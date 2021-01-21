En Slack nos preocupamos profundamente por mantener la confianza de nuestros clientes, así como por ser lo más transparentes posible respecto de las solicitudes de datos del Cliente por parte de organismos gubernamentales y de terceros. En el marco de este compromiso, publicamos informes periódicos sobre las solicitudes de datos realizadas por organismos judiciales gubernamentales. A continuación, incluimos el último informe que abarca todas las solicitudes comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Se puede obtener más información sobre nuestras políticas y prácticas en materia de datos (incluidas las definiciones de los términos no definidos aquí) en los Términos de servicio, la Política de privacidad, las Prácticas de seguridad, la Política de solicitud de datos y el Resumen general de la solicitud de datos de Slack.

Además de nuestro compromiso con la confianza y la transparencia, también creemos en la importancia de la protección fundamental de la privacidad de los datos de los usuarios, los resguardos constitucionales, así como en la supervisión judicial de la recopilación y la vigilancia de datos por parte del gobierno.

Nos regimos por los siguientes principios rectores:

Nos comprometemos a mantener la privacidad y confidencialidad del cliente.

Todo el proceso legal se revisa cuidadosamente. Slack rechaza u objeta toda solicitud que no tenga un sustento legal o que sea confusa, demasiado amplia o de otra manera inapropiada.

Slack interpreta el proceso legal lo más estrictamente posible.

Animamos a clientes y terceros a que, siempre que sea posible, busquen datos pertinentes sin nuestra intervención.

Solicitudes de información mediante un procedimiento legal

Período de informes Tipo de solicitud Número de solicitudes Divulgación de datos con contenido y sin contenido Solo se divulgan los datos sin contenido Estados Unidos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 Órdenes de registro 10 10 0 Órdenes de juzgados 10 0 8 Citaciones 18 0 14 Solicitudes de seguridad nacional 0 0 0 Entidades no estadounidenses Solicitudes extranjeras conforme a MLAT 0 0 0

Definiciones

"Datos de contenido" incluye los datos generados por el usuario; por ejemplo, mensajes públicos y privados, publicaciones, archivos y mensajes directos.

"MLAT" corresponde al Tratado de Asistencia Jurídica Mutua. Slack requiere que un gobierno extranjero utilice un proceso legal internacional pertinente (por ejemplo, un MLAT) para obtener los datos de los usuarios almacenados por Slack en EE. UU.

"Solicitudes de seguridad nacional" hace referencia a una Carta de Seguridad Nacional emitida según el Título 18 del Código de Estados Unidos, Artículo 2709, una orden judicial emitida conforme a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE. UU. o cualquier otra solicitud confidencial de información de usuarios emitida en EE. UU.

"Datos sin contenido" es la información básica de la cuenta (como nombre y dirección de correo electrónico, información de registro, historial de inicio de sesión e información de facturación) y otros metadatos sin contenido (como fecha, hora y remitente/destinatario de mensajes o archivos).

"Orden de allanamiento" hace referencia a una orden emitida por un juez o magistrado al encontrar una causa probable. Se requiere una orden de registro para obtener el contenido de las comunicaciones.

"Citación de cumplimiento de la ley" se refiere a una petición obligatoria emitida por un organismo gubernamental para la presentación de documentos o testimonios en un caso penal (como citaciones del jurado de acusación o citaciones administrativas).

Se pueden encontrar versiones anteriores de este informe en nuestros Archivos.

Actualizado el 21 de enero de 2021.