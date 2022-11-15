本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 : 2022 年 11 月 15 日

当社サービスの配信を支援するため、Slack Technologies, LLC（または以下にリストされた Slack 関連会社の 1 つ）は特定の顧客データにアクセスできるデータプロセッサを援用し利用する場合があります（それぞれを「サブプロセッサ」と称する）。本ページには、各サブプロセッサの身元、ロケーションおよび役割についての重要な情報が記載されています。本ページに使用されてはいるが明確に定義されていない用語は、カスタマー向けサービス利用規約に規定されているか、あるいは該当する場合は、顧客と Slack または Slack の関連会社との契約書（「契約」）に優先する意味を持つものとします。

サードパーティ

Slack はインフラサービスを提供し、顧客サポートやメール通知を提供するのに役立てるためサードパーティのサブプロセッサを現在使用しています。サードパーティのサブプロセッサを援用する前に、Slack は彼らのプライバシー、セキュリティおよび秘密性に関する実践を評価する努力を行い、その適切な義務を実施する旨の契約を締結します。

インフラとしてのサブプロセッサ

Slack は顧客データをホストする、または当社サービスの配信に役立てるその他のインフラを提供するために、次のようなサブプロセッサを使用する場合があります。

会社名 処理の目的 サブプロセッサの所在地 その他の詳細 Amazon Web Services, Inc. サードパーティホスティングプロバイダー 米国

オーストラリア

カナダ

フランス

ドイツ

インド

日本

韓国

イギリス お客様はデータリージョンを選択できますが、ヘルプセンターのこの記事に説明されているように、一部の顧客データがこのデータリージョンの外に保存される場合があります。ドイツリージョンの顧客データはフランスでバックアップされ、その逆も当てはまります。 Amazon Web Services, Inc. サードパーティのホスティングプロバイダー : アベイラビリティゾーン / エッジサーバーのサードパーティホスティングプロバイダー 米国

オーストラリア

ドイツ

インド

アイルランド

日本

シンガポール

南アフリカ

イギリス サービス応答時間を向上させるため、顧客データは不特定のエッジリージョンを経由して送信される可能性があり、Slack ユーザーの所在地といった要素によって変わります。 Google LLC クラウドサービスプロバイダー 米国 Slack サービスから送信されるメール通知（ワークスペースへの招待など）には、Google クラウドが使用されています

他のサブプロセッサ

Slack は他のサービス機能を実行するために、次のサブプロセッサを使用する場合があります。

会社名 処理の目的 サブプロセッサの所在地 Zendesk, Inc. カスタマーサポートツールのサードパーティサービスプロバイダー 米国 Cloudfront（Amazon Web Services, Inc.） CDN グローバル Fastly, Inc. CDN グローバル

注 : コンテンツ配信ネットワーク（「CDN」）は、サービスのコンテンツ配信を最適化するために使用されます。CDN はコンテンツの伝送処理を行う分散型サービスシステムに広く使用されています。表内で CDN が「グローバル」と説明されている場合、お客様の所在地にかかわらず、サービスのエンドユーザーのサポート向上のため、データの処理が不特定の国で行われる場合があります。

Slack関連会社

顧客またはその正規ユーザーの地理的ロケーションおよび提供される本サービスの性質に応じて、Slack はその関連会社の一つまたは複数をサブプロセッサとして援用し、顧客へ提供する本サービスの一部または全部を配信する場合もあります。

最新情報

当社事業が拡張し進展するにつれ、当社が援用するサブプロセッサは変更される場合もあります。当社は、契約に従って要求される限り、顧客アカウントのオーナーへかかる最新情報をここに掲載するとともに、新しいサブプロセッサに関する通知を行うよう尽力します。最新情報を頻繁にご確認いただけますようお願いします。