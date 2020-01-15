本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2020 年 1 月 15 日

為支援 Slack 服務，Slack Technologies, LLC (或下列關係企業) 可能採用資料處理者存取特定客戶資料 (以下稱「協同處理者」)。本頁面提供有關協同處理者身分、所在地點及功能的重要資訊。本頁面未定義的用語，應適用客戶服務條款或客戶與 Slack 訂立的替代書面協議 (以下稱「合約」) 所載定義。

第三方

Slack 目前採用第三方協同處理者提供基礎架構服務，或協助我們提供客戶支援及電子郵件通知。Slack 在委託第三方協同處理者前，均針對其隱私、安全及保密措施進行盡職調查，並簽訂涵蓋相關義務的合約。

基礎架構協同處理者

Slack 可能採用以下協同處理者管理客戶資料，或提供協助服務運作的其他基礎架構：

實體名稱 協同處理作業 所在國家 Amazon Web Services, Inc. 雲端服務供應商 United States Google LLC 雲端服務供應商 United States

其他協同處理者

Slack 可能採用以下協同處理者執行其他服務功能：

實體名稱 協同處理作業 所在國家 Zendesk, Inc. 雲端型客戶支援服務 United States

Slack 關係企業

Slack 亦可能根據客戶或授權使用者所在地區，以及所提供服務的性質，指派其關係企業擔任協同處理者，為客戶提供全部或部分服務。

更新

隨著業務發展與演進，我們委託的協同處理者亦可能變更。若有新協同處理者，我們將盡力在合約規定範圍內，通知客戶帳號擁有者，並張貼於本頁面。請隨時查看本頁是否更新。