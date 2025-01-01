技术先驱 Ocado Group 借工作效率管理平台加速实现远程工作模式

全球科技公司 Ocado Group 荣获 Slack 的卓越奖（英国），这一奖项旨在表彰该公司使用 Slack 在人员、系统、合作伙伴和客户之间轻松实现远程沟通，打造直观的工作流程。

在 2000 年，Ocado Group 从一间办公室起家，如今已成为一家在人工智能、机器学习和机器人技术领域具备多项领先优势的全球软件和自动化平台公司。该公司为全球最大的一些杂货零售商提供尖端的电子商务、运营和物流解决方案。Ocado Group 于 2015 年开始采用 Slack，如今已在整个公司范围内广泛应用，并于 2021 年 9 月改用 Enterprise Grid。

为了构建、开发和部署最具创新性的技术，Ocado Group 的员工都主要在 Slack 频道中完成工作，这些频道无疑是共享重要反馈、数字工具和文件的数字空间。通过精简协作流程，员工既可以保持敏捷性，又能够通过试验、测试和原型设计更快地执行更好的产品。

Slack 消除了实体墙的重重限制，让 Ocado Group 的全球团队能够自主地在方便的地点和时间，用自己喜欢的方式出色完成工作。在指导委员会最近的一次协作中，这一团队使用 Slack 剪辑进行了非同步式的会议，将长达一小时的集中会议缩短为 5 分钟的视频剪辑，并在 Slack 消息列中发布切实可行的反馈。

领导团队使用剪辑在专用的 Slack 频道中分享最新进展，并进行了您问我答 (AMA) 聊天，这两种方式都有助于与团队建立透明的双向对话渠道，培养信任关系，让员工鼓足干劲，努力取得新成果。随着公司规模的扩大，这种异步工作方式对于支持跨时区和不同时间段的团队尤其重要。

借助 Slack 的工作流程构建器和集成库，Ocado Group 为团队全面赋能，让他们能够在整个组织内自动执行任务。例如，一个工作流程就可以完成对内部支持请求的分类。在 IT 部门，团队使用 PagerDuty 管理事件，并使用 Jira 处理频道内项目的更新。为了随时跟踪 Ocado Group 的数百个项目，该团队创建了一个工作流程，可以将 Jira 中的更新内容直接推送到项目特定的 Slack 频道；这些都是基于每个团队想要优先处理的信息定制的触发器。

此外，Ocado Group 还使用 Slack Connect 向外部合作伙伴和供应商推广这个基于频道的安全消息传递平台，以促进跨组织边界的无缝沟通。

在公司内部的不同部门之间，以及与客户和供应商的外部合作中，有 50 多位 Slack 倡导者负责帮助各个部门充分利用 Slack 这个平台，积极采用工作效率管理平台，从而确保 Ocado Group 能够将团队、合作伙伴和工具都关联起来。