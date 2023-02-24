Cómo Donut desarrolló una solución basada en Slack que mejora el espíritu de equipo

En noviembre de 2021, el mercado laboral de EE. UU. registró que 4,5 millones de trabajadores cambiaron o dejaron sus trabajos; la cifra más alta registrada hasta la fecha. A esto tampoco ayuda que las conexiones y la satisfacción en el espacio de trabajo supongan un gran reto en la era del teletrabajo en la que vivimos. Resulta complicado llegar a conocer a personas que no ves en la sala de descanso o incluso el ascensor, especialmente si acabas de empezar a trabajar o trabajas en una organización más grande.

Descubre Donut, la aplicación de Slack que fomenta el compañerismo y la colaboración desde cualquier sitio. Lo único que tienes que hacer es unirte a un canal y Donut se encargará del resto: pondrá en contacto a compañeros de equipo que aún no se conozcan de manera automática.

Instalar La aplicación Donut para Slack permite a los usuarios: Presentar de manera automática a los compañeros del equipo en Slack mediante mensajes directos

Romper el hielo entre dos compañeros con temas para iniciar una conversación

Dar pie al diálogo en los canales de Slack con temas de Donut Watercooler

Recordar todos los cumpleaños o aniversarios de trabajo con Donut Celebrations Nota: algunas integraciones solo están disponibles en inglés

“Para crear Donut, preguntamos a las personas dónde se desarrollaba su vida laboral”, dice Dan Manian, director general y cofundador de Donut. “La mayoría de las respuestas mencionaban Slack como el lugar donde se crea el espíritu de equipo, tanto trabajando de forma presencial como en remoto”.

La aplicación Donut para Slack permite a sus usuarios:

Presentar de manera automática a los compañeros del equipo mediante mensajes directos en Slack

Romper el hielo entre dos compañeros con temas para iniciar una conversación

Dar pie al diálogo en los canales de Slack con temas de Watercooler de Donut

Recordar todos los cumpleaños o aniversarios de trabajo con las Celebraciones de Donut

Desde el lanzamiento de la aplicación en 2016, ha creado más de diez millones de conexiones entre 20 000 empresas, incluida Slack. Manian explica por qué Slack fue el lugar idóneo para lanzar Donut y cómo sus compañeros y él investigaron las necesidades de las empresas antes de empezar a codificar.

“Para crear Donut, preguntamos a las personas dónde se desarrollaba su vida laboral. La mayoría de las respuestas mencionaban Slack como el lugar donde tiene lugar la cultura, tanto trabajando de forma presencial como en remoto”. Dan Manian Director general, Donut

La necesidad de relacionarse en el lugar de trabajo en la era digital

Al principio de su carrera, Manian se dedicó a explorar cómo se establecen las conexiones en empresas que crecen rápidamente. “Hay algo especial en esos primeros días donde surge el compañerismo”, afirma. “Luego, con el paso del tiempo, la empres aumenta a 100, 500 o 1000 trabajadores y ves personas en los pasillos que ni siquiera conoces”.

Una vez que Manian y sus compañeros detectaron la necesidad de una aplicación que facilitara la creación de relaciones en el lugar de trabajo a medida que crecían las organizaciones, tuvieron que decidir dónde se ubicaría la aplicación y cómo funcionaría.

“Hablamos con cientos de personas sobre cómo la cultura iba cambiando a medida que sus empresas crecían”, explica. “Estaba claro que Slack era la oficina principal”.

Por eso, el equipo de Donut decidió desarrollar la aplicación en Slack.

Implantación rápida . Al presentar a usuarios desde el mismo sitio en el que trabajan en Slack, Donut facilita y agiliza la participación en programas sociales sin tener que pasar por largos procesos de registro o instalar una nueva aplicación en el móvil.

. Al presentar a usuarios desde el mismo sitio en el que trabajan en Slack, Donut facilita y agiliza la participación en programas sociales sin tener que pasar por largos procesos de registro o instalar una nueva aplicación en el móvil. Servicio intuitivo . Donut se basa en las características de los canales de Slack que los usuarios ya conocen, para que puedan aprender a utilizarlo rápidamente sin necesidad de mucha orientación.

. Donut se basa en las características de los canales de Slack que los usuarios ya conocen, para que puedan aprender a utilizarlo rápidamente sin necesidad de mucha orientación. Alcance y distribución. Slack cuenta con cientos de miles de clientes con ganas de disfrutar aún más de Slack con otras aplicaciones. Distribuir Donut por medio del Directorio de Aplicaciones de Slack, permite al equipo ofrecer la aplicación directamente a los usuarios.

“Desde empresas emergentes de unas 20 personas hasta empresas de la lista Fortune 500 descargaron nuestra aplicación. Sabíamos que las conexiones eran importantes para todo el mundo, pero el alcance y la cantidad de empresas que empezaron a acoger Donut fue impresionante”. Dan Manian Director general, Donut

Simplificar y hacer más agradables las relaciones sociales entre empleados

Según contaban los posibles usuarios de Donut, uno de los principales problemas de los programas sociales para los empleados era determinar quién se reunía con quién y cuándo.

