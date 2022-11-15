Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 15 novembre 2022

Per supportare la fornitura dei Servizi, Slack Technologies, LLC (o una delle sue consociate elencate di seguito) può incaricare e utilizzare entità per l’elaborazione dei dati con accesso a determinati Dati del cliente (ciascuno, un “Sub-incaricato”). In questa pagina sono contenute informazioni importanti sull’identità, l’ubicazione e il ruolo di ogni Sub-incaricato. I termini utilizzati in questa pagina, ma non definiti, hanno il significato stabilito nelle Condizioni d’uso per il cliente oppure, se applicabile, sostituiscono il contratto scritto tra il Cliente e Slack o le Consociate di Slack (il “Contratto”).

Terze parti

Slack attualmente si avvale di Sub-incaricati di terze parti per fornire servizi di infrastruttura e di assistenza clienti e per inviare notifiche e-mail. Prima di avvalersi di qualsiasi Sub-incaricato di terze parti, Slack esegue processi di due diligence per valutare le loro procedure in materia di privacy, sicurezza e riservatezza e stipula un accordo che definisce gli obblighi applicabili.

Sub-incaricati per le infrastrutture

Slack può utilizzare i Sub-incaricati seguenti per ospitare i Dati del cliente o fornire altre infrastrutture per la distribuzione dei propri servizi:

Nome entità Scopo dell’elaborazione Ubicazione dei sub-responsabili Dettagli aggiuntivi Amazon Web Services, Inc. Provider di hosting di terze parti Stati Uniti

Australia

Canada

Francia

Germania

India

Giappone

Corea del Sud

Regno Unito I clienti possono selezionare un’area dati, ma, come descritto in questo articolo del Centro assistenza, alcuni Dati del cliente potrebbero essere archiviati al di fuori di questa area dati. Per i Dati del cliente contenuti nell’area Germania viene eseguito il back-up in Francia, e viceversa. Amazon Web Services, Inc. Provider di hosting di terze parti Provider di hosting di terze parti per zone di disponibilità/server Edge Stati Uniti

Australia

Germania

India

Irlanda

Giappone

Singapore

Sudafrica

Regno Unito I Dati del cliente possono essere trasmessi in qualsiasi area Edge per offrire tempi di risposta del servizio migliori e più veloci, dipendentemente, ad esempio, dall’ubicazione degli utenti di Slack. Google LLC Provider di servizi cloud Stati Uniti Le notifiche e-mail (ad esempio, gli inviti alle aree di lavoro) inviate dai servizi Slack sono gestite da Google Cloud

Altri Sub-incaricati

Slack può avvalersi dei Sub-incaricati seguenti per eseguire altre funzioni dei Servizi:

Nome entità Scopo dell’elaborazione Ubicazione dei sub-responsabili Zendesk, Inc. Provider di servizi di terze parti di strumenti di assistenza clienti Stati Uniti Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Globale Fastly, Inc. CDN Globale

Nota: le reti per la distribuzione dei contenuti (Content Delivery Network, “CDN”) sono utilizzate per ottimizzare la distribuzione dei contenuti per i Servizi. Le CDN sono sistemi comunemente usati di servizi distribuiti che velocizzano la trasmissione di contenuti. Se una CDN è descritta come “Globale” nella tabella, può elaborare dati in qualsiasi Paese, indipendentemente dall’ubicazione del Cliente, per supportare al meglio gli utenti finali dei Servizi.

Aziende affiliate a Slack

A seconda della posizione geografica di un Cliente o dei suoi Utenti autorizzati e della natura dei Servizi forniti, Slack può anche avvalersi di una o più delle proprie Consociate in qualità di Sub-incaricato per distribuire alcuni o tutti i Servizi a un Cliente.

Aggiornamenti

Con la crescita dell’azienda, anche i Sub-incaricati di cui Slack si avvale possono cambiare. Slack si impegnerà a comunicare al proprietario dell’account del Cliente eventuali nuovi Sub-incaricati nella misura richiesta dal Contratto, oltre a pubblicare tali aggiornamenti qui. Controllare di frequente la presenza di aggiornamenti.