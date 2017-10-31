En Slack nuestro compromiso es la confianza y la transparencia. Como parte de este compromiso, publicamos informes periódicos acerca de las solicitudes de datos por parte de organismos gubernamentales y judiciales. A continuación se puede consultar el último informe, que recopila todas las solicitudes recibidas desde el 1 de mayo del 2017 hasta el 31 de octubre del 2017. Puedes encontrar más información acerca de nuestras políticas y prácticas relativas a los datos (entre la que se incluyen definiciones de términos no recogidas en este documento) en las Condiciones del servicio de Slack, la Política de privacidad, las Prácticas de seguridad y la Política de petición de datos.

Además de nuestra convicción en la importancia de la confianza y transparencia, como se indica aquí y en nuestras políticas, creemos en la importancia de la protección fundamental de la privacidad, las medidas de salvaguarda constitucionales y la supervisión judicial de la vigilancia y recopilación de datos del gobierno. Apoyamos reformas regulatorias de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior, que vencerá este año, con el fin de reducir la recopilación de información excesivamente amplia.

Principios rectores

Nos comprometemos a mantener la privacidad y confidencialidad del cliente

Cada solicitud es revisada cuidadosamente para garantizar la validez del procedimiento legal

Slack interpretará todas las solicitudes de manera estricta

Animamos a clientes y terceros a que, siempre que sea posible, busquen datos sin nuestra intervención

Solicitudes de información mediante un procedimiento legal

Durante este periodo, hemos recibido un total de cinco solicitudes de información por parte de organismos gubernamentales y judiciales de los EE.UU. De estas solicitudes, una fue retirada, otra fue objeto de reservas, dos dieron lugar a la divulgación de datos sin contenido y otra dio lugar a la divulgación de datos con y sin contenido.

Tipo de solicitud Número de solicitudes recibidas No hay información divulgada Solo se divulgan los datos sin contenido Divulgación de datos con contenido y sin contenido Citación 4 2 2 0 Orden de registro 1 0 0 1

Solicitudes de seguridad nacional

Número de solicitudes de seguridad nacional recibidas 0

Definiciones

"Datos de contenido" incluye los datos generados por el usuario (por ejemplo, mensajes públicos y privados, mensajes, archivos y mensajes directos).

"Solicitudes de seguridad nacional" refiere a una Carta de Seguridad Nacional emitida bajo el 18 U.S.C.§2709, una orden judicial emitida bajo la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera o cualquier otra solicitud clasificada para la información de usuario emitida en EE.UU.

"Ninguna información divulgada" refleja que Slack se opuso a la validez de la demanda o que no tiene registros sensibles.

"Datos sin contenido" es la información básica de la cuenta (como nombre y dirección de correo electrónico, información de registro, historial de inicio de sesión e información de facturación) y otros metadatos sin contenido (como fecha, hora y remitente/destinatario de mensajes o archivos).

"Pendiente" son las solicitudes recibidas por Slack que aún no ha analizado.

"Orden de registro" es una demanda emitida por un juez o magistrado al encontrar una causa probable para registrar o incautar la propiedad o lugar descrito en ella.

"Citación" es una demanda formal y obligatoria para la producción de documentos o testimonios emitidos por una entidad gubernamental (incluidas las citaciones del jurado, citaciones administrativas, citaciones de investigación y citaciones de juicio).

Se pueden encontrar versiones anteriores de este informe en nuestros Archivos.

Actualizado el 1 de noviembre del 2017.