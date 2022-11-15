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Gültig ab: 15. November 2022

Zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services kann Slack Technologies, LLC (oder eines seiner unten aufgelisteten verbundenen Unternehmen) Datenverarbeiter mit Zugriff auf bestimmte Kundendaten (jeder ein „Unterauftragsverarbeiter“) hinzuziehen und nutzen. Diese Seite bietet wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle jedes Unterauftragsverarbeiters. Auf dieser Seite verwendete, aber nicht definierte Begriffe haben die Bedeutung, die in den Kundenbedingungen oder ggf. einer vorrangigen schriftlichen Vereinbarung zwischen der Kundin oder dem Kunden und Slack bzw. einem oder mehreren verbundenen Unternehmen von Slack (der „Vereinbarung“) festgelegt ist.

Dritte

Slack nutzt derzeit externe Unterauftragsverarbeiter für Infrastruktur-Services und um uns bei der Bereitstellung von Kunden-Support und E-Mail-Benachrichtigungen zu unterstützen. Vor dem Hinzuziehen eines jedweden externen Unterauftragsverarbeiters lässt Slack die gebührende Sorgfalt walten, um dessen Datenschutz-, Sicherheits- und Vertraulichkeitspraktiken zu beurteilen, und schließt eine Vereinbarung über die für diesen geltenden Verpflichtungen ab.

Unterauftragsverarbeiter für Infrastruktur

Slack kann folgende Unterauftragsverarbeiter für das Hosting von Kundendaten oder die Bereitstellung sonstiger Infrastruktur nutzen, die die Bereitstellung unserer Services unterstützt.

Name der Organisation Zweck der Verarbeitung Standorte von Unterverarbeitern Weitere Details Amazon Web Services, Inc. Externer Hosting-Provider USA

Australien

Kanada

Frankreich

Deutschland

Indien

Japan

Südkorea

Vereinigtes Königreich Kund:innen haben die Möglichkeit, eine Datenregion auszuwählen, aber wie in diesem Support-Center-Artikel beschrieben, werden bestimmte Kundendaten unter Umständen außerhalb dieser Datenregion gespeichert. Kundendaten aus der Region Deutschland werden in Frankreich gesichert und umgekehrt. Amazon Web Services, Inc. Externer Hosting-Provider Externer Hosting-Provider für Verfügbarkeitszonen/Edge-Server USA

Australien

Deutschland

Indien

Irland

Japan

Singapur

Südafrika

Vereinigtes Königreich Kundendaten können durch eine beliebige Edge-Region übertragen werden, um, z. B. abhängig vom Standort der Slack-Benutzer:innen bessere und schnellere Reaktionszeiten von Diensten zu bieten. Google LLC Cloud-Service-Anbieter USA Von Slack-Diensten gesendete Benachrichtigungen per E-Mail (z. B. Workspace-Einladungen) laufen über Google Cloud

Sonstige Unterauftragsverarbeiter

Slack kann folgende Unterauftragsverarbeiter für die Bereitstellung sonstiger Funktionen des Service einsetzen:

Name der Organisation Zweck der Verarbeitung Standorte von Unterverarbeitern Zendesk, Inc. Externer Dienstanbieter von Kunden-Support-Tools USA Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global Fastly, Inc. CDN Global

Hinweis: Content Delivery Networks („CDN“) werden verwendet, um die Bereitstellung von Inhalten für die Dienste zu optimieren. CDN sind verbreitet verwendete Systeme verteilter Dienste, mit denen die Übertragung von Inhalten beschleunigt wird. Beachte, dass CDN, die in der Tabelle als „Global“ beschrieben werden, Daten unabhängig vom Standort der Kundin oder des Kunden zur besseren Unterstützung der Endbenutzer:innen der Dienste in jedem beliebigen Land verarbeiten können.

Verbundene Unternehmen von Slack

Abhängig vom geografischen Standort einer Kundin oder eines Kunden oder deren oder dessen autorisierten Benutzer:innen sowie von der Art der bereitgestellten Services kann Slack außerdem eines oder mehrere der verbundenen Unternehmen als Unterauftragsverarbeiter für die Bereitstellung einiger oder aller der einem Kunden gebotenen Services hinzuziehen.

Updates

Im Rahmen des Wachstums und der Entwicklung unseres Unternehmens können sich auch die von uns beauftragen Unterauftragsverarbeiter ändern. Wir werden uns bemühen, die Inhaberin bzw. den Inhaber des Kunden-Accounts in dem Maße über etwaige neue Unterauftragsverarbeiter zu informieren, in dem dies gemäß der Vereinbarung erforderlich ist, sowie derartige Updates auch hier veröffentlichen. Bitte schaue hier regelmäßig nach Updates.