“Había un montón de ruletas para juntar a los trabajadores para almorzar o tomar un café”, explica Manian. “Utilizaban una lista con los nombres de los empleados y les decían a cinco de ellos que hablasen con otros cinco. No se podía dejar en piloto automático.”

En tan solo unos clics, los usuarios de Donut pueden elegir plantillas de mensajes y crear canales. A partir de ahí, la aplicación hace presentaciones entre nuevos empleados, altos cargos u otros departamentos. La esencia de Donut reside en su facilidad de uso y su flexibilidad: siempre que exista una necesidad de establecer conexiones en un equipo, Donut se encargará de automatizar el proceso para que esto sea posible.

“Los usuarios empezaron a darle usos a Donut que ni se nos habían ocurrido, como para aprender de otros compañeros o hacer nuevos amigos por correspondencia”, cuenta Manian. Uno de los usuarios de Donut utilizó la aplicación para crear un programa de aprendizaje que conecta a empleados que acaban de empezar con otros que tienen más experiencia, todo en remoto. Otro usuario puso en contacto a personas de regiones diferentes para que pudieran enviarse por correo regalos de sus ciudades.

“Los usuarios empezaron a darle usos a Donut que ni se nos habían ocurrido, como para aprender de otros compañeros o hacer nuevos amigos por correspondencia”. Dan Manian Director general, Donut

Facilitar las relaciones en la era del teletrabajo

Cuando las organizaciones se vieron obligadas a trabajar desde casa por la pandemia, el uso de Donut se disparó a medida que las empresas recurrían a Slack en busca de nuevas formas de mantener la comunicación.

Tras analizar las sugerencias de los clientes y su deseo por encontrar una manera más flexible de trabajar de forma asíncrona, al equipo de Donut se le ocurrió crear Watercooler con la intención de promover las conexiones entre los miembros de un equipo. Esta función se puede utilizar en los canales existentes de Slack, o establecerse como un nuevo canal llamado #watercooler . Lanza preguntas automáticas para promover el debate entre los participantes, como a dónde te gustaría viajar o si prefieres las tortitas o los gofres.

“Watercooler no formaba parte de la idea original del producto”, confiesa Manian. “Pero, cuando la gente empezó a trabajar en remoto, vimos que pedían a gritos algo de interacción social en su día a día”.

Otro producto que surgió a partir de las sugerencias de los usuarios es Celebrations, que sirve para garantizar que todo los cumpleaños o aniversarios de trabajo tengan la celebración que se merecen. Para ello, Donut recopila las fechas importantes y permite a cada usuario configurar sus preferencias para que también puedan omitir la fecha de su cumpleaños si prefieren no darle mucha importancia. Para aquellos usuarios que sí quieren celebrar la fecha, Donut envía un mensaje automático en un canal designado para la ocasión donde los usuarios pueden enviar reacciones con emojisy celebrar la fecha todos juntos.

El aumento de herramientas de Slack para programadores como el Generador de kits de bloques ayudó al equipo de Donut a analizar las sugerencias de los usuarios para lanzar nuevas funciones como Watercooler y Celebrations. “Con todos los componentes y elementos de la IU que ofrece Slack se pueden hacer muchísimas cosas”, afirma.

Conocer a los clientes es clave

Manian ofrece los siguientes consejos para otros programadores que quieran desarrollar aplicaciones para Slack:

Pasar tiempo con los clientes . Es muy importante prestar atención y hacer todas las pruebas necesarias antes de lanzar la aplicación al Directorio de Slack Se aprende mucho simplemente preguntando a los clientes a qué se dedican y en qué otras cosas invierten dinero para solucionar un problema al que tu aplicación ofrece solución.

. Es muy importante prestar atención y hacer todas las pruebas necesarias antes de lanzar la aplicación al Directorio de Slack Se aprende mucho simplemente preguntando a los clientes a qué se dedican y en qué otras cosas invierten dinero para solucionar un problema al que tu aplicación ofrece solución. Saber cómo adquieren los clientes Slack. El equipo de Donut quería que todo el mundo pudiera disfrutar de su aplicación, por lo que lanzaron una versión gratuita para que su uso no estuviera condicionado por la antigüedad o el puesto de trabajo. También ofrecen otra opción de venta que se ajusta a la forma en que las empresas grandes adquieren software.

Independientemente del tamaño de la empresa, el efecto de Donut es evidente. De cara al futuro, el equipo de Donut pretende buscar maneras más inclusivas de ayudar a los usuarios a conectar con sus compañeros. “No todo el mundo quiere quedar para tomar un café, por eso queremos ofrecer otras opciones para que los empleados se conozcan mejor”, explica Manian. “Siempre buscamos ofrecer nuevas formas inclusivas para que todo el mundo pueda relacionarse. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ofrecer mecanismos nuevos que estén integrados en el mismo sitio donde trabajan?” ¡Estaremos atentos para descubrirlo!