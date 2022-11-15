Slack의 보조 처리자(보관됨)
본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.
효력 발생일: 2022년 11월 15일
서비스 제공을 지원하기 위해 Slack Technologies, LCC(또는 아래에 나와 있는 계열사 중 하나)는 일부 고객 데이터에 액세스하여 데이터 프로세서(각각, "보조 처리자")를 사용할 수 있습니다. 이 페이지에서는 각 보조 처리자의 ID, 위치 및 역할에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 이 페이지에서 정의되지 않은 용어는 고객 서비스 약관(또는 해당하는 경우 고객과 Slack 및 Slack 계열사 간에 체결된 대체 서면 계약)("계약")에 명시된 의미를 갖습니다.
제삼자
Slack은 현재 타사 보조 처리자를 사용하여 인프라 서비스를 제공하고 고객 지원 및 이메일 알림을 제공합니다. 타사 보조 처리자를 사용하기 전에 Slack은 해당 프로세서의 개인 정보 보호, 보안 및 기밀성 관행을 성실히 평가하고 해당 의무를 이행하는 계약을 체결합니다.
인프라 보조 처리자
Slack은 다음 보조 처리자를 활용하여 고객 데이터를 호스팅하고 서비스 제공에 도움이 되는 다른 인프라를 제공할 수 있습니다.
|법인 이름
|처리 목적
|보조 처리자 위치
|추가 세부정보
|Amazon Web Services, Inc.
|타사 호스팅 공급업체
|고객이 데이터 영역을 선택할 수 있지만 이 고객지원센터 문서에 설명된 것처럼 특정 고객 데이터가 이 데이터 영역 외부에 저장될 수도 있습니다. 독일 지역의 고객 데이터는 프랑스에 백업되고, 프랑스의 고객 데이터는 독일에 백업됩니다.
|Amazon Web Services, Inc.
|타사 호스팅 공급업체 가용성 영역/에지 서버용 타사 호스팅 공급업체
|예를 들어 고객 데이터는 Slack 사용자의 위치에 따라 더 좋고 빠른 서비스 응답 시간을 제공하기 위해 모든 에지 지역을 통해 전송될 수 있습니다.
|Google LLC
|클라우드 서비스 제공업체
|미국
|Slack 서비스에서 전송하는 이메일 알림(예: 워크스페이스 초대)은 Google Cloud를 통해 제공됩니다.
기타 보조 처리자
Slack에서는 다음 보조 처리자를 활용하여 다른 서비스 기능을 수행할 수 있습니다.
|법인 이름
|처리 목적
|보조 처리자 위치
|Zendesk, Inc.
|고객 지원 도구의 타사 서비스 공급업체
|미국
|Cloudfront(Amazon Web Services, Inc.)
|CDN
|글로벌
|Fastly, Inc.
|CDN
|글로벌
Slack 계열사
또한 Slack은 고객 또는 승인된 사용자의 지리적 위치 및 제공되는 서비스의 성격에 따라 하나 이상의 계열사를 보조 처리자로 참여시켜 고객에게 제공하는 서비스 일부 또는 전체를 제공할 수 있습니다.
업데이트
Slack의 비즈니스가 성장하고 발전함에 따라 참여시키는 보조 처리자도 변경될 수 있습니다. 당사는 고객의 계정 소유자에게 계약에 따라 필요한 범위 내에서 새로운 보조 처리자에 대한 통지를 제공하고 여기에 이러한 업데이트를 게시하도록 노력할 것입니다. 업데이트가 있는지 자주 확인해 주십시오.