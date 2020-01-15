본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2020년 1월 15일

서비스 제공을 지원하기 위해 Slack Technologies, LCC(또는 아래에 나와 있는 계열사 중 하나)는 일부 고객 데이터에 액세스하여 데이터 프로세서(각각, "보조 처리자")를 사용할 수 있습니다. 이 페이지에서는 각 보조 처리자의 ID, 위치 및 역할에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 이 페이지에서 정의되지 않은 대문자 용어는 고객 서비스 약관에 명시된 의미 또는 고객과 Slack 간에 체결된 서면 계약("계약")을 대체하는 의미를 갖습니다.

제삼자

Slack은 현재 제삼자 보조 처리자를 사용하여 인프라 서비스를 제공하고 고객 지원 및 이메일 알림을 제공합니다. 제삼자 보조 처리자를 사용하기 전에 Slack은 해당 프로세서의 개인 정보 보호, 보안 및 기밀성 관행을 부지런히 평가하고 해당 의무를 이행하는 계약을 체결합니다.

인프라 보조 처리자

Slack은 다음 보조 처리자를 활용하여 고객 데이터를 호스팅하고 서비스 제공에 도움이 되는 다른 인프라를 제공할 수 있습니다.

법인 이름 보조 처리 활동 법인 국가 Amazon Web Services, Inc. 클라우드 서비스 제공업체 미국 Google LLC 클라우드 서비스 제공업체 미국

기타 보조 처리자

Slack에서는 다음 보조 처리자를 활용하여 다른 서비스 기능을 수행할 수 있습니다.

법인 이름 보조 처리 활동 법인 국가 Zendesk, Inc. 클라우드 기반 고객 지원 서비스 미국

Slack 계열사

Slack은 또한 고객 또는 허가된 사용자의 지리적 위치 및 제공되는 서비스의 성격에 따라 하나 이상의 계열사를 보조 처리자로 참여시켜 고객에게 제공하는 서비스 일부 또는 전체를 제공할 수 있습니다.

업데이트

Slack의 비즈니스가 성장하고 발전함에 따라 참여시키는 보조 처리자도 변경될 수 있습니다. 당사는 고객의 계정 소유자에게 계약에 따라 필요한 범위 내에서 새로운 보조 처리자에 대한 통지를 제공하고 여기에 이러한 업데이트를 게시하도록 노력할 것입니다. 업데이트가 있는지 자주 확인해 주십시오.