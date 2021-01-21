Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In Slack, ci impegniamo profondamente per mantenere la fiducia dei nostri clienti, nonché per essere il più trasparenti possibile in relazione alle richieste del governo e di terze parti per i Dati del cliente. Nell’ambito di questo impegno, Slack pubblica periodicamente report riguardanti le richieste di dati da parte delle forze dell’ordine e degli enti governativi. L’ultimo report è disponibile di seguito e copre tutte le richieste di questo tipo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Ulteriori informazioni sui criteri e sulle procedure relativi ai dati (comprese le definizioni di termini non inclusi nel presente documento) sono disponibili nelle sezioni Condizioni d’uso di Slack, Informativa sulla privacy, Procedure per la sicurezza, Criteri per la richiesta dei dati e Panoramica sulle richieste di dati.

Oltre all’impegno per perseguire fiducia e trasparenza, Slack crede anche nell’importanza della protezione fondamentale della privacy dei dati degli utenti, delle salvaguardie costituzionali e del controllo giudiziario sulla raccolta e supervisione dei dati governativi.

Slack rispetta i principi guida seguenti:

Slack si impegna a mantenere la privacy e la riservatezza del Cliente.

Tutti i procedimenti legali vengono esaminati attentamente. Slack rifiuta o contesta qualsiasi richiesta effettuata non su base legale o che sia non chiara, eccessiva o altrimenti inappropriata.

Slack interpreta il procedimento legale nel modo più restrittivo possibile.

Ove possibile, Slack incoraggia i Clienti e le terze parti a ottenere i dati rilevanti senza il suo intervento.

Richieste di informazioni tramite procedimento legale

Periodo di report Tipo di richiesta Numero di richieste Divulgati dati di contenuto e non Divulgati solo dati non relativi a contenuto Stati Uniti 1° gennaio - 31 dicembre 2020 Mandati di perquisizione 10 10 0 Ordini del tribunale 10 0 8 Ingiunzioni 18 0 14 Richieste relative alla sicurezza nazionale 0 0 0 Entità non USA Richieste straniere ai sensi del trattato MLAT 0 0 0

Definizioni

“Dati di contenuto”. Dati generati dall’utente, ad esempio messaggi pubblici e privati, post, file e MD.

“MLAT”. Trattato di reciproca assistenza legale (Mutual Legal Assistance Treaty). Slack richiede che un governo straniero utilizzi un procedimento di diritto internazionale appropriato, ad esempio tramite un trattato MLAT, per ottenere i dati degli utenti archiviati da Slack negli Stati Uniti.

“Richieste relative alla sicurezza nazionale”. Richiesta NSL (National Security Letter) emessa a sensi dell’articolo 18 U.S.C. §2709, ordinanza del tribunale emessa ai sensi del Foreign Intelligence Surveillance Act o qualsiasi altra richiesta classificata per ottenere informazioni sugli utenti emessa negli Stati Uniti.

“Dati non relativi a contenuto”. Informazioni di base sull’account (come nome e indirizzo e-mail, informazioni di registrazione, cronologia di accesso e informazioni di fatturazione) e altri metadati non relativi al contenuto (come data, ora e mittente/destinatario di messaggi o file).

“Mandato di perquisizione”. Richiesta emessa da un giudice o da un magistrato in seguito all’accertamento di una probabile causa. Un mandato di perquisizione è richiesto per ottenere il contenuto delle comunicazioni.

“Ingiunzione da parte delle forze dell’ordine”. Richiesta obbligatoria emessa da un ente governativo per la produzione di documenti o testimonianze in un procedimento penale (ad esempio citazioni del gran jury o amministrative).

Le versioni precedenti del report sono disponibili nella sezione Archivi.

Aggiornamento: 21 gennaio 2021.