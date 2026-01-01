科技先鋒 Ocado Group 運用生產力平台促進符合直覺的遠端工作型態

跨國科技公司 Ocado Group 善用 Slack 促進人員、系統、合作夥伴和客戶間符合直覺的工作流程，讓所有人的遠端溝通更為輕鬆方便，因而獲頒 Slack 的卓越獎—英國。

該公司成立於 2000 年，最初僅有一個單一房間的辦公室，現在已成長為全球軟體和自動化平台企業，在人工智慧、機器學習和機器人技術等方面皆居於領先地位。他們為全球多間大型雜貨零售商提供頂尖的電子商務、訂單履行和物流解決方案。Ocado Group 從 2015 年開始採用 Slack，至今內部已全面使用，而且更在 2021 年 9 月切換為 Enterprise Grid。

為研發、開發及部署最新穎的科技，Ocado Group 員工主要在 Slack 頻道中工作，在這些數位空間中分享重要的意見回饋、數位工具和檔案。透過簡化協作模式，員工可以保持敏捷，還能加速實驗、測試、原型設計等進程，以更快速度推出更優質的產品。

Slack 消除了實體隔閡帶來的限制，讓 Ocado Group 全球各地的團隊擁有自主權，使其可以自行選擇工作地點、時間和方式，以最佳狀態發揮最亮眼的工作表現。在近期的指導委員會協作中，團隊使用 Slack 剪輯以非同步方式開會，將長達數小時的密集會議縮短至多段五分鐘的影片剪輯，並在 Slack 對話串中張貼可作為行動依據的意見回饋。

領導團隊使用剪輯在專用的 Slack 頻道中分享最新資訊，並舉辦有問必答 (AMA) 溝通會議，這兩種作法都有助於在團隊內建立透明的雙向對話、建立信任感，並激發員工對最終工作成果的嚮往。隨著公司規模不斷擴大，為不同時區和時間表的團隊提供協助時，這種非同步的工作方式尤其重要。

透過 Slack 工作流程建立工具和整合庫，Ocado Group 得以為團隊提供一切所需，將組織內的各種工作自動化，例如利用工作流程將內部支援請求分類。IT 部門團隊使用 PagerDuty 管理事件，並使用 Jira 處理頻道內的專案更新工作。Ocado Group 隨時都有數百個專案在進行，而為了有效追蹤進度，他們建立工作流程從 Jira 提取更新，直接發布至專案專用的 Slack 頻道；每個團隊都能針對想要優先處理的資訊自訂觸發條件，再由工作流程據此運作。

Ocado Group 也使用依頻道區隔的安全傳訊平台 Slack Connect 與外部合作夥伴和廠商溝通，跨越組織間的界線展開順暢的溝通和交流。

超過 50 名負責推廣 Slack 的人員在公司內部與各部門合作，同時與外部客戶和供應商共事，協助各部門充分運用平台並採納生產力平台，使 Ocado Group 能夠連結各個團隊、合作夥伴和工具。