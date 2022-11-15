Slack 轉包處理商 (已封存)

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2022 年 11 月 15 日

為支援提供 Slack 服務，Slack Technologies, LLC (或下列關係企業) 可能委由轉包處理商存取特定客戶資料 (以下稱「轉包處理商」)。本頁面提供有關轉包處理商身分、所在地點及功能的重要資訊。本頁面使用但未定義的用語，應適用客戶服務條款 (或適用情形下，客戶與 Slack 或 Slack 關係企業訂立的替代書面協議) (以下稱「合約」) 所載定義。

第三方

Slack 目前採用第三方轉包處理商提供基礎架構服務，以及協助我們提供客戶支援及電子郵件通知。Slack 在委託第三方轉包處理商前，均已針對其隱私、安全及保密措施完成盡職調查，並就其執行適用義務共同簽訂合約。

基礎架構協同處理者

Slack 可能委由以下轉包處理商託管客戶資料，或提供協助服務運作的其他基礎架構：

實體名稱處理目的轉包處理商所在地點其他詳細資料
Amazon Web Services, Inc.第三方託管服務供應商
  • United States
  • 澳洲
  • 加拿大
  • 法國
  • 德國
  • 印度
  • 日本
  • 南韓
  • 英國
客戶可選取資料區域，但如同說明中心文章所述，特定客戶資料可能儲存於此資料區域以外的地區。德國地區的客戶資料會在法國備份，反之亦然。
Amazon Web Services, Inc.第三方託管服務供應商 可用區域/邊緣伺服器的第三方託管服務供應商
  • United States
  • 澳洲
  • 德國
  • 印度
  • 愛爾蘭
  • 日本
  • 新加坡
  • 南非
  • 英國
為提供優質服務並加快回應速度，客戶資料可能會經由任何邊緣區域傳輸至他處，實際情況會視 Slack 使用者的位置等因素而定。
Google LLC雲端服務供應商United StatesSlack 服務所傳送的電子郵件通知 (例如工作空間邀請) 由 Google Cloud 提供技術支援。

其他協同處理者

Slack 可能採用以下協同處理者執行其他服務功能：

實體名稱處理目的轉包處理商所在地點
Zendesk, Inc.客戶支援工具的第三方服務供應商United States
Cloudfront (Amazon Web Services, Inc.)CDN全球
Fastly, Inc.CDN全球
注意：內容傳遞網路 (簡稱為「CDN」) 的目的在於將服務內容的傳遞過程最佳化。CDN 是常用的分散式服務系統，可加快內容傳遞的速度。請注意，如果 CDN 在表格中標示為「全球」，表示其能在任何國家/地區處理資料，不受客戶的所在位置限制，能為服務的終端使用者提供更完善的支援服務。

Slack 關係企業

Slack 也可能根據客戶或授權使用者的地理位置，以及所提供服務的性質，指派其一或多家關係企業擔任轉包處理商，為客戶提供全部或部分服務。

更新

隨著業務發展與演進，我們委託的轉包處理商也可能有所變動。若與新的轉包處理商合作，我們會盡力在合約規定範圍內通知客戶帳號擁有者，並於本頁面發布相關消息。請頻繁查看本頁面，以掌握最新資訊。