos

Austrália

Alemanha

Índia

Irlanda

Japão

Cingapura

África do Sul

Reino Unido Os Dados do Cliente podem ser transmitidos por meio de qualquer região Edge para oferecer um tempo de resposta de atendimento melhor e mais rápido de acordo com, por exemplo, a localização dos Usuários do Slack. Google LLC Provedor de serviços em nuvem Estados Unidos As notificações por e-mail (como convites para um workspace) que os serviços do Slack enviam contam com a tecnologia do Google Cloud

Outros subprocessadores

O Slack pode usar os seguintes subprocessadores para realizar outras funções do Serviço:

Nome da entidade Finalidade do tratamento Localização dos Subprocessadores Zendesk, Inc. Provedor de serviços externo para ferramentas de atendimento ao cliente Estados Unidos Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global Fastly, Inc. CDN Global

Observação: as redes de distribuição de conteúdo (“CDN”, na sigla em inglês) servem para otimizar a entrega de conteúdo dos Serviços. Elas são sistemas comumente usados em serviços distribuídos que agilizam a transmissão de conteúdo. Se uma CDN é descrita como “Global” na tabela, é possível que ela trate dados em qualquer país independentemente da localização de um Cliente para oferecer melhor atendimento aos usuários finais dos Serviços.

Afiliadas do Slack

De acordo com a localização geográfica de um Cliente ou dos Usuários Autorizados e da natureza dos Serviços prestados, o Slack também pode contratar uma ou mais das Afiliadas como Subprocessadores para fornecer alguns Serviços prestados ou todos eles a um Cliente.

Atualizações

Conforme nossos negócios crescem e evoluem, nossos Subprocessadores também podem mudar. Nós vamos envidar esforços para providenciar um aviso ao proprietário da conta do Cliente sobre novos Subprocessadores conforme exigido nos termos do Contrato, junto com a publicação dessas atualizações aqui. Verifique a página com frequência para ficar a par das atualizações.