En vigor: 15 de enero de 2020

Para respaldar la prestación de nuestros servicios, Slack Technologies, LLC (o una de sus Afiliadas mencionadas más adelante) puede participar y utilizar encargados del procesamiento de datos con acceso a ciertos Datos del cliente (cada uno referido aquí como un "Subencargado"). En esta página se proporciona información importante acerca de la identidad, la ubicación y el rol de cada Subencargado. Los términos que se utilizan en esta página, pero que no presentan definición, tienen el significado establecido en los Términos de servicio del cliente o sustituyen el acuerdo por escrito entre el Cliente y Slack (en adelante, el "Acuerdo").

Terceros

Actualmente, Slack utiliza Subencargados externos para proporcionar servicios de infraestructura y para ayudarnos a brindar atención al cliente y notificaciones por correo electrónico. Antes de contratar a un Subencargado externo, Slack realiza la diligencia debida para evaluar sus prácticas de privacidad, seguridad y confidencialidad, y celebra un acuerdo que implementa sus obligaciones aplicables.

Subencargados de infraestructura

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para alojar los datos del cliente o proporcionar otras infraestructuras que ayuden con la prestación de nuestros servicios:

Nombre de la entidad Actividades del Subencargado País de la entidad Amazon Web Services, Inc. Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos Google LLC Proveedor de servicios en la nube Estados Unidos

Otros Subencargados

Slack puede utilizar los siguientes Subencargados para realizar otras funciones de servicio:

Nombre de la entidad Actividades del Subencargado País de la entidad Zendesk, Inc. Servicios de atención al cliente en la nube Estados Unidos

Afiliadas de Slack

Según la ubicación geográfica de un Cliente o sus Usuarios autorizados, y la naturaleza de los Servicios prestados, Slack también puede valerse de una o más de sus Afiliadas con carácter de Subencargado para brindar la totalidad o una parte de los Servicios prestados a un Cliente:

Actualizaciones

A medida que nuestra empresa crece y evoluciona, los Subencargados que utilizamos también pueden cambiar. Nos esforzaremos para proporcionar al propietario de la cuenta del Cliente una notificación sobre cualquier Subencargado nuevo en la medida requerida por el Acuerdo, junto con la publicación de dichas actualizaciones aquí. Consulte con frecuencia las actualizaciones.