本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2022 年 11 月 15 日

為支援提供 Slack 服務，Slack Technologies, LLC (或下列關係企業) 可能委由轉包處理商存取特定客戶資料 (以下稱「轉包處理商」)。本頁面提供有關轉包處理商身分、所在地點及功能的重要資訊。本頁面使用但未定義的用語，應適用客戶服務條款 (或適用情形下，客戶與 Slack 或 Slack 關係企業訂立的替代書面協議) (以下稱「合約」) 所載定義。

第三方

Slack 目前採用第三方轉包處理商提供基礎架構服務，以及協助我們提供客戶支援及電子郵件通知。Slack 在委託第三方轉包處理商前，均已針對其隱私、安全及保密措施完成盡職調查，並就其執行適用義務共同簽訂合約。

基礎架構協同處理者

Slack 可能委由以下轉包處理商託管客戶資料，或提供協助服務運作的其他基礎架構：

實體名稱 處理目的 轉包處理商所在地點 其他詳細資料 Amazon Web Services, Inc. 第三方託管服務供應商 United States

澳洲

加拿大

法國

德國

印度

日本

南韓

英國 客戶可選取資料區域，但如同說明中心文章所述，特定客戶資料可能儲存於此資料區域以外的地區。德國地區的客戶資料會在法國備份，反之亦然。 Amazon Web Services, Inc. 第三方託管服務供應商 可用區域/邊緣伺服器的第三方託管服務供應商 United States

澳洲

德國

印度

愛爾蘭

日本

新加坡

南非

英國 為提供優質服務並加快回應速度，客戶資料可能會經由任何邊緣區域傳輸至他處，實際情況會視 Slack 使用者的位置等因素而定。 Google LLC 雲端服務供應商 United States Slack 服務所傳送的電子郵件通知 (例如工作空間邀請) 由 Google Cloud 提供技術支援。

其他協同處理者

Slack 可能採用以下協同處理者執行其他服務功能：

實體名稱 處理目的 轉包處理商所在地點 Zendesk, Inc. 客戶支援工具的第三方服務供應商 United States Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.) CDN 全球 Fastly, Inc. CDN 全球

注意：內容傳遞網路 (簡稱為「CDN」) 的目的在於將服務內容的傳遞過程最佳化。CDN 是常用的分散式服務系統，可加快內容傳遞的速度。請注意，如果 CDN 在表格中標示為「全球」，表示其能在任何國家/地區處理資料，不受客戶的所在位置限制，能為服務的終端使用者提供更完善的支援服務。

Slack 關係企業

Slack 也可能根據客戶或授權使用者的地理位置，以及所提供服務的性質，指派其一或多家關係企業擔任轉包處理商，為客戶提供全部或部分服務。

更新

隨著業務發展與演進，我們委託的轉包處理商也可能有所變動。若與新的轉包處理商合作，我們會盡力在合約規定範圍內通知客戶帳號擁有者，並於本頁面發布相關消息。請頻繁查看本頁面，以掌握最新資訊。