본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack은 고객의 신뢰를 유지하고 정부 및 제삼자의 고객 데이터 요청에 대한 투명성을 유지하는 데 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 당사는 사법 집행 기관 및 정부 기관의 데이터 요청에 대한 정기 보고서를 게시합니다. 최신 보고서는 아래에 나와 있으며 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 받은 모든 요청을 포함하고 있습니다. 데이터와 관련하여 당사의 정책 및 관행에 대한 자세한 내용(여기에 정의되지 않은 용어의 정의 포함)은 Slack 서비스 약관, 개인정보 처리방침, 보안 관행, 데이터 요청 정책 및 데이터 요청 개요에서 확인할 수 있습니다.

신뢰와 투명성에 대한 당사의 약속 외에도, 당사는 사용자 데이터에 관한 기본 개인 정보 보호, 헌법적 보호 및 정부 데이터 수집 및 감시에 대한 사법적 감시 체계의 중요성을 믿습니다.

당사는 다음과 같은 기본 원칙을 준수합니다.

당사는 고객의 개인 정보 보호 및 기밀성을 유지하기 위해 노력합니다.

모든 법적 절차를 신중하게 검토합니다. Slack은 법적 근거가 없거나, 분명하기 않거나, 광범위하거나, 부적절한 요청인 경우 거부하거나 이의를 제기합니다.

Slack은 법적 절차를 가능한 간 좁게 해석합니다.

당사는 고객과 제삼자가 최대한 당사의 개입 없이 관련 데이터를 확보하기를 권장합니다.

법적 절차를 통한 정보의 요청

보고 기간 요청 유형 요청 수 콘텐츠 데이터 및 비콘텐츠 데이터 공개함 비콘텐츠 데이터만 공개함 미국 2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일 수색 영장 10 10 0 법원 명령 10 0 8 소환장 18 0 14 국가 안보 관련 요청 0 0 0 미국 이외 법인 MLAT에 따른 해외 요청 0 0 0

정의

"콘텐츠 데이터" 공개 및 비공개 메시지, 게시물, 파일 및 DM과 같은 사용자가 생성한 데이터를 포함합니다.

“MLAT” 상호 사법 공조 조약(Mutual Legal Assistance Treaty)의 약자입니다. Slack은 해외 정부가 MLAT를 통하는 것과 같은 적절한 국제법 절차를 사용하여 미국에서 Slack이 저장한 사용자 데이터를 입수할 것을 요청합니다.

'"국가 안보 관련 요청" 18 U.S.C. § 2709조에 따라 발급된 국가 안보 명령서, 해외 정보 감시법에 따라 발급되는 법원 명령 또는 미국에서 발급되는 기타 사용자 정보 요청입니다.

"비콘텐츠 데이터"는 기본 계정 정보(예: 이름, 이메일 주소, 등록 정보, 로그인 이력 및 청구 주소) 및 기타 비콘텐츠 메타데이터(예: 날짜, 시간 및 메시지의 발신인/수신인 또는 파일)입니다.

“수색 영장” 가능성 있는 원인 발견 시 법관이나 치한 판사가 발급한 명령입니다. 통신 내용을 입수하려면 수색 영장이 필요합니다.

"법의 집행 소환" 형사 사건에서 문서 또는 증언을 확보하기 위해 정부 기관에서 발급하는 강제적인 요구서(예: 대배심 판결 소환장 또는 행정 소환장)입니다.

이 보고서의 이전 버전은 당사의 아카이브에서 확인할 수 있습니다.

업데이트 날짜: 2021년 1월 21일