Na Slack, consideramos essencial ter a confiança dos nossos clientes, além de manter a maior transparência possível em relação a solicitações governamentais e de terceiros envolvendo dados de clientes. Como parte desse compromisso, publicamos relatórios periódicos sobre solicitações de dados realizadas por entidades governamentais e autoridades de aplicação da lei. O relatório mais recente está disponível abaixo. Ele aborda todas as solicitações realizadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020. Para saber mais informações sobre nossas políticas e práticas em relação a dados (incluindo definições de termos não definidos aqui), consulte os Termos de Serviço do Slack, a Política de Privacidade, as Práticas de segurança e a Política de Solicitação de dados e a Visão geral de solicitação de dados.

Além de estarmos comprometidos com a confiança e transparência, também acreditamos na importância da proteção da privacidade dos dados de clientes, dos amparos constitucionais e da supervisão jurídica da coleta e monitoramento de dados por entidades governamentais.

Respeitamos os seguintes princípios norteadores:

Nós nos comprometemos em proteger a privacidade e a confidencialidade do Cliente.

Todos os processos legais são avaliados em detalhe. A Slack rejeita ou questiona toda solicitação que não tenha base legal ou que esteja confusa, pouco específica ou inapropriada de maneira geral.

A Slack interpreta todo processo legal da maneira mais restrita possível.

Sempre que possível, encorajamos clientes e terceiros a obter dados relevantes sem a nossa intervenção.

Solicitações de informações por processos legais

Período do relatório Tipo de solicitação Número de solicitações Dados com e sem conteúdo divulgados Apenas dados sem conteúdo divulgados Estados Unidos 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 Mandados de busca 10 10 0 Ordens judiciais 10 0 8 Intimações 18 0 14 Solicitações de segurança nacional 0 0 0 Entidades de fora dos EUA Solicitações internacionais em conformidade com MLAT 0 0 0

Definições

“Dados com conteúdo”: incluem dados gerados pelo usuário (por exemplo, mensagens públicas e privadas, postagens, arquivos e MDs).

“MLAT”: Tratado de Assistência Jurídica Mútua. A Slack exige que governos estrangeiros sigam o processo jurídico internacional adequado (amparados por um MLAT, por exemplo) para obter dados de usuários armazenados pela Slack nos EUA.

“Solicitações de segurança nacional”: uma carta de segurança nacional emitida de acordo com a lei federal dos EUA 18, Seção 2709, uma ordem judicial de acordo com a Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira ou outra solicitação confidencial de acesso a informações de usuários emitidas nos EUA.

“Dados sem conteúdo”: Informações básicas da conta (como nome, endereço de e-mail, informações de registro, histórico de login e informações de faturamento) e outros metadados sem conteúdo (como data, hora e remetente/destinatário de mensagens ou arquivos).

“Mandado de busca”: uma ordem emitida por um juiz ou magistrado mediante a suficiência comprovada dos fundamentos da acusação. Um mandado de busca e apreensão é exigido para obter o conteúdo de comunicações.

“Intimação de autoridades de aplicação da lei”: uma exigência compulsória realizada por uma entidade governamental para a produção de documentos ou testemunho em um processo penal (como a intimação administrativa ou de um grande júri)

Versões anteriores deste relatório podem ser encontradas nos Arquivos.

Atualizado em 21 de janeiro de 2021.