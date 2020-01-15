Entrada en vigor: 15 de enero de 2020

Para apoyar la prestación de nuestros servicios, Slack Technologies, LLC. (o uno de sus afiliados mencionados más adelante) puede participar y utilizar procesadores de datos con acceso a ciertos datos de los clientes (cada uno, un "Subencargado"). Esta página proporciona información importante acerca de la identidad, ubicación y función de cada Subencargado. Los términos que se utilizan en esta página, pero que no presentan definición, tienen el significado establecido en las Condiciones de Servicio al Cliente o sustituyen el acuerdo por escrito entre el cliente y Slack (el "Acuerdo") .

Terceros

Actualmente, Slack utiliza Subencargados de terceros para proporcionar servicios de infraestructura y para ayudarnos a brindar atención al cliente y notificaciones por correo electrónico. Antes de contratar un Subencargado tercero, Slack realiza la diligencia debida para evaluar sus prácticas de privacidad, seguridad y confidencialidad y celebra un acuerdo que implementa sus obligaciones aplicables.

Subencargados de infraestructura

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para alojar los datos del cliente o proporcionar otras infraestructuras que ayuden con la prestación de nuestros servicios:

Nombre de la entidad Actividades del Subencargado ¨País de la entidad Amazon Web Services, Inc. Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos Google LLC Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos

Otros subencargados

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para realizar otras funciones de servicio:

Nombre de la entidad Actividades del Subencargado ¨País de la entidad Zendesk, Inc. Servicios de atención al cliente en la nube Estados Unidos

Afiliados de Slack

Dependiendo de la ubicación geográfica de un Cliente o de sus Usuarios autorizados, y de la naturaleza de los Servicios prestados, Slack también puede involucrar a uno o más de sus Afiliados como Subencargados para entregar parte o la totalidad de los Servicios prestados a un Cliente.

Actualizaciones

Conforme nuestra empresa crece y evoluciona, los Subencargados que utilizamos también pueden cambiar. Nos esforzaremos para notificar al propietario de la cuenta del Cliente sobre cualquier Subencargado nuevo en la medida requerida según el Acuerdo, junto con la publicación de dichas actualizaciones aquí. Por favor, verifica con frecuencia si hay actualizaciones.