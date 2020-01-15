Data de entrada em vigor: 15 de janeiro de 2020

Para dar suporte à entrega de nossos Serviços, a Slack Technologies, LLC (ou uma de suas Afiliadas listadas abaixo), poderá envolver e usar processadores de dados com acesso a determinados Dados de usuários (cada um é um "Subprocessador"). Esta página apresenta informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada Subprocessador. Os termos usados nesta página, mas não descritos, são definidos nos Termos de Serviço do Cliente ou no contrato escrito substituto entre o Cliente e o Slack (o "Contrato").

Terceiros

O Slack atualmente usa Subprocessadores terceirizados para fornecer serviços de infraestrutura, além de nos ajudar a prestar suporte ao cliente e enviar notificações por e-mail. Antes de envolver Subprocessadores terceirizados, o Slack realiza uma avaliação cuidadosa de suas práticas de privacidade, segurança e confidencialidade e executa um contrato implementando todas as obrigações aplicáveis.

Subprocessadores de infraestrutura

O Slack pode usar os seguintes Subprocessadores para hospedar Dados do Cliente ou fornecer outros serviços de infraestrutura que ajudam na prestação dos nossos Serviços:

Nome da entidade Atividades de subprocessamento País da entidade Amazon Web Services, Inc. Provedor de serviços em nuvem Estados Unidos Google LLC Provedor de serviços em nuvem Estados Unidos

Outros subprocessadores

O Slack pode usar os seguintes subprocessadores para realizar outras funções do Serviço:

Nome da entidade Atividades de subprocessamento País da entidade Zendesk, Inc. Serviço de atendimento ao cliente em nuvem Estados Unidos

Afiliadas do Slack

Dependendo da localização geográfica de um Cliente ou de seus Usuários autorizados e da natureza dos Serviços prestados, o Slack também pode envolver uma ou mais das Afiliadas como Subprocessadores para fornecer alguns ou todos os Serviços prestados a um Cliente

Atualizações

À medida que nossos negócios crescem e evoluem, nossos Subprocessadores também podem mudar. Nós nos esforçaremos para fornecer um aviso ao proprietário da conta do Cliente sobre novos Subprocessadores na medida necessária conforme este Contrato, junto com a publicação dessas atualizações aqui. Verifique com frequência para ficar por dentro das atualizações.