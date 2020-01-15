Slack 轉包處理商 (已封存)
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
生效日期：2020 年 1 月 15 日
為支援 Slack 服務，Slack Technologies, LLC (或下列關係企業) 可能採用資料處理者存取特定客戶資料 (以下稱「協同處理者」)。本頁面提供有關協同處理者身分、所在地點及功能的重要資訊。本頁面未定義的用語，應適用客戶服務條款或客戶與 Slack 訂立的替代書面協議 (以下稱「合約」) 所載定義。
第三方
Slack 目前採用第三方協同處理者提供基礎架構服務，或協助我們提供客戶支援及電子郵件通知。Slack 在委託第三方協同處理者前，均針對其隱私、安全及保密措施進行盡職調查，並簽訂涵蓋相關義務的合約。
基礎架構協同處理者
Slack 可能採用以下協同處理者管理客戶資料，或提供協助服務運作的其他基礎架構：
|實體名稱
|協同處理作業
|所在國家
|Amazon Web Services, Inc.
|雲端服務供應商
|United States
|Google LLC
|雲端服務供應商
|United States
其他協同處理者
Slack 可能採用以下協同處理者執行其他服務功能：
|實體名稱
|協同處理作業
|所在國家
|Zendesk, Inc.
|雲端型客戶支援服務
|United States
Slack 關係企業
Slack 亦可能根據客戶或授權使用者所在地區，以及所提供服務的性質，指派其關係企業擔任協同處理者，為客戶提供全部或部分服務。
更新
隨著業務發展與演進，我們委託的協同處理者亦可能變更。若有新協同處理者，我們將盡力在合約規定範圍內，通知客戶帳號擁有者，並張貼於本頁面。請隨時查看本頁是否更新。