Subprocessadores do Slack (Arquivado)
Data de entrada em vigor: 15 de janeiro de 2020
Para dar suporte à entrega de nossos Serviços, a Slack Technologies, LLC (ou uma de suas Afiliadas listadas abaixo), poderá envolver e usar processadores de dados com acesso a determinados Dados de usuários (cada um é um "Subprocessador"). Esta página apresenta informações importantes sobre a identidade, a localização e a função de cada Subprocessador. Os termos usados nesta página, mas não descritos, são definidos nos Termos de Serviço do Cliente ou no contrato escrito substituto entre o Cliente e o Slack (o "Contrato").
Terceiros
O Slack atualmente usa Subprocessadores terceirizados para fornecer serviços de infraestrutura, além de nos ajudar a prestar suporte ao cliente e enviar notificações por e-mail. Antes de envolver Subprocessadores terceirizados, o Slack realiza uma avaliação cuidadosa de suas práticas de privacidade, segurança e confidencialidade e executa um contrato implementando todas as obrigações aplicáveis.
Subprocessadores de infraestrutura
O Slack pode usar os seguintes Subprocessadores para hospedar Dados do Cliente ou fornecer outros serviços de infraestrutura que ajudam na prestação dos nossos Serviços:
|Nome da entidade
|Atividades de subprocessamento
|País da entidade
|Amazon Web Services, Inc.
|Provedor de serviços em nuvem
|Estados Unidos
|Google LLC
|Provedor de serviços em nuvem
|Estados Unidos
Outros subprocessadores
O Slack pode usar os seguintes subprocessadores para realizar outras funções do Serviço:
|Nome da entidade
|Atividades de subprocessamento
|País da entidade
|Zendesk, Inc.
|Serviço de atendimento ao cliente em nuvem
|Estados Unidos
Afiliadas do Slack
Dependendo da localização geográfica de um Cliente ou de seus Usuários autorizados e da natureza dos Serviços prestados, o Slack também pode envolver uma ou mais das Afiliadas como Subprocessadores para fornecer alguns ou todos os Serviços prestados a um Cliente
Atualizações
À medida que nossos negócios crescem e evoluem, nossos Subprocessadores também podem mudar. Nós nos esforçaremos para fornecer um aviso ao proprietário da conta do Cliente sobre novos Subprocessadores na medida necessária conforme este Contrato, junto com a publicação dessas atualizações aqui. Verifique com frequência para ficar por dentro das atualizações.