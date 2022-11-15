Subprocessadores do Slack (Arquivado)
Data de entrada em vigor: 15 de novembro de 2022
Para viabilizar a prestação dos nossos Serviços, a Slack Technologies, LLC ou uma das Afiliadas listadas abaixo pode contratar e usar processadores de dados com acesso a determinados Dados do Cliente (cada qual é um “Subprocessador”). A página atual oferece informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada Subprocessador. Os termos aqui usados, mas não definidos, têm o mesmo significado que nos Termos de Serviço do Cliente ou, quando aplicável, no contrato por escrito que substitua esses Termos entre o Cliente e o Slack ou uma ou mais Afiliadas do Slack (o “Contrato”).
Terceiros
No momento, o Slack usa Subprocessadores externos para prestar serviços de infraestrutura, assim como para nos ajudar a oferecer atendimento ao cliente e enviar notificações por e-mail. Antes de contratar qualquer Subprocessador externo, o Slack realiza uma avaliação cuidadosa das práticas de privacidade, segurança e confidencialidade dele e celebra um contrato que implementa as obrigações aplicáveis.
Subprocessadores de infraestrutura
O Slack pode usar os seguintes Subprocessadores para hospedar Dados do Cliente ou fornecer outros serviços de infraestrutura que ajudam na prestação dos nossos Serviços:
|Nome da entidade
|Finalidade do tratamento
|Localização dos Subprocessadores
|Outros detalhes
|Amazon Web Services, Inc.
|Provedor de hospedagem externo
|Os Clientes podem selecionar uma região de dados. No entanto, conforme descrito neste artigo da Central de Ajuda, é possível que alguns Dados do Cliente sejam armazenados fora dessa região. Os Dados do Cliente da região da Alemanha são armazenados em backup na França e vice-versa.
|Amazon Web Services, Inc.
|Provedor de hospedagem externo Provedor de hospedagem externo para zonas de disponibilidade ou servidores Edge
|Os Dados do Cliente podem ser transmitidos por meio de qualquer região Edge para oferecer um tempo de resposta de atendimento melhor e mais rápido de acordo com, por exemplo, a localização dos Usuários do Slack.
|Google LLC
|Provedor de serviços em nuvem
|Estados Unidos
|As notificações por e-mail (como convites para um workspace) que os serviços do Slack enviam contam com a tecnologia do Google Cloud
Outros subprocessadores
O Slack pode usar os seguintes subprocessadores para realizar outras funções do Serviço:
|Nome da entidade
|Finalidade do tratamento
|Localização dos Subprocessadores
|Zendesk, Inc.
|Provedor de serviços externo para ferramentas de atendimento ao cliente
|Estados Unidos
|Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.)
|CDN
|Global
|Fastly, Inc.
|CDN
|Global
Afiliadas do Slack
De acordo com a localização geográfica de um Cliente ou dos Usuários Autorizados e da natureza dos Serviços prestados, o Slack também pode contratar uma ou mais das Afiliadas como Subprocessadores para fornecer alguns Serviços prestados ou todos eles a um Cliente.
Atualizações
Conforme nossos negócios crescem e evoluem, nossos Subprocessadores também podem mudar. Nós vamos envidar esforços para providenciar um aviso ao proprietário da conta do Cliente sobre novos Subprocessadores conforme exigido nos termos do Contrato, junto com a publicação dessas atualizações aqui. Verifique a página com frequência para ficar a par das atualizações.