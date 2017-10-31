本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

Slack では「信頼」と「透明性」を非常に大切にしています。この取り組みの一環として、警察や政府機関によるデータ提供要求に関する定期的な報告書を発行しています。最新の報告は以下の通りです。2017年5月1日から2017年10月31日までに受け取った要求をすべてまとめています。本契約に明記されていない用語の定義も含め、データに関する当社のポリシーとプラクティスについての詳細は、Slackサービス規約、プライバシーポリシー、セキュリティープラクティスおよびデータリクエストポリシーに記載されています。

本報告および当社のポリシーに明記される信頼と透明性の重要性に対する当社の信念に加え、Slack では基本的なプライバシー保護、憲法で定められた権利の保護、政府のデータ収集と監視に関する司法監督の重要性を信じています。私たちは、過度に広範な情報収集を減らすために、今年終了する外国情報監視法第702条の改正をコード化することを支持しています。

基本理念

私たちは、お客様のプライバシーと守秘義務の維持に努めています。

すべての要求は有効な法的手続をもって慎重に審査されます。

すべての要求は Slack によって狭義に解釈されます。

可能な限り、お客様やサードパーティが当社の介入なしにデータを検索することを奨励します。

法的手続きによる情報提供要求

この期間中、私たちは米国の警察および政府機関から情報提供要求を合計5件受けました。それらのリクエストのうち、1件は撤回され、1件は異議申し立てを行い、2件は非コンテンツデータの開示につながり、また1件はコンテンツおよび非コンテンツデータの開示につながりました。

要求の種類 いくつかの要求を受信しています。 開示情報はありません。 非コンテンツデータのみ開示 コンテンツデータと、非コンテンツデータの開示 召喚 4 2 2 0 捜索令状 1 0 0 1

国家安全保障要求

安全保障要求件数 0

定義

「コンテンツデータ」とは、ユーザーが生成したデータ (パブリックメッセージ、プライベートメッセージ、ポスト、ファイル、および DM など) が含まれます。

「国家安全保障要求」とは、18U.S.C.§2709 の下で発行された国家安全保障文書、外国情報監視法の下で発行された裁判所命令、または米国内で発行されたその他のユーザー情報に関する機密要求を指します。

「情報が開示されていない」とは、Slack が需要の正当性に異議申し立てを行った、あるいは該当する記録がないことを意味します。

「非コンテンツデータ」とは、名前やメールアドレス、登録情報、ログイン履歴、課金情報などの基本的なアカウント情報と、日付や時刻、メッセージやファイルの送信者/受信者などのその他コンテンツ以外のメタデータを指します。

「保留中」とは、Slack によってまだアナライズ/解決されていない要求を指します。

「捜査令状」とは、裁判官または治安判事が、そこに記載されている不動産または場所を捜索または奪取する可能性のある原因が判明した場合に発行される令状を指します。

「召喚状」とは、政府機関によって発行された文書または証言の作成 (大陪審召喚状、行政召喚状、調査召喚状、召喚状の召喚状を含む) の正式で強制的な要求を指します。

本報告書の以前の報告は当社のアーカイブから確認いただけます。

更新日：2017年11月1日