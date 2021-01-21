En Slack nos preocupamos mucho por mantener la confianza de nuestros clientes, así como por ser lo más transparentes posible en cuanto a las solicitudes de datos de los clientes por parte del gobierno y de terceros. En el marco de este compromiso, publicamos informes periódicos sobre las solicitudes de datos por parte de organismos gubernamentales y judiciales. A continuación se puede consultar el último informe que cubre todas las solicitudes de este tipo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Puedes encontrar más información sobre nuestras políticas y prácticas relativas a los datos (incluso definiciones de términos no recogidas en este documento) en las Condiciones del servicio de Slack, la Política de privacidad, las Prácticas sobre seguridad, la Política de petición de datos y la Información general sobre la solicitud de datos.

Además de nuestro compromiso con la confianza y la transparencia, también creemos en la importancia de la protección fundamental de la privacidad de los datos de los usuarios, las medidas de salvaguarda constitucionales y la supervisión judicial de la recopilación y vigilancia de datos del gobierno.

Nos regimos por los siguientes principios rectores:

Nos comprometemos a mantener la privacidad y confidencialidad del cliente

Todo proceso legal es revisado cuidadosamente. Slack rechaza o cuestiona cualquier solicitud que no tenga una base legal o que sea poco clara, demasiado amplia o inapropiada.

Slack interpreta el proceso legal lo más estrictamente posible.

Animamos a clientes y terceros a que, siempre que sea posible, obtengan datos relevantes sin nuestra intervención.

Solicitudes de información mediante un procedimiento legal

Período de informes Tipo de solicitud Número de solicitudes Divulgación de datos con contenido y sin contenido Solo se divulgan los datos sin contenido Estados Unidos 1 de enero de 2020 - 31 de diciembre de 2020 Órdenes de registro 10 10 0 Órdenes del tribunal 10 0 8 Citaciones 18 0 14 Solicitudes de Seguridad Nacional 0 0 0 Entidades no estadounidenses Solicitudes extranjeras con arreglo al MLAT 0 0 0

Definiciones

“Datos de contenido” incluye los datos generados por el usuario, por ejemplo, mensajes públicos y privados, publicaciones, archivos y mensajes directos).

“MLAT” es un Tratado de Asistencia Legal Mutua. Slack requiere que un gobierno extranjero utilice un proceso legal internacional pertinente, como por ejemplo un MLAT, para obtener los datos de los usuarios almacenados por Slack en EE. UU.

“Solicitudes de seguridad nacional” refiere a una Carta de Seguridad Nacional emitida bajo el 18 U.S.C.§2709, una orden judicial emitida bajo la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera o cualquier otra solicitud clasificada para la información de usuario emitida en EE.UU.

“Datos sin contenido” es la información básica de la cuenta (como nombre y dirección de correo electrónico, información de registro, historial de inicio de sesión e información de facturación) y otros metadatos sin contenido (como fecha, hora y remitente/destinatario de mensajes o archivos).

“Orden de registro” es una orden emitida por un juez o magistrado al encontrar una causa probable. Se requiere una orden de registro para obtener el contenido de las comunicaciones.

“Citación para el cumplimiento de la ley” es una demanda obligatoria emitida por una entidad gubernamental para la presentación de documentos o testimonios en un caso penal (como citaciones del gran jurado o citaciones administrativas)

Se pueden encontrar versiones anteriores de este informe en nuestros Archivos.

Actualizado el 21 de enero de 2021.