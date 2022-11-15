En vigor: 15 de noviembre del 2022

Para apoyar la prestación de nuestros servicios, Slack Technologies, LLC. (o uno de sus afiliados mencionados más adelante) puede participar y utilizar procesadores de datos con acceso a ciertos datos de los clientes (cada uno, un “Subencargado”). Esta página proporciona información importante acerca de la identidad, ubicación y función de cada Subencargado. Los términos que se utilizan en esta página y no presentan definición, tienen el significado establecido en las Condiciones de Servicio al Cliente o, si corresponde, el acuerdo por escrito entre el cliente y Slack o un afiliado de Slack que lo sustituya (el “Acuerdo”).

Terceros

Actualmente, Slack utiliza Subencargados de terceros para proporcionar servicios de infraestructura y para ayudarnos a ofrecer atención al cliente y notificaciones por correo electrónico. Antes de contratar un Subencargado de terceros, Slack realiza la diligencia correspondiente para evaluar sus prácticas de privacidad, seguridad y confidencialidad y celebra un acuerdo que implementa sus obligaciones aplicables.

Subencargados de infraestructura

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para alojar los datos del cliente o proporcionar otras infraestructuras que ayuden con la prestación de nuestros servicios:

Nombre de la entidad Finalidad del procesamiento Ubicación de los Subencargados Detalles adicionales Amazon Web Services, Inc. Proveedor externo de alojamiento Estados Unidos

Australia

Canadá

Francia

Alemania

India

Japón

Corea del Sur

Reino Unido Los clientes pueden seleccionar una región de datos, pero tal y como se describe en este artículo del Centro de Ayuda, hay ciertos datos del cliente que pueden almacenarse fuera de esta región de datos. Los datos del cliente de la región de Alemania tienen una copia de seguridad en Francia, y viceversa. Amazon Web Services, Inc. Proveedor externo de alojamiento Proveedor externo de alojamiento para zonas de disponibilidad/servidores Edge Estados Unidos

Australia

Alemania

India

Irlanda

Japón

Singapur

Sudáfrica

Reino Unido Los datos del cliente pueden transmitirse a través de cualquier región de Edge para proporcionar un tiempo de respuesta del servicio mejor y más rápido, en función, por ejemplo, de la ubicación de los usuarios de Slack. Google LLC Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos Las notificaciones por correo electrónico (por ejemplo, las invitaciones al espacio de trabajo) enviadas por los servicios de Slack se basan en Google Cloud

Otros subencargados

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para realizar otras funciones de servicio:

Nombre de la entidad Finalidad del procesamiento Ubicación de los Subencargados Zendesk, Inc. Proveedor externo de servicios de herramientas de atención al cliente Estados Unidos Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN Global Fastly, Inc. CDN Global

Nota: Las redes de entrega de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) se utilizan para optimizar la entrega de contenidos para los Servicios. Las CDN son sistemas de uso común de servicios distribuidos que agilizan la transmisión de contenido. Ten en cuenta que si una CDN se describe como “Global” en la Tabla, puede procesar datos en cualquier país, independientemente de la ubicación del Cliente, para dar una mejor atención a los usuarios finales de los Servicios.

Afiliados de Slack

Dependiendo de la ubicación geográfica de un Cliente o de sus Usuarios autorizados, y de la naturaleza de los Servicios prestados, Slack también puede involucrar a uno o más de sus Afiliados como Subencargados para ofrecer parte o la totalidad de los Servicios prestados a un Cliente.

Actualizaciones

A medida que nuestra empresa crece y evoluciona, los Subencargados que utilizamos también pueden cambiar. Nos esforzaremos para proporcionar al propietario de la cuenta del cliente una notificación sobre cualquier Subencargado nuevo en la medida requerida por el acuerdo, junto con la publicación de dichas actualizaciones aquí. Verifique con frecuencia las actualizaciones