본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

효력 발생일: 2022년 11월 15일

서비스 제공을 지원하기 위해 Slack Technologies, LCC(또는 아래에 나와 있는 계열사 중 하나)는 일부 고객 데이터에 액세스하여 데이터 프로세서(각각, "보조 처리자")를 사용할 수 있습니다. 이 페이지에서는 각 보조 처리자의 ID, 위치 및 역할에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 이 페이지에서 정의되지 않은 용어는 고객 서비스 약관(또는 해당하는 경우 고객과 Slack 및 Slack 계열사 간에 체결된 대체 서면 계약)("계약")에 명시된 의미를 갖습니다.

제삼자

Slack은 현재 타사 보조 처리자를 사용하여 인프라 서비스를 제공하고 고객 지원 및 이메일 알림을 제공합니다. 타사 보조 처리자를 사용하기 전에 Slack은 해당 프로세서의 개인 정보 보호, 보안 및 기밀성 관행을 성실히 평가하고 해당 의무를 이행하는 계약을 체결합니다.

인프라 보조 처리자

Slack은 다음 보조 처리자를 활용하여 고객 데이터를 호스팅하고 서비스 제공에 도움이 되는 다른 인프라를 제공할 수 있습니다.

법인 이름 처리 목적 보조 처리자 위치 추가 세부정보 Amazon Web Services, Inc. 타사 호스팅 공급업체 미국

오스트레일리아

캐나다

프랑스

독일

인도

일본

대한민국

영국 고객이 데이터 영역을 선택할 수 있지만 이 고객지원센터 문서에 설명된 것처럼 특정 고객 데이터가 이 데이터 영역 외부에 저장될 수도 있습니다. 독일 지역의 고객 데이터는 프랑스에 백업되고, 프랑스의 고객 데이터는 독일에 백업됩니다. Amazon Web Services, Inc. 타사 호스팅 공급업체 가용성 영역/에지 서버용 타사 호스팅 공급업체 미국

오스트레일리아

독일

인도

아일랜드

일본

싱가포르

남아프리카

영국 예를 들어 고객 데이터는 Slack 사용자의 위치에 따라 더 좋고 빠른 서비스 응답 시간을 제공하기 위해 모든 에지 지역을 통해 전송될 수 있습니다. Google LLC 클라우드 서비스 제공업체 미국 Slack 서비스에서 전송하는 이메일 알림(예: 워크스페이스 초대)은 Google Cloud를 통해 제공됩니다.

기타 보조 처리자

Slack에서는 다음 보조 처리자를 활용하여 다른 서비스 기능을 수행할 수 있습니다.

법인 이름 처리 목적 보조 처리자 위치 Zendesk, Inc. 고객 지원 도구의 타사 서비스 공급업체 미국 Cloudfront(Amazon Web Services, Inc.) CDN 글로벌 Fastly, Inc. CDN 글로벌

참고: CDN(Content Delivery Networks)을 활용하여 서비스의 콘텐츠 제공을 최적화합니다. CDN은 일반적으로 배포된 서비스의 시스템에서 콘텐츠 전송을 신속하게 처리하기 위해 사용됩니다. CDN이 표에 “글로벌”로 설명되어 있는 경우, 서비스의 최종 사용자를 효과적으로 지원하기 위해 모든 국가 데이터를 고객 위치에 상관 없이 처리할 수 있습니다.

Slack 계열사

또한 Slack은 고객 또는 승인된 사용자의 지리적 위치 및 제공되는 서비스의 성격에 따라 하나 이상의 계열사를 보조 처리자로 참여시켜 고객에게 제공하는 서비스 일부 또는 전체를 제공할 수 있습니다.

업데이트

Slack의 비즈니스가 성장하고 발전함에 따라 참여시키는 보조 처리자도 변경될 수 있습니다. 당사는 고객의 계정 소유자에게 계약에 따라 필요한 범위 내에서 새로운 보조 처리자에 대한 통지를 제공하고 여기에 이러한 업데이트를 게시하도록 노력할 것입니다. 업데이트가 있는지 자주 확인해 주십시오.