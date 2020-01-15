Slack et ses sous-processeurs (archivé)
Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.
Date d’entrée en vigueur : le 15 janvier 2020
Afin d’assurer la prestation de nos services, Slack Technologies, LLC (ou un de ses partenaires dont vous trouverez la liste ci-dessous) peut avoir recours à des processeurs de données qui ont accès à un certain nombre de données client (chacun d’entre-eux étant un « sous-processeur »). Cette page contient des informations importantes sur l’identité, la localisation et le rôle de chaque sous-processeur. Les termes utilisés sur cette page qui ne sont pas explicités ont une signification telle que spécifiée dans les Conditions d’utilisation client ou dans l’accord écrit entre le Client et Slack qui les remplace (l’« Accord »).
Tierces parties
Slack utilise actuellement des sous-processeurs tiers pour fournir des services d’infrastructure et pour nous aider à assurer l’assistance client et fournir les notifications par e-mail. Avant de recourir aux services d’un sous-processeur tiers, Slack évalue rigoureusement ses pratiques de confidentialité et de sécurité et conclut un accord mettant en œuvre ses obligations applicables.
Sous-processeurs d’infrastructure
Slack peut utiliser les sous-processeurs suivants pour héberger les données client ou fournir d’autres infrastructures nous aidant à assurer nos services :
|Nom de l’entité
|Activités de sous-traitance
|Pays de l’entité
|Amazon Web Services, Inc.
|Fournisseur de services cloud
|États-Unis
|Google LLC
|Fournisseur de services cloud
|États-Unis
Autres sous-processeurs
Slack peut être amené à utiliser les sous-processeurs suivants pour exécuter d’autres fonctionnalités incluses dans ses services :
|Nom de l’entité
|Activités de sous-traitance
|Pays de l’entité
|Zendesk, Inc.
|Services d’assistance client sur le cloud
|États-Unis
Sociétés affiliées de Slack
Selon l’emplacement géographique d’un client ou de ses utilisateurs autorisés d’une part, et la nature des services fournis d’autre part, Slack peut également avoir recours à une ou plusieurs de ses Sociétés affiliées à titre de Sous-traitant(s) ultérieur(s) pour fournir la totalité ou une partie des services qui ont fait l’objet d’un accord entre Slack et le client
Mises à jour
À mesure que notre entreprise se développe et évolue, les Sous-traitants ultérieurs que nous engageons peuvent également changer. Nous nous efforcerons de fournir au propriétaire d’un compte client un avis concernant tout nouveau Sous-traitant ultérieur dans la mesure requise conformément à l’accord, ainsi qu’en publiant ces mises à jour ici. Veuillez consulter les mises à jour fréquemment.