Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 15 gennaio 2020

Per supportare la fornitura dei Servizi, Slack Technologies, LLC. (o una delle sue consociate elencate di seguito) può incaricare e utilizzare entità per l’elaborazione dei dati con accesso a determinati Dati del cliente (ciascuno, un “Sub-incaricato”). In questa pagina sono contenute informazioni importanti sull’identità, l’ubicazione e il ruolo di ogni Sub-incaricato. I termini utilizzati in questa pagina, ma non definiti, hanno il significato stabilito nelle Condizioni d’uso per il Cliente o sostituiscono l’accordo scritto tra il Cliente e Slack (il “Contratto”).

Terze parti

Slack attualmente si avvale di Sub-incaricati di terze parti per fornire servizi di infrastruttura e di assistenza clienti e per inviare notifiche e-mail. Prima di avvalersi di qualsiasi Sub-incaricato di terze parti, Slack esegue processi di due diligence per valutare le loro procedure in materia di privacy, sicurezza e riservatezza e stipula un accordo che definisce gli obblighi applicabili.

Sub-incaricati per le infrastrutture

Slack può utilizzare i Sub-incaricati seguenti per ospitare i Dati del cliente o fornire altre infrastrutture per la distribuzione dei propri servizi:

Nome entità Attività del Sub-incaricato Paese entità Amazon Web Services, Inc. Provider di servizi cloud Stati Uniti Google LLC Provider di servizi cloud Stati Uniti

Altri Sub-incaricati

Slack può avvalersi dei Sub-incaricati seguenti per eseguire altre funzioni dei Servizi:

Nome entità Attività del Sub-incaricato Paese entità Zendesk, Inc. Servizi di supporto al cliente basati sul cloud Stati Uniti

Aziende affiliate a Slack

A seconda della posizione geografica di un Cliente o dei suoi Utenti autorizzati e della natura dei Servizi forniti, Slack può anche avvalersi di una o più delle proprie Consociate in qualità di Sub-incaricato per distribuire alcuni o tutti i Servizi a un Cliente.

Aggiornamenti

Con la crescita dell’azienda, anche i Sub-incaricati di cui Slack si avvale possono cambiare. Slack si impegnerà a comunicare al proprietario dell’account del Cliente eventuali nuovi Sub-incaricati nella misura richiesta dal Contratto, oltre a pubblicare tali aggiornamenti qui. Controllare di frequente la presenza di aggiornamenti.