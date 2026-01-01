ocado-group-spotlight-hero

생산성 플랫폼을 통해 직관적인 원격 근무를 지원하는 선구적 기술 기업, Ocado Group

“협업은 저희 DNA에 새겨져 있습니다. 혁신과 관련된 어려움에 대처하는 일이든, 새 고객 시설을 구현하는 일이든 또는 생산 플랫폼을 지원하는 일이든, Slack은 저희 팀이 함께 일하며 성과를 내도록 도와줍니다.”

Ocado Group그룹 IT 디렉터Steve Bottomley

글로벌 기술 기업인 Ocado Group은 Slack을 사용하여 직원, 시스템, 파트너 및 고객 간의 원활한 원격 커뮤니케이션과 직관적인 워크플로를 지원하여 Slack의 글로벌 엑설런스 어워드(영국)를 수상했습니다. 

2000년, 한 칸짜리 사무실에서 시작한 이 회사는 이제 전 세계적인 소프트웨어 및 자동화 플랫폼 기업으로 성장했으며 인공 지능, 머신러닝 및 로봇 공학 부문에서 앞선 역량을 갖추고 있습니다. Ocado Group은 세계에서 가장 큰 식료품 소매 기업 중 몇 곳에 최첨단 전자 상거래, 조달 및 물류 솔루션을 제공합니다. 또한, 2015년에 처음으로 Slack을 도입하여 이제 전사적으로 사용하고 있으며, 2021년 9월에는 Enterprise Grid로 전환했습니다.

가장 혁신적인 기술을 구축하고 개발하고 배포하기 위해, Ocado Group의 직원들은 중요한 피드백, 디지털 도구 및 파일을 공유하는 디지털 공간인 Slack 채널에서 주로 일합니다. 협업을 간소화함으로써 직원들은 민첩성을 유지하며 실험, 테스트 및 프로토타입 생성을 통해 더 나은 제품을 더 빠르게 만들 수 있습니다.

물리적 사무실 벽의 한계를 없애주는 Slack 덕분에 Ocado Group의 전 세계 팀들은 각자 원하는 장소, 시간과 방법을 선택해 최고의 성과를 낼 수 있는 자율성을 갖추게 되었습니다. 최근 운영 위원회의 협업에서 팀은 Slack 클립을 이용해 비동기식으로 모임을 가졌고, 한 시간씩 걸리던 피곤한 회의를 5분 길이의 동영상 클립으로 줄이고 Slack 스레드에 실행 가능한 피드백을 게시할 수 있었습니다.

리더십 팀은 클립을 사용하여 전용 Slack 채널에 업데이트를 공유하고, 무엇이든 물어보세요(AMA) 채팅을 진행했습니다. 두 가지 모두 팀과 투명한 양방향 대화를 구축하고 신뢰를 쌓으며 최근의 성과를 함께 축하할 수 있게 해 주었습니다. 회사가 확장됨에 따라 이러한 비동기식 업무 방식은 다양한 시간대와 일정에 걸쳐 팀을 지원하는 데 매우 중요합니다.

Ocado Group은 Slack의 워크플로 빌더통합 라이브러리를 통해 팀들이 조직 전반에서 작업을 자동화하도록 지원하고 있습니다. 예를 들어, 한 워크플로는 내부 지원 요청을 처리하는 데 도움을 줍니다. IT 팀에서는 PagerDuty로 문제를 관리하고 Jira로 채널 내 프로젝트 업데이트를 처리합니다. Ocado Group은 언제든 수백 개의 프로젝트를 추적할 수 있도록 Jira의 업데이트를 바로 프로젝트별 Slack 채널로 가져오는 워크플로를 만들었습니다. 이는 각 팀이 우선시하고자 하는 정보에 맞춰 설정한 트리거를 기반으로 작동됩니다.

또한 Ocado Group은 Slack Connect를 사용하여 안전한 채널 기반 메시징을 외부 파트너 및 벤더에게 확장하여 조직을 넘나드는 원활한 커뮤니케이션을 지원합니다.

50명 이상의 Slack 챔피언들이 내부적으로는 여러 부서에 걸쳐, 외부적으로는 고객 및 공급업체와 협업하며 다양한 부서가 플랫폼을 최대한 활용하고 생산성 플랫폼을 도입하도록 지원함으로써 Ocado Group이 팀, 파트너 및 도구와 연결되도록 도와줍니다.

고객 요약

업종

기술

회사 규모

엔터프라이즈

부서

IT, 운영

인기 Slack 통합

나를 위한 스토리

KT, Slack으로 만드는 개발 환경 허브, 더 빨라진 협업, 열린 조직문화

리디, Slack을 통해 일하는 속도를 재정의하다

Slack으로 최첨단 전기차의 혁신을 이끄는 Rivian

Slack은 CJ온스타일의 장애 컨트롤 타워입니다

KT, Slack으로 만드는 개발 환경 허브, 더 빨라진 협업, 열린 조직문화

리디, Slack을 통해 일하는 속도를 재정의하다

Slack으로 최첨단 전기차의 혁신을 이끄는 Rivian

Slack은 CJ온스타일의 장애 컨트롤 타워입니다