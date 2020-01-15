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Gültig ab 15. Januar 2020

Zur Unterstützung der Bereitstellung unserer Services kann Slack Technologies, LLC (oder eines seiner unten aufgelisteten verbundenen Unternehmen) Datenverarbeiter mit Zugriff auf bestimmte Kundendaten (jeder ein „Unterauftragsverarbeiter“) hinzuziehen und nutzen. Diese Seite bietet wichtige Informationen über die Identität, den Standort und die Rolle jedes Unterauftragsverarbeiters. Auf dieser Seite verwendete, aber nicht definierte Begriffe haben die Bedeutung, die in den Nutzungsbedingungen für Kunden oder einer vorrangigen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Kunden und Slack (der „Vereinbarung“) festgelegt ist.

Dritte

Slack nutzt derzeit externe Unterauftragsverarbeiter für Infrastruktur-Services und um uns bei der Bereitstellung von Kunden-Support und E-Mail-Benachrichtigungen zu unterstützen. Vor dem Hinzuziehen eines jedweden externen Unterauftragsverarbeiters lässt Slack die gebührende Sorgfalt walten, um dessen Datenschutz-, Sicherheits- und Vertraulichkeitspraktiken zu beurteilen, und schließt eine Vereinbarung über die für diesen geltenden Verpflichtungen ab.

Unterauftragsverarbeiter für Infrastruktur

Slack kann folgende Unterauftragsverarbeiter für das Hosting von Kundendaten oder die Bereitstellung sonstiger Infrastruktur nutzen, die die Bereitstellung unserer Services unterstützt.

Name der Organisation Aktivitäten im Rahmen der Unterauftragsverarbeitung Land der Organisation Amazon Web Services, Inc. Cloud-Service-Anbieter USA Google LLC Cloud-Service-Anbieter USA

Sonstige Unterauftragsverarbeiter

Slack kann folgende Unterauftragsverarbeiter für die Bereitstellung sonstiger Funktionen des Service einsetzen:

Name der Organisation Aktivitäten im Rahmen der Unterauftragsverarbeitung Land der Organisation Zendesk, Inc. Cloud-basierte Services im Bereich Kunden-Support USA

Verbundene Unternehmen von Slack

Abhängig vom geographischen Standort eines Kunden oder dessen Autorisierten Benutzern sowie von der Art der bereitgestellten Services kann Slack außerdem eines oder mehrere der verbundenen Unternehmen als Unterauftragsverarbeiter für die Bereitstellung einiger oder aller der einem Kunden gebotenen Services hinzuziehen.

Updates

Im Rahmen des Wachstums und der Entwicklung unseres Unternehmens können sich auch die von uns beauftragen Unterauftragsverarbeiter ändern. Wir werden uns bemühen, den Inhaber des Kunden-Accounts in dem Maße über etwaige neue Unterauftragsverarbeiter zu informieren, in dem dies gemäß der Vereinbarung erforderlich ist, sowie derartige Updates auch hier veröffentlichen. Bitte schaue hier regelmäßig nach Updates.