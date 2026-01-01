생산성 플랫폼을 통해 직관적인 원격 근무를 지원하는 선구적 기술 기업, Ocado Group

글로벌 기술 기업인 Ocado Group은 Slack을 사용하여 직원, 시스템, 파트너 및 고객 간의 원활한 원격 커뮤니케이션과 직관적인 워크플로를 지원하여 Slack의 글로벌 엑설런스 어워드(영국)를 수상했습니다.

2000년, 한 칸짜리 사무실에서 시작한 이 회사는 이제 전 세계적인 소프트웨어 및 자동화 플랫폼 기업으로 성장했으며 인공 지능, 머신러닝 및 로봇 공학 부문에서 앞선 역량을 갖추고 있습니다. Ocado Group은 세계에서 가장 큰 식료품 소매 기업 중 몇 곳에 최첨단 전자 상거래, 조달 및 물류 솔루션을 제공합니다. 또한, 2015년에 처음으로 Slack을 도입하여 이제 전사적으로 사용하고 있으며, 2021년 9월에는 Enterprise Grid로 전환했습니다.

가장 혁신적인 기술을 구축하고 개발하고 배포하기 위해, Ocado Group의 직원들은 중요한 피드백, 디지털 도구 및 파일을 공유하는 디지털 공간인 Slack 채널에서 주로 일합니다. 협업을 간소화함으로써 직원들은 민첩성을 유지하며 실험, 테스트 및 프로토타입 생성을 통해 더 나은 제품을 더 빠르게 만들 수 있습니다.

물리적 사무실 벽의 한계를 없애주는 Slack 덕분에 Ocado Group의 전 세계 팀들은 각자 원하는 장소, 시간과 방법을 선택해 최고의 성과를 낼 수 있는 자율성을 갖추게 되었습니다. 최근 운영 위원회의 협업에서 팀은 Slack 클립을 이용해 비동기식으로 모임을 가졌고, 한 시간씩 걸리던 피곤한 회의를 5분 길이의 동영상 클립으로 줄이고 Slack 스레드에 실행 가능한 피드백을 게시할 수 있었습니다.

리더십 팀은 클립을 사용하여 전용 Slack 채널에 업데이트를 공유하고, 무엇이든 물어보세요(AMA) 채팅을 진행했습니다. 두 가지 모두 팀과 투명한 양방향 대화를 구축하고 신뢰를 쌓으며 최근의 성과를 함께 축하할 수 있게 해 주었습니다. 회사가 확장됨에 따라 이러한 비동기식 업무 방식은 다양한 시간대와 일정에 걸쳐 팀을 지원하는 데 매우 중요합니다.

Ocado Group은 Slack의 워크플로 빌더와 통합 라이브러리를 통해 팀들이 조직 전반에서 작업을 자동화하도록 지원하고 있습니다. 예를 들어, 한 워크플로는 내부 지원 요청을 처리하는 데 도움을 줍니다. IT 팀에서는 PagerDuty로 문제를 관리하고 Jira로 채널 내 프로젝트 업데이트를 처리합니다. Ocado Group은 언제든 수백 개의 프로젝트를 추적할 수 있도록 Jira의 업데이트를 바로 프로젝트별 Slack 채널로 가져오는 워크플로를 만들었습니다. 이는 각 팀이 우선시하고자 하는 정보에 맞춰 설정한 트리거를 기반으로 작동됩니다.

또한 Ocado Group은 Slack Connect를 사용하여 안전한 채널 기반 메시징을 외부 파트너 및 벤더에게 확장하여 조직을 넘나드는 원활한 커뮤니케이션을 지원합니다.

50명 이상의 Slack 챔피언들이 내부적으로는 여러 부서에 걸쳐, 외부적으로는 고객 및 공급업체와 협업하며 다양한 부서가 플랫폼을 최대한 활용하고 생산성 플랫폼을 도입하도록 지원함으로써 Ocado Group이 팀, 파트너 및 도구와 연결되도록 도와줍니다.