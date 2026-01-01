Ocado Group 焦點大獎主頁橫幅

科技先鋒 Ocado Group 運用生產力平台促進符合直覺的遠端工作型態

「協作精神深植於我們的 DNA 中。無論是處理創新挑戰、實作新的客戶設備，還是支援生產平台，Slack 都能幫助我們的團隊攜手實現目標。」

Ocado Group集團 IT 總監Steve Bottomley

跨國科技公司 Ocado Group 善用 Slack 促進人員、系統、合作夥伴和客戶間符合直覺的工作流程，讓所有人的遠端溝通更為輕鬆方便，因而獲頒 Slack 的卓越獎—英國

該公司成立於 2000 年，最初僅有一個單一房間的辦公室，現在已成長為全球軟體和自動化平台企業，在人工智慧、機器學習和機器人技術等方面皆居於領先地位。他們為全球多間大型雜貨零售商提供頂尖的電子商務、訂單履行和物流解決方案。Ocado Group 從 2015 年開始採用 Slack，至今內部已全面使用，而且更在 2021 年 9 月切換為 Enterprise Grid

為研發、開發及部署最新穎的科技，Ocado Group 員工主要在 Slack 頻道中工作，在這些數位空間中分享重要的意見回饋、數位工具和檔案。透過簡化協作模式，員工可以保持敏捷，還能加速實驗、測試、原型設計等進程，以更快速度推出更優質的產品。

Slack 消除了實體隔閡帶來的限制，讓 Ocado Group 全球各地的團隊擁有自主權，使其可以自行選擇工作地點、時間和方式，以最佳狀態發揮最亮眼的工作表現。在近期的指導委員會協作中，團隊使用 Slack 剪輯以非同步方式開會，將長達數小時的密集會議縮短至多段五分鐘的影片剪輯，並在 Slack 對話串中張貼可作為行動依據的意見回饋。

領導團隊使用剪輯在專用的 Slack 頻道中分享最新資訊，並舉辦有問必答 (AMA) 溝通會議，這兩種作法都有助於在團隊內建立透明的雙向對話、建立信任感，並激發員工對最終工作成果的嚮往。隨著公司規模不斷擴大，為不同時區和時間表的團隊提供協助時，這種非同步的工作方式尤其重要。

透過 Slack 工作流程建立工具整合庫，Ocado Group 得以為團隊提供一切所需，將組織內的各種工作自動化，例如利用工作流程將內部支援請求分類。IT 部門團隊使用 PagerDuty 管理事件，並使用 Jira 處理頻道內的專案更新工作。Ocado Group 隨時都有數百個專案在進行，而為了有效追蹤進度，他們建立工作流程從 Jira 提取更新，直接發布至專案專用的 Slack 頻道；每個團隊都能針對想要優先處理的資訊自訂觸發條件，再由工作流程據此運作。

Ocado Group 也使用依頻道區隔的安全傳訊平台 Slack Connect 與外部合作夥伴和廠商溝通，跨越組織間的界線展開順暢的溝通和交流。

超過 50 名負責推廣 Slack 的人員在公司內部與各部門合作，同時與外部客戶和供應商共事，協助各部門充分運用平台並採納生產力平台，使 Ocado Group 能夠連結各個團隊、合作夥伴和工具。

客戶摘要

產業

科技

公司規模

企業

部門

IT, 營運

精選 Slack 整合

為你呈現更多故事

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力