Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Date d’entrée en vigueur : le 15 janvier 2020

Afin d’assurer la prestation de nos services, Slack Technologies, LLC (ou un de ses partenaires dont vous trouverez la liste ci-dessous) peut avoir recours à des processeurs de données qui ont accès à un certain nombre de données client (chacun d’entre-eux étant un « sous-processeur »). Cette page contient des informations importantes sur l’identité, la localisation et le rôle de chaque sous-processeur. Les termes utilisés sur cette page qui ne sont pas explicités ont une signification telle que spécifiée dans les Conditions d’utilisation client ou dans l’accord écrit entre le Client et Slack qui les remplace (l’« Accord »).

Tierces parties

Slack utilise actuellement des sous-processeurs tiers pour fournir des services d’infrastructure et pour nous aider à assurer l’assistance client et fournir les notifications par e-mail. Avant de recourir aux services d’un sous-processeur tiers, Slack évalue rigoureusement ses pratiques de confidentialité et de sécurité et conclut un accord mettant en œuvre ses obligations applicables.

Sous-processeurs d’infrastructure

Slack peut utiliser les sous-processeurs suivants pour héberger les données client ou fournir d’autres infrastructures nous aidant à assurer nos services :

Nom de l’entité Activités de sous-traitance Pays de l’entité Amazon Web Services, Inc. Fournisseur de services cloud États-Unis Google LLC Fournisseur de services cloud États-Unis

Autres sous-processeurs

Slack peut être amené à utiliser les sous-processeurs suivants pour exécuter d’autres fonctionnalités incluses dans ses services :

Nom de l’entité Activités de sous-traitance Pays de l’entité Zendesk, Inc. Services d’assistance client sur le cloud États-Unis

Sociétés affiliées de Slack

Selon l’emplacement géographique d’un client ou de ses utilisateurs autorisés d’une part, et la nature des services fournis d’autre part, Slack peut également avoir recours à une ou plusieurs de ses Sociétés affiliées à titre de Sous-traitant(s) ultérieur(s) pour fournir la totalité ou une partie des services qui ont fait l’objet d’un accord entre Slack et le client

Mises à jour

À mesure que notre entreprise se développe et évolue, les Sous-traitants ultérieurs que nous engageons peuvent également changer. Nous nous efforcerons de fournir au propriétaire d’un compte client un avis concernant tout nouveau Sous-traitant ultérieur dans la mesure requise conformément à l’accord, ainsi qu’en publiant ces mises à jour ici. Veuillez consulter les mises à jour fréquemment